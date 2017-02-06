15 крутейших украшений, которые созданы по нашим любимым книгам и фильмам

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Миры и герои некоторых фильмов и книг близки нам до такой степени, что становятся важной частью нашей личной вселенной. И хочется хотя бы немного оживить тот выдуманный мир, перенести его частичку в реальность. Чтобы почувствовать связь с любимыми героями, некоторые выбирают косплей, ну а нам в AdMe.ru такие крайности ни к чему. Нам достаточно украшений, на создание которых ювелиров вдохновили знаменитые книги и фильмы, и в этом посте мы собрали наиболее интересные из них.

Подвеска «Нора хоббита»

Украшения по мотивам «Властелина колец», среди которых много других интересных штук типа трубки Гэндальфа и гномьих топориков, мастерит милая пара Аарон и Недда. Их небольшое ювелирное дело носит название EnchantedLeaves.

Маховик времени Гермионы

Маховик времени помогал Гермионе много всего успевать. Может быть, и нас, слегка подкошенных зимним авитаминозом, он вдохновит двигаться чуть быстрее.

«Свет вечерней звезды» из «Властелина колец»

Кулон «Свет вечерней звезды» (Evenstar), который Арвен подарила Арагорну, есть только в экранизации Питера Джексона, в трилогии «Властелин колец» его нет. Но тем не менее это одно из наиболее популярных украшений, созданных по фильмам, и его сотнями скупают поклонники саги.

Кольцо-шкаф из Нарнии

Лондонский ювелир-затейник Theo Fennell придумывает дико сложные и навороченные кольца, с которыми можно забавляться на скучном совещании. Стоят они, правда, как небольшой самолет. Это кольцо создано по мотивам книг о Нарнии. Чудесная дверка филигранной работы открывается сбоку, и за нею можно увидеть вручную нарисованную миниатюру — вход в Нарнию. Один из чемоданчиков наверху шкафа тоже можно открыть — в нем притаился крошечный паук.

Кольцо «Чеширский кот»

Ювелирная компания H.Stern в соавторстве с Disney создала удивительные кольца перед выходом фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес». А персонажей к фильму разрабатывал блестящий художник-самоучка Майкл Кутче (Michael Kutsche) — этими иллюстрациями вдохновлялись и ювелиры.

Подвеска-снитч из «Гарри Поттера»

Недда и Аарон из EnchantedLeaves, о которых мы уже писали выше, создают также украшения по мотивам «Гарри Поттера».

Кольцо «Изумрудный город»

Еще одно кольцо Тео Феннела посвящено «Волшебнику из страны Оз». Откидная дверка сбоку приглашает нас отправиться по дороге из желтого кирпича в город, где исполняются желания. А открыв кольцо сверху, можно увидеть шпили города, украшенные настоящими изумрудами.

Кольцо с номером платформы Гарри Поттера

А это кольцо — чтобы не забыть номер платформы на вокзале Кингс-Кросс, скрытой от магловских глаз, откуда ровно в 11 часов отправляется Хогвардс-экспресс.

Подвеска в честь Джен Эйр

«Я не птица, и меня нельзя поймать в сети: я свободный человек с независимой волей», — эта цитата из «Джен Эйр» как нельзя лучше раскрывает характер героини, которую любят многие поколения читательниц.

Кольцо «Моби Дик»

Ювелирный бренд из Канады mrd74 делает симпатичные кольца из посеребренной бронзы в виде гигантского кита Моби Дика, обвившегося вокруг пальца.

Каффы, которые понравились бы Бурерожденной

Ювелир Marty Magic из Калифорнии создает впечатляющие каффы из бронзы, вдохновленные серией романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени».

«Маленький принц». Шляпа или удав, проглотивший слона?

Маленький принц не потерял воображения, как скучные взрослые, и сразу понял, что это никакая не шляпа, а слон внутри удава. Так что подвеска послужит напоминанием о том, что воображение — ключ к творчеству, и оно позволяет видеть в жизни не скучную рутину, а многообразие возможностей.

Грибной лес из «Алисы в Стране чудес»

Еще один плод совместного творчества ювелирной компании H.Stern и Disney — кольца, повторяющие лес гигантских грибов из «Алисы в Стране чудес» Тима Бёртона. Кольца сделаны из золота, эмали и бриллиантов.

Кольца по мотивам «Игры престолов»

Кольца, имитирующую чешую дракона, с подвеской в виде драконьего яйца и в виде кружащихся в полете драконов продает ювелирный бренд MEY. Ювелиров благословил на это дело канал HBO, создатель самого популярного сериала в мире. Бренд MEY основан художницей по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон и дуэтом ювелиров Yunus & Eliza (и назван по первым буквам их имен) и делает он как точные копии ожерелий Дейенерис, так и украшения, вдохновленные сериалом.

Ожерелье-дракон Дейенерис

Наверное, у многих зрительниц «Игры престолов» мелькала мысль: «Вот бы мне такое ожерелье, как у кхалиси!» Одно из самых красивых украшений Дейенерис Бурерожденной — ожерелье в виде дракона со сложенными крыльями, обвивающего шею. Его можно видеть в той сцене, где она спасается с осажденного мятежниками стадиона верхом на драконе. Точную копию этого ожерелья можно купить у MEY. Стоят бусики, правда, ой как недешево, и более доступные аналоги можно найти на Etsy. Но выглядеть они будут, конечно, гораздо проще.