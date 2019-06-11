15 метких цитат от Григория Остера, который знает все о детях и взрослых

Учительница для ребенка — все равно что для взрослого жена. Он должен бесконечно отвечать на все ее вопросы, должен каждый раз отвечать, почему он пришел не вовремя, то есть вовремя не пришел к ней на урок. И как бы отдавать вот так ребенка в руки непонятно какой учительнице — это все равно что отдать взрослого мужчину в руки непонятно какой жене или взрослую женщину в руки непонятно какому мужу. Это даже еще сильней, потому что взрослый может, в конце концов, убежать к другой. А у ребенка нет возможности уйти от этой учительницы к другой. Поэтому это все очень сложно.

Действительно, детей нельзя держать в праздности. Они не в праздности должны жить, а у них должен быть вечный праздник все детство. А в праздности не надо держать.

Своим детям нужно читать те книги, которые произвели впечатление на вас самих, когда вы были маленькими. А потом уже можно посмотреть что-нибудь из качественной современной литературы.

Каждый раз говорят: «Сейчас мы живем в совершенно другую эпоху». Раньше приходилось драться копьями, а потом изобрели лук и стрелы; раньше приходилось передавать из уст в уста, под лиру исполнять «Одиссею» и «Илиаду», а теперь изобрели письменность, можно писать и записывать — наступила другая эпоха. Ничего не меняется, особенно дети: они как были, так и есть, точно такие же. Все эти гаджеты — это как те же лук и стрелы.

Чем ребенок похож на воду? Вода принимает форму того сосуда, в который ее наливают. Ребенок тоже становится таким, каким его делают родители. Мы занимаемся своими взрослыми делами, а в нас плещутся наши дети. Давайте постараемся никогда об этом не забывать.