15 остросюжетных книг в жанре триллер, от которых по коже побегут мурашки

Рейчел Кейн Мертвое озеро Джина была хорошей женой и матерью и жила спокойной и тихой жизнью в своем уютном доме. Это можно было назвать американской мечтой, но однажды Джина узнала, что ее муж — серийный убийца. Теперь она и двое ее детей скрываются под чужими именами и пытаются восстановить психологическое равновесие. Но человек, которого женщина так любила, даже находясь в тюрьме представляет угрозу. И справиться с ней Джина должна ради своих детей. Купить