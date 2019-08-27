15 литературных персонажей, у которых психиатры нашли признаки душевного заболевания

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Давным-давно, в те времена, когда профессию психиатра еще не придумали, литература играла роль врачевателя душ. С помощью книг люди могли разобраться в себе и найти решение проблем. Однако современные исследователи с подозрением смотрят на героев наших любимых произведений: многим из них смело можно ставить серьезный диагноз.

AdMe.ru решил разобраться, какими ментальными недугами страдали герои популярных произведений. Для этого мы перелопатили горы медицинской литературы — оказывается, врачи до сих пор изучают болезни на примере персонажей из книг.

1. Офелия — «Гамлет», Уильям Шекспир

История болезни: Молодая дворянка Офелия медленно сходит с ума. Девушка начинает говорить загадками и напевает бессмысленные песни. На психическое здоровье Офелии повлияли сразу 3 события: смерть отца, навязчивые требования брата, который буквально помешан на целомудрии сестры, и предательство Гамлета, который велит девушке идти в монастырь и вообще ведет себя крайне резко.

В конце концов Офелию обнаруживают мертвой. Считается, что девушка совершила самоубийство, однако Шекспир напрямую об этом нигде не пишет.

Предполагаемый диагноз  посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). ПТСР возникает после травмирующего события (военные действия, насилие, потеря близкого человека, тяжелая болезнь) и вызывает ощущения сильного страха и беспомощности. Тяжелые мысли при этом расстройстве могут привести к суициду. Испуганная Офелия бежала от реальности, которую была не в силах принять.

2. Берта Рочестер — «Джейн Эйр», Шарлотта Бронте

История болезни: Родители Эдварда Рочестера женили его на Берте Мейсон ради титула и денег. Однако родственники женщины скрыли семейную склонность к безумию. За пару лет из симпатичной женщины Берта превратилась в буйнопомешанное чудовище: она нападала на мужа и даже пыталась сжечь дом. В книге Берта Рочестер предстает антагонистом главной героини Джейн Эйр.

Предполагаемый диагноз — болезнь Гентингтона. Неврологи из Нью-Йорка внимательно изучили роман Шарлотты Бронте и пришли к выводу, что Берта Рочестер страдала генетическим заболеванием нервной системы.

При этом недуге нервные клетки мозга разрушаются, что ведет к медленному распаду личности. В викторианской Англии у Берты не было шансов: душевнобольных пациентов и за людей-то не считали. Эта болезнь до сих пор неизлечима, однако ее прогрессирование можно замедлить.

3. Обитатели Стоакрового леса — «Винни-Пух», Алан Милн

История болезни: В Стоакровом лесу Кристофер Робин играет со своими друзьями: Винни-Пухом, Пятачком, Тигрой, Совой и другими. У каждого из персонажей детской сказки Алана Милна яркий характер: Пятачок часто беспокоится по пустякам, Винни не может жить без меда, а у Совы большие проблемы с речью.

Предполагаемые диагнозы: Нейропсихологи из Канадского университета проанализировали наших любимых героев и пришли к неутешительным выводам.

  • Винни-Пух — СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) с преобладанием нарушения внимания. Импульсивность у Винни сочетается с навязчивой фиксацией на меде, что может говорить о чертах обсессивно-компульсивного расстройства.
  • Пятачок — генерализованное тревожное расстройство. Пациенты испытывают постоянное беспокойство, не связанное с объектами и ситуациями.
  • Ослик Иа — эндогенная депрессия.
  • Сова — дислексия (нарушение навыков письма и чтения).

4. Золушка — «Золушка», Шарль Перро

История болезни: Золушка живет с токсичной мачехой и сестрами, которые только и делают, что издеваются над девушкой. Однако героиня не прилагает никаких усилий, чтобы уйти из дома или хотя бы дать отпор распоясавшимся женщинам.

Предполагаемый диагноз — бессознательный страх независимости. Сегодня психологи называют это состояние «комплексом Золушки». В надежде завоевать любовь и уважение близких людей Золушка терпит неудобства, но не желает брать ответственность за свою жизнь. Она предпочитает надеяться, что вмешаются третьи силы (фея-крестная, принц) и спасут ее.

5. Шерлок Холмс — «Приключения Шерлока Холмса», Артур Конан Дойл

История болезни: Холмс не умеет вести диалог, а разговоры с ним больше напоминают нудные лекции. Знания детектива глубоки, но интересуется он только очень узкими областями. Он отстранен, хладнокровен и ни с кем не дружит. К тому же Шерлок подвержен частым перепадам настроения и пытается бороться с ними с помощью наркотиков.

Предполагаемый диагноз — биполярное расстройство и синдром Аспергера. При биполярном расстройстве настроение скачет от чрезвычайно возбужденного до минорного. В одни дни больной полон сил и желания действовать, а в другие едва может подняться с постели.

Синдром Аспергера — легкая форма аутизма, при которой умственные способности остаются в норме. Однако больной испытывает большие трудности с социальным взаимодействием и интересуется только узким кругом проблем.

6. Холден Колфилд — «Над пропастью во ржи», Джером Д. Сэлинджер

История болезни: Подросток из состоятельной семьи сознательно нарушает все общественные нормы. Холден курит, пьет, грязно ругается, специально заваливает экзамены, а еще испытывает навязчивые страхи вроде боязни перейти улицу или заболеть раком.

Предполагаемый диагноз — ПТСР, депрессия, психотическое расстройство. Смерть младшего брата вызвала у героя посттравматический синдром и вогнала в депрессию. Молодой человек не чувствует радости от жизни и демонстрирует маниакальные симптомы: безудержно ругается без причины, глушит горе алкоголем и ведет себя противоречиво.

7. Энни Уилкс — «Мизери», Стивен Кинг

История болезни: Медсестра Энни Уилкс живет совсем одна, и единственная радость в ее жизни — чтение романов писателя Пола Шелдона. Однажды Энни спасает мужчину, который попал в автоаварию. Выясняется, что мужчина и есть любимый писатель Энни. Женщина сначала восхищается Шелдоном, а потом мгновенно сходит с ума и устраивает писателю персональный ад.

Предполагаемый диагноз — шизоаффективная форма биполярного расстройства. Эта болезнь сочетает в себе признаки шизофрении и аффективного расстройства — у пациента нарушаются процессы мышления и исчезает контроль над собственными эмоциями.

Энни то и дело впадает в бредовое состояние, сторонится людей и не испытывает угрызений совести из-за убийств. Словом, героиня — типичная психопатка, и беседой с психотерапевтом в данном случае не обойтись. Таких больных заключают в спецучреждения под круглосуточный контроль.

8. V — «V значит Vендетта», Алан Мур

История болезни: Таинственный революционер V борется с тоталитарным режимом. V никогда не показывает своего лица и применяет весьма спорные методы борьбы: он не задумываясь убивает людей и устраивает теракты.

Предполагаемый диагноз — ПТСР и частичная амнезия. Из сюжета комикса становится ясно, что V — ветеран и в прошлом пережил травмирующие события. Однако V загнал воспоминания в глубину своего подсознания и теперь испытывает только агрессию и жажду мести. Он не отдает себе отчета, что его мотивы глубоко эгоистичны, и прикрывается светлыми идеями.

9. Добрая волшебница Глинда — «Удивительный волшебник из Страны Оз», Фрэнк Баум

История болезни: «Добрая» волшебница Глинда обрушивает дом на свою соперницу. А потом прилюдно насмехается над Злой Ведьмой Запада, которая оплакивает свою сестру, да еще и забирает у несчастной единственную память о родственнице — красные башмаки.

Предполагаемый диагноз — садистическое расстройство личности. Для лиц с таким расстройством характерно не только отсутствие жалости к жертвам, но и феномен «обратной эмпатии» (мучитель специально вызывает ужас у жертвы). К тому же садисты отлично умеют манипулировать людьми, чтобы добиться своей цели: Глинда без раздумий заставляет Элли и ее друзей рисковать своей жизнью и не стесняясь упивается унижением врагов.

10. Рэндл Патрик Макмерфи — «Пролетая над гнездом кукушки», Кен Кизи

История болезни: Рэндл Макмерфи попадает в психиатрическую лечебницу прямиком из тюрьмы. Мужчина симулирует сумасшествие, а врачи в клинике должны вывести его на чистую воду. Однако в психушке Рэндл не может остановиться: он нарушает режим и подбивает больных на побег.

Предполагаемый диагноз — диссоциальное расстройство личности. Человек с этим расстройством игнорирует социальные нормы, отличается импульсивными поступками иногда в сочетании с агрессией. К тому же больные часто не задумываются о последствиях своих действий или не придают им (последствиям) особого значения. Так, вечеринка, которую закатил Рэндл, привела к самоубийству одного из пациентов отделения, а сам герой попал на стол для лоботомии.

11. Скарлетт О’Хара — «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл

История болезни: Скарлетт нуждается в постоянном внимании со стороны, ведет себя провокационно, чтобы получить выгоду, использует мужчин в своих целях, драматизирует любое событие и плохо контролирует гнев.

Предполагаемый диагноз — истерическое расстройство личности. Другое название этого расстройства — «театральное». Люди с этим недугом имеют неиссякаемую потребность во внимании, переоценивают значение своего пола, отличаются наигранным поведением. Ко всему прочему истеричные личности испытывают проблемы с самооценкой и пытаются поднять ее с помощью одобрения окружающих.

История болезни: Герцог Йоркский (будущий король Великобритании Георг VI) решает лечить заикание, которым страдает с детства. Врачи не могли помочь Георгу, и спас его человек, которого все считали шарлатаном. Лайонел Лог разглядел психологические корни болезни.

Предполагаемый диагноз — хроническая тревожность. Видимо, в детстве у будущего короля произошла травмирующая ситуация, которая запустила патологический процесс. Удивительно, но врачи стали изучать эту взаимосвязь совсем недавно. Георгу удалось взглянуть в лицо своим демонам и побороть стресс, который сидел в его подсознании.

13. Рассказчик (Narrator) — «Бойцовский клуб», Чак Паланик

История болезни: Главный герой книги, имя которого Чак Паланик так нам и не назвал, работает консультантом по страхованию. Мужчина постоянно разъезжает по стране и в конце концов начинает страдать от бессонницы, провалов в памяти и экзистенциального кризиса.

Герой катится по наклонной, связывается со странной женщиной Марлой и еще более странным молодым человеком Тайлером. Скоро череда безумных событий приводит Рассказчика в психиатрическую клинику.

Предположительный диагноз — диссоциативное расстройство идентичности (раздвоение личности). Это чрезвычайно редкое психическое расстройство, при котором личность человека как бы расщепляется на несколько составляющих. Создается впечатление, что в одном теле могут уживаться совершенно разные люди. Основная личность не подозревает, что у нее есть «сосед», и не может контролировать его.

14. Дон Кихот — «Дон Кихот», Мигель де Сервантес

История болезни: Обедневший дворянин Алонсо Кихано начитался героических романов и возомнил себя странствующим рыцарем. Вместе со своим слугой Санчо Пансой новоявленный рыцарь отправляется совершать подвиги и бороться с глобальным злом.

Предположительный диагноз — реактивный психоз и мания величия. Алонсо читал книги днем и ночью, старался найти в романах тайный смысл и заработал психоз. В результате эмоциональной перегрузки Дон Кихот потерял связь с реальностью и начал галлюцинировать (вспомните мельницы, которые показались старику великанами).

Однако Кихано не просто сошел с ума — он возомнил себя главным борцом со злом, спасителем прекрасной Дульсинеи. Он переоценил свою значимость в контексте реальности, и это один из симптомов бреда величия.

15. Вилли Вонка — «Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль

История болезни: Директор шоколадной фабрики Вилли Вонка отличается эксцентричным поведением: он говорит без умолку, не терпит малейшей критики в свой адрес, его движения суетливы. К тому же Вилли без зазрения совести жестоко расправляется с маленькими детьми.

Предположительный диагноз — шизотипическое расстройство личности. Это психологическое состояние, при котором у больного появляются аномалии мышления на фоне эксцентричного поведения. Причем болезнь проявляется в раннем детстве и с возрастом усугубляется.

Расстройство может передаваться из поколения в поколение или возникает после травмирующих событий. В книге о том, что произошло с Вилли в детстве, не говорится ни слова. Зато из фильма мы узнаем, почему директор фабрики слегка не в себе.

Кажется, при желании у любого литературного героя можно найти то или иное отклонение от нормы. Вот что по этому поводу говорил Чеширский Кот:

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.

Льюис Кэрролл

Фото на превью Cinderella / Walt Disney Productions

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