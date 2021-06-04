15 неожиданных фактов о персонажах, от которых так и тянет сказать: «Да ладно вам»

Некоторые герои из кино и литературы известны, пожалуй, всем. При этом определенные факты об этих персонажах непостижимым образом ускользают от нашего внимания. Одни детали мы запоминаем неправильно, другие же видоизменяются во время экранизации. В результате возраст героев, значение имен и другие вещи превращаются в удивительное открытие.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие детали о любимых героях мы либо упустили из виду, либо вообще не знали.

Волан-де-Морт не так молод, как кажется

Несмотря на кажущуюся молодость, известному злодею Волан-де-Морту на момент окончания истории был 71 год. Возможно, волшебник так хорошо сохранился потому, что после битвы с Лили Поттер развоплотился. Части его души пребывали в крестражах, пока маг не вернулся в бренный мир спустя 13 лет.

У имени Гэндальф есть перевод

Настоящим именем волшебника было Олорин. Когда же он прибыл в Средиземье, то стал Гэндальфом. Толкин взял это слово из древнескандинавского. Оно состоит из 2 частей: gandr и alfr. А перевести это имя можно как «эльф с посохом».

Белоснежка сбежала из дома в 7 лет

Официально диснеевская Белоснежка — самая юная принцесса. Ей всего 14 лет. В сказочной же версии ей было 7 лет, когда она вынуждена была сбежать из дома от злобной мачехи. А спустя 10 лет королева выясняет, что девушка жива. Так что в любой экранизации Белоснежка должна быть достаточно юным созданием.

Изначально головной убор Красной Шапочки был другого цвета

Легенды и сказки о Красной Шапочке существовали и до появления произведения Шарля Перро. В них она тоже носила головной убор или капюшон. В былые времена девушка, вступившая в пору замужества, должна была прикрывать волосы. Так что маленькой девочкой она не была. В некоторых легендах эта деталь туалета была золотого цвета.

Имя Венди придумал писатель

Джеймс Барри, похоже, придумал новое женское имя, когда писал «Питера Пэна». Вдохновила его на это подруга детства Маргарет Хенли, которая немного коверкала слова, когда была маленькой. После выхода пьесы и книги родители стали использовать «Венди» как полное имя для девочек.

Дракула не боялся света

Светобоязнью этого мрачного персонажа наделили уже в экранизациях. Брэм Стокер не говорил в своем романе, что солнце губительно для вампира. В оригинале Дракула просто лишался части магических сил в это время суток. Поэтому из соображений удобства предпочитал вести ночной образ жизни.

Мулан никто не разоблачал

В оригинальной легенде Мулан никогда не разоблачали ее соратники. Она успешно служила в армии в течение 12 лет и только уйдя со службы пригласила своих друзей в дом, где и предстала в истинном виде.

Имя Аслан переводится как «лев»

Имена некоторых героев из серии книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» имеют значение. Так, главный протагонист лев Аслан был назван благодаря переработке тюркского слова Arslan, что означает «лев».

Покахонтас не была влюблена в Джона Смита

Реальную Покахонтас и Джона Смита связывала просто дружба. Ни о каком романе не было и речи, так как на момент знакомства героине было примерно 12 лет. Да и звали ее, скорее всего, иначе. «Покахонтас» больше походит на домашнее прозвище, которое в переводе означало «маленькая озорница». Настоящее имя, увы, неизвестно, но когда девушка вышла замуж за англичанина — плантатора Джона Рольфа, то взяла имя Ребекка.

Три мушкетера действительно существовали и были родственниками

У героев знаменитого романа Дюма существовали реальные прототипы. Причем в жизни Атос, Портос и Арамис были родственниками. Атос был списан с Армана де Сийега д’Атоса и был двоюродным племянником капитана мушкетеров де Тревиля. Прототип Арамиса носил имя Анри д’Арамитц. Он тоже состоял в далекой семейной связи с Арманом, так как де Тревиль был его двоюродным братом. Портоса звали Исаак де Порто. Исаак и Анри породнились благодаря браку своих родственников. Видно, Дюма решил избавиться от этого сложного нагромождения семейных связей и просто сделал их друзьями.

Локи отец Хелы, а не ее брат

С приключениями этого лукавого бога многие знакомы благодаря фильмам вселенной Marvel. Но биография персонажа скандинавских саг во многом отличается от истории экранного героя. Так, Хела, которая по сюжету Marvel стала его старшей сестрой, на самом деле приходилась богу дочерью. А еще Локи в сказаниях успел стать матерью. Он подарил жизнь Слейпниру, коню Одина.

Имя Дездемона переводится как «невезучая»

Знаменитая пьеса Уильяма Шекспира «Отелло» была основана на произведении итальянского автора Джиральди Чинтио. В первоисточнике все герои, кроме Дездемоны, были безымянными. А имя главной героини в переводе с греческого означало «невезучая». Возможно, оно отражало восприятие бедной барышни ее супругом.

Винни-Пух мог быть девочкой

Книжный медвежонок вполне мог бы быть девочкой. Дело в том, что его плюшевый прототип был назван сыном автора произведения Алана Милна в честь медведицы Винни (Виннипег), которую мальчик увидел в лондонском зоопарке. Правда, в половой принадлежности литературного героя сомневаться не приходится: автор называет его «он».

Чубакке около 200 лет

Мохнатый напарник Хана Соло на самом деле значительно старше своего приятеля. На момент начала истории вуки было около 200 лет. Это раса долгожителей, они в среднем живут порядка 400 лет. А имя Чубакка имеет русские корни и происходит от слова «собака».

Туфли Золушки могли быть из меха

Все мы помним, что принц нашел Золушку благодаря потерянному ею башмачку. Большинство из нас считают, что обувка была сделана из хрусталя или стекла. Но с XIX века среди литераторов идут настоящие баталии по поводу того, какие же туфли носила Золушка. Первым в материале усомнился Оноре де Бальзак и предположил, что стеклянные башмачки появились благодаря неточности переводчика. А на самом деле обувь была из меха. У его версии есть как защитники, так и противники. К единому мнению литературное сообщество до сих пор не пришло.