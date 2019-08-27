15 литературных персонажей, у которых психиатры нашли признаки душевного заболевания

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Давным-давно, в те времена, когда профессию психиатра еще не придумали, литература играла роль врачевателя душ. С помощью книг люди могли разобраться в себе и найти решение проблем. Однако современные исследователи с подозрением смотрят на героев наших любимых произведений: многим из них смело можно ставить серьезный диагноз.

AdMe.ru решил разобраться, какими ментальными недугами страдали герои популярных произведений. Для этого мы перелопатили горы медицинской литературы — оказывается, врачи до сих пор изучают болезни на примере персонажей из книг.

1. Офелия — «Гамлет», Уильям Шекспир

История болезни: Молодая дворянка Офелия медленно сходит с ума. Девушка начинает говорить загадками и напевает бессмысленные песни. На психическое здоровье Офелии повлияли сразу 3 события: смерть отца, навязчивые требования брата, который буквально помешан на целомудрии сестры, и предательство Гамлета, который велит девушке идти в монастырь и вообще ведет себя крайне резко. В конце концов Офелию обнаруживают мертвой. Считается, что девушка совершила самоубийство, однако Шекспир напрямую об этом нигде не пишет. Предполагаемый диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). ПТСР возникает после травмирующего события (военные действия, насилие, потеря близкого человека, тяжелая болезнь) и вызывает ощущения сильного страха и беспомощности. Тяжелые мысли при этом расстройстве могут привести к суициду. Испуганная Офелия бежала от реальности, которую была не в силах принять.

2. Берта Рочестер — «Джейн Эйр», Шарлотта Бронте

История болезни: Родители Эдварда Рочестера женили его на Берте Мейсон ради титула и денег. Однако родственники женщины скрыли семейную склонность к безумию. За пару лет из симпатичной женщины Берта превратилась в буйнопомешанное чудовище: она нападала на мужа и даже пыталась сжечь дом. В книге Берта Рочестер предстает антагонистом главной героини Джейн Эйр. Предполагаемый диагноз — болезнь Гентингтона. Неврологи из Нью-Йорка внимательно изучили роман Шарлотты Бронте и пришли к выводу, что Берта Рочестер страдала генетическим заболеванием нервной системы. При этом недуге нервные клетки мозга разрушаются, что ведет к медленному распаду личности. В викторианской Англии у Берты не было шансов: душевнобольных пациентов и за людей-то не считали. Эта болезнь до сих пор неизлечима, однако ее прогрессирование можно замедлить.

3. Обитатели Стоакрового леса — «Винни-Пух», Алан Милн

История болезни: В Стоакровом лесу Кристофер Робин играет со своими друзьями: Винни-Пухом, Пятачком, Тигрой, Совой и другими. У каждого из персонажей детской сказки Алана Милна яркий характер: Пятачок часто беспокоится по пустякам, Винни не может жить без меда, а у Совы большие проблемы с речью. Предполагаемые диагнозы: Нейропсихологи из Канадского университета проанализировали наших любимых героев и пришли к неутешительным выводам. Винни-Пух — СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) с преобладанием нарушения внимания. Импульсивность у Винни сочетается с навязчивой фиксацией на меде, что может говорить о чертах обсессивно-компульсивного расстройства.

Пятачок — генерализованное тревожное расстройство. Пациенты испытывают постоянное беспокойство, не связанное с объектами и ситуациями.

Ослик Иа — эндогенная депрессия.

Сова — дислексия (нарушение навыков письма и чтения).

4. Золушка — «Золушка», Шарль Перро

История болезни: Золушка живет с токсичной мачехой и сестрами, которые только и делают, что издеваются над девушкой. Однако героиня не прилагает никаких усилий, чтобы уйти из дома или хотя бы дать отпор распоясавшимся женщинам. Предполагаемый диагноз — бессознательный страх независимости. Сегодня психологи называют это состояние «комплексом Золушки». В надежде завоевать любовь и уважение близких людей Золушка терпит неудобства, но не желает брать ответственность за свою жизнь. Она предпочитает надеяться, что вмешаются третьи силы (фея-крестная, принц) и спасут ее.

5. Шерлок Холмс — «Приключения Шерлока Холмса», Артур Конан Дойл

История болезни: Холмс не умеет вести диалог, а разговоры с ним больше напоминают нудные лекции. Знания детектива глубоки, но интересуется он только очень узкими областями. Он отстранен, хладнокровен и ни с кем не дружит. К тому же Шерлок подвержен частым перепадам настроения и пытается бороться с ними с помощью наркотиков. Предполагаемый диагноз — биполярное расстройство и синдром Аспергера. При биполярном расстройстве настроение скачет от чрезвычайно возбужденного до минорного. В одни дни больной полон сил и желания действовать, а в другие едва может подняться с постели. Синдром Аспергера — легкая форма аутизма, при которой умственные способности остаются в норме. Однако больной испытывает большие трудности с социальным взаимодействием и интересуется только узким кругом проблем.

6. Холден Колфилд — «Над пропастью во ржи», Джером Д. Сэлинджер

История болезни: Подросток из состоятельной семьи сознательно нарушает все общественные нормы. Холден курит, пьет, грязно ругается, специально заваливает экзамены, а еще испытывает навязчивые страхи вроде боязни перейти улицу или заболеть раком. Предполагаемый диагноз — ПТСР, депрессия, психотическое расстройство. Смерть младшего брата вызвала у героя посттравматический синдром и вогнала в депрессию. Молодой человек не чувствует радости от жизни и демонстрирует маниакальные симптомы: безудержно ругается без причины, глушит горе алкоголем и ведет себя противоречиво.

7. Энни Уилкс — «Мизери», Стивен Кинг

История болезни: Медсестра Энни Уилкс живет совсем одна, и единственная радость в ее жизни — чтение романов писателя Пола Шелдона. Однажды Энни спасает мужчину, который попал в автоаварию. Выясняется, что мужчина и есть любимый писатель Энни. Женщина сначала восхищается Шелдоном, а потом мгновенно сходит с ума и устраивает писателю персональный ад. Предполагаемый диагноз — шизоаффективная форма биполярного расстройства. Эта болезнь сочетает в себе признаки шизофрении и аффективного расстройства — у пациента нарушаются процессы мышления и исчезает контроль над собственными эмоциями. Энни то и дело впадает в бредовое состояние, сторонится людей и не испытывает угрызений совести из-за убийств. Словом, героиня — типичная психопатка, и беседой с психотерапевтом в данном случае не обойтись. Таких больных заключают в спецучреждения под круглосуточный контроль.

8. V — «V значит Vендетта», Алан Мур

История болезни: Таинственный революционер V борется с тоталитарным режимом. V никогда не показывает своего лица и применяет весьма спорные методы борьбы: он не задумываясь убивает людей и устраивает теракты. Предполагаемый диагноз — ПТСР и частичная амнезия. Из сюжета комикса становится ясно, что V — ветеран и в прошлом пережил травмирующие события. Однако V загнал воспоминания в глубину своего подсознания и теперь испытывает только агрессию и жажду мести. Он не отдает себе отчета, что его мотивы глубоко эгоистичны, и прикрывается светлыми идеями.

9. Добрая волшебница Глинда — «Удивительный волшебник из Страны Оз», Фрэнк Баум

История болезни: «Добрая» волшебница Глинда обрушивает дом на свою соперницу. А потом прилюдно насмехается над Злой Ведьмой Запада, которая оплакивает свою сестру, да еще и забирает у несчастной единственную память о родственнице — красные башмаки. Предполагаемый диагноз — садистическое расстройство личности. Для лиц с таким расстройством характерно не только отсутствие жалости к жертвам, но и феномен «обратной эмпатии» (мучитель специально вызывает ужас у жертвы). К тому же садисты отлично умеют манипулировать людьми, чтобы добиться своей цели: Глинда без раздумий заставляет Элли и ее друзей рисковать своей жизнью и не стесняясь упивается унижением врагов.

10. Рэндл Патрик Макмерфи — «Пролетая над гнездом кукушки», Кен Кизи

История болезни: Рэндл Макмерфи попадает в психиатрическую лечебницу прямиком из тюрьмы. Мужчина симулирует сумасшествие, а врачи в клинике должны вывести его на чистую воду. Однако в психушке Рэндл не может остановиться: он нарушает режим и подбивает больных на побег. Предполагаемый диагноз — диссоциальное расстройство личности. Человек с этим расстройством игнорирует социальные нормы, отличается импульсивными поступками иногда в сочетании с агрессией. К тому же больные часто не задумываются о последствиях своих действий или не придают им (последствиям) особого значения. Так, вечеринка, которую закатил Рэндл, привела к самоубийству одного из пациентов отделения, а сам герой попал на стол для лоботомии.

11. Скарлетт О’Хара — «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл

История болезни: Скарлетт нуждается в постоянном внимании со стороны, ведет себя провокационно, чтобы получить выгоду, использует мужчин в своих целях, драматизирует любое событие и плохо контролирует гнев. Предполагаемый диагноз — истерическое расстройство личности. Другое название этого расстройства — «театральное». Люди с этим недугом имеют неиссякаемую потребность во внимании, переоценивают значение своего пола, отличаются наигранным поведением. Ко всему прочему истеричные личности испытывают проблемы с самооценкой и пытаются поднять ее с помощью одобрения окружающих.

12. Георг VI — «Король говорит! История о преодолении, о долге и чести, о лидерстве, об иерархии и о настоящей дружбе», Марк Лог и Питер Конради

История болезни: Герцог Йоркский (будущий король Великобритании Георг VI) решает лечить заикание, которым страдает с детства. Врачи не могли помочь Георгу, и спас его человек, которого все считали шарлатаном. Лайонел Лог разглядел психологические корни болезни. Предполагаемый диагноз — хроническая тревожность. Видимо, в детстве у будущего короля произошла травмирующая ситуация, которая запустила патологический процесс. Удивительно, но врачи стали изучать эту взаимосвязь совсем недавно. Георгу удалось взглянуть в лицо своим демонам и побороть стресс, который сидел в его подсознании.

13. Рассказчик (Narrator) — «Бойцовский клуб», Чак Паланик

История болезни: Главный герой книги, имя которого Чак Паланик так нам и не назвал, работает консультантом по страхованию. Мужчина постоянно разъезжает по стране и в конце концов начинает страдать от бессонницы, провалов в памяти и экзистенциального кризиса. Герой катится по наклонной, связывается со странной женщиной Марлой и еще более странным молодым человеком Тайлером. Скоро череда безумных событий приводит Рассказчика в психиатрическую клинику. Предположительный диагноз — диссоциативное расстройство идентичности (раздвоение личности). Это чрезвычайно редкое психическое расстройство, при котором личность человека как бы расщепляется на несколько составляющих. Создается впечатление, что в одном теле могут уживаться совершенно разные люди. Основная личность не подозревает, что у нее есть «сосед», и не может контролировать его.

14. Дон Кихот — «Дон Кихот», Мигель де Сервантес

История болезни: Обедневший дворянин Алонсо Кихано начитался героических романов и возомнил себя странствующим рыцарем. Вместе со своим слугой Санчо Пансой новоявленный рыцарь отправляется совершать подвиги и бороться с глобальным злом. Предположительный диагноз — реактивный психоз и мания величия. Алонсо читал книги днем и ночью, старался найти в романах тайный смысл и заработал психоз. В результате эмоциональной перегрузки Дон Кихот потерял связь с реальностью и начал галлюцинировать (вспомните мельницы, которые показались старику великанами). Однако Кихано не просто сошел с ума — он возомнил себя главным борцом со злом, спасителем прекрасной Дульсинеи. Он переоценил свою значимость в контексте реальности, и это один из симптомов бреда величия.

15. Вилли Вонка — «Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль

История болезни: Директор шоколадной фабрики Вилли Вонка отличается эксцентричным поведением: он говорит без умолку, не терпит малейшей критики в свой адрес, его движения суетливы. К тому же Вилли без зазрения совести жестоко расправляется с маленькими детьми. Предположительный диагноз — шизотипическое расстройство личности. Это психологическое состояние, при котором у больного появляются аномалии мышления на фоне эксцентричного поведения. Причем болезнь проявляется в раннем детстве и с возрастом усугубляется. Расстройство может передаваться из поколения в поколение или возникает после травмирующих событий. В книге о том, что произошло с Вилли в детстве, не говорится ни слова. Зато из фильма мы узнаем, почему директор фабрики слегка не в себе.

Кажется, при желании у любого литературного героя можно найти то или иное отклонение от нормы. Вот что по этому поводу говорил Чеширский Кот:

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?

— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. Льюис Кэрролл