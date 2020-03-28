15 остросюжетных книг в жанре триллер, от которых по коже побегут мурашки
Есть книги, которые затягивают буквально с первых страниц, держат в напряжении и не дают расслабиться, пока не перевернешь последнюю. И даже после прочтения они неделями не выходят из головы.
Мы в AdMe.ru отдаем должное авторам, чьи произведения заставляют забыть о реальности. И вот список книг с острыми сюжетными поворотами, которые мы читали взахлеб.
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Рейчел Кейн
Мертвое озеро
Джина была хорошей женой и матерью и жила спокойной и тихой жизнью в своем уютном доме. Это можно было назвать американской мечтой, но однажды Джина узнала, что ее муж — серийный убийца. Теперь она и двое ее детей скрываются под чужими именами и пытаются восстановить психологическое равновесие. Но человек, которого женщина так любила, даже находясь в тюрьме представляет угрозу. И справиться с ней Джина должна ради своих детей.Купить
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Лейла Слимани
Идеальная няня
Поль и Мириам увлечены карьерой так сильно, что времени на семью и детей практически не остается. Они решают нанять няню и находят идеальную кандидатку. Луиза — почти как Мэри Поппинс, и дети души в ней не чают. Но малыши растут, и совсем скоро их родители смогут обойтись без услуг Луизы. И тут образ идеальной няни дает трещину...Купить
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Лена Обухова, Наталья Тимошенко
Иллюзии чистого холста
Молодая петербургская художница всегда писала яркие картины, наполненные светом и радостью. Но теперь в ее мастерской все больше полотен, на которые она сама боится смотреть. Девушка не помнит, как работала над ними, и ей кажется, что в ее доме поселился кто-то чужой. Что это? Психическое расстройство? Или чье-то присутствие — это реальность?Купить
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Мариэтт Линдстин
Секта с туманного острова
София недавно окончила университет и находится на жизненном перепутье. Совершенно случайно она попадает на лекцию Франца Освальда — молодого и энергичного духовного лидера Швеции. Его идеи увлекают девушку, и она принимает приглашение Освальда отправиться на Туманный остров — в райское место, где живет община, которая строит новый мир. София очарована, но она пока не знает, что все в этом новом мире подчиняется одной воле. Воле Освальда.Купить
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Франк Тилье
Фантомная память
Молодая женщина, задыхаясь, бежит сквозь грозу. На ее руке вырезана надпись «Пр вернулся». Она думает, что ее мать жива, хотя та уже давно покончила с собой. Детектив полиции Люси Энебель пытается помочь женщине, и ключ к разгадке — в ее памяти. Но как решить эту головоломку, если воспоминания загадочной девушки живут не дольше 4 минут?Купить
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Дин Кунц
Эшли Белл
Когда врачи говорят юной писательнице Биби Блэр, что жить ей осталось не больше года, та отвечает: «Посмотрим!» И однажды утром девушка действительно просыпается совершенно здоровой. От таинственной незнакомки Биби узнает, что ее чудесное исцеление не случайность, теперь она должна спасти Эшли Белл. Но спасти от чего? И кто такая Эшли Белл?Купить
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Блейк Крауч
Возвращение
Детектив Барри Саттон расследует самоубийство. Женщина покончила с собой из-за тоски по мужу и сыну, которых у нее никогда не было. И таких случаев все больше. Синдром ложной памяти охватывает тысячи людей, и кажется, что миру угрожает катастрофа.Купить
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Пола Хокинс
Девушка в поезде
Джесс и Джейсон. Такие имена Рейчел дала супругам, чью идеальную жизнь она день за днем наблюдает из окна электрички. Но однажды девушка видит в их дворе Джесс, целующуюся с другим мужчиной. Минута — и поезд трогается, но идеальная картинка уже разрушена. А потом Джесс исчезает, а к Рейчел приходит полиция.Купить
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Стюарт Тёртон
Семь смертей Эвелины Хардкасл
Во время праздника убивают наследницу богатого семейства. Разгадать тайну ее смерти должен один из приглашенных гостей. Ситуацию усложняет то, что Айден раз за разом переживает момент убийства, каждое утро просыпаясь в теле другого человека и забывая все, что ему удалось раскопать накануне.Купить
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Уолтер Кенни
Скрытые пружины
Начало ХХ века. Английское поместье Хидден-мэнор. Каждый из его обитателей хранит свой секрет. И даже через сотню лет эти пугающие тайны могут причинять страдания. Помните: заброшенные дома никогда не бывают пусты.Купить
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Бернадетт Энн Пэрис
За закрытой дверью
Джек и Грейс недавно поженились. Их жизнь кажется идеальной: он увлечен своей карьерой адвоката, она с радостью занимается домашним хозяйством. Супруги обожают принимать гостей, и их званые вечера всегда проходят на высшем уровне. Но что происходит, когда дверь закрывается за последним приглашенным?Купить
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Стивен Чбоски
Воображаемый друг
Семилетний мальчик по имени Кристофер не понимает, почему мама будит его среди ночи и говорит, что им нужно покинуть дом. Малыш знает, что мама напугана, хотя и старается всеми силами это скрыть. В новой школе все идет из рук вон плохо. Но потом Кристофер начинает слышать голос — таинственный шепот нового друга, который обещает помочь.Купить
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Ширли Джексон
Призраки дома на холме. Мы живем в замке
1950-е годы. Две сестры уединенно живут в замке. Девушек обвинили в убийстве их собственных родителей. Старшая, Констанс, уже 6 лет не выходит из дома. Младшая, Мэри Кейт, каждый раз отправляясь за покупками в близлежащую деревню, опасается за свою жизнь из-за травли. И она еще не подозревает о своих сверхъестественных способностях.
В сборник включен роман «Призраки дома на холме», признанный образцом мистического триллера.Купить
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Дэн Симмонс
Полый человек
Джереми обречен читать чужие мысли. Он знает все секреты других людей и пропускает через себя их боль. И только его жена Гейл может удержать мужчину от безумия, ведь у нее то же проклятье. Когда Гейл умирает, Джереми буквально оказывается у последней черты.Купить
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Стивен Кинг
Игра Джералда
Джесси и ее супруг отправляются в свой загородный домик у озера, чтобы провести время только вдвоем. Но мужчина внезапно умирает, оставив ее совершенно одну. Прикованную к кровати наручниками. Вокруг ни души, и Джесси не может позвать на помощь. А дверь дома открыта, и первый гость — голодная бездомная собака. Первый, но не единственный.Купить
А вы помните, из-за какой книги в последний раз напрочь выпадали из реальности?
Фото на превью We Have Always Lived in the Castle / Mighty Engine