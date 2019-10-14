15 ключевых персонажей русской классики, возраст которых может вас удивить

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Как выглядит Остап Бендер? В сознании большинства — как Гомиашвили или Миронов. Развидеть созданные актерами образы литературных героев становится совершенно невозможно, если посмотрел экранизацию. Безусловно, это накладывает особый отпечаток на восприятие внешности и возраста персонажей. Ну и мы часто не задумываемся, сколько лет на самом деле было героям знакомых нам со школы произведений. И вот тебе за 30, берешь в руки, скажем, Толстого или Пушкина, а у них твои ровесники — это дряхлые старики и старушки, а те, кто сейчас еще бы и аттестат не получил, уже поняли жизнь, поучаствовали в исторических событиях и нашли свою любовь.

Мы в AdMe.ru решили уточнить, сколько лет самым известным персонажам русской классики и для сравнения вспомнили образы из самых ярких экранизаций. То, что обнаружилось, немало нас удивило. Кое-кто совершенно не «выглядит» на свой возраст.

Остапу Бендеру — 27 лет

Когда читатель впервые встречает Бендера, на дворе 1927 год, а самому Остапу 27 лет. К этому возрасту великий комбинатор успел поучиться в частной гимназии, поработать на ярмарках, посидеть в Таганской тюрьме, вызубрить (и начать чтить) Уголовный кодекс и побывать в Средней Азии (но не в Рио-де-Жанейро). В «Золотом теленке» герой говорит: «Мне 33 года — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил». Если учесть, что в этой книге действие разворачивается в 1930 году, легко заметить анахронизм, допущенный Ильфом и Петровым, что ничуть не преуменьшает очарования героя. И заседание продолжается.

Мадам Грицацуевой — 35 лет

О мадам Грицацуевой Ильф и Петров пишут: «Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет». Почти 90 лет спустя 35 — это возраст, когда многие только начинают задумываться о браке, но в то время говорить о какой-либо свежести прекрасной особы в такие лета было невозможно. Звание «знойная женщина, мечта поэта» и зацикленный на стульях женишок — все, на что могла рассчитывать «престарелая» мадам в те времена.

Кисе Воробьянинову — 52 года

Кисе Воробьянинову всего 52 года (поверите или нет, он младше Киану Ривза). Однако благодаря фантастическому таланту актеров, исполнивших эту роль, персонажу можно дать на добрый десяток больше.

Князю Мышкину — 26–27 лет

«Молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой», — так описывает князя Мышкина Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот». Нам всегда казалось, что Мышкин гораздо старше, а вам?

Родиону Раскольникову — 23 года

«Раскольников взял газетку и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно-сладкое чувство, какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным, к тому же и 23 года сказались», — это строки из другого романа Достоевского — «Преступление и наказание». Раскольников, как все знают, бывший студент, живет в каморке в доме Шиля в Петербурге и едва сводит концы с концами. Но в те времена студентом легко можно было быть и в 30 (вспомним, например, Евгения Базарова). А вот к 23 годам до предела устать от бедности и убить поэтому старуху-процентщицу и ее сестру успевает далеко не каждый.

Илье Обломову — 32 года

В начале романа Гончарова главному герою Обломову, представьте себе, всего лишь 32 года. К своим годам он успел изучить право и судопроизводство, послужить в Петербурге в одном из департаментов, уйти в отставку и превратиться в домоседа, который не любит читать, почти не выходит из дома и постепенно теряет всякий интерес к жизни. В конце произведения, когда Илья Ильич умирает, ему уже 40.

Ивану Бездомному — 23 года

«Мне 23 года,— возбужденно заговорил Иван,— и я подам жалобу на вас всех. А на тебя в особенности, гнида! — отнесся он отдельно к Рюхину». Герой романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Иван Николаевич Понырев, он же Иван Бездомный, в свои 23 успел стать знаменитым поэтом, пристраститься к выпивке и папиросам, зарекомендовать себя как атеиста, не верущего ни в Бога, ни в дьявола, с этим самым дьволом повстречаться и угодить в сумасшедший дом. После стольких событий вы наверняка считали, что он старше. Даже в экранизациях его играли актеры с совсем не мальчишеской внешностью (Владислав Галкин и Сергей Гармаш). А в конце романа Бездомному уже 30, он больше не пишет стихов, становится профессором истории и философии и только в полнолуние не может не заглянуть на Патриаршие пруды во двор, где жила Маргарита.

Наташе Ростовой — 13 лет

Мы привыкли ассоциировать образ главной героини «Войны и мира» Наташи Ростовой с чем-то романтическим. Поэтому тот факт, что в начале романа Толстой специально отмечает, что ей 13 лет, мягко говоря, заставляет задуматься. В начале произведения есть сцена, в которой Наташа практически вынуждает Бориса Друбецкого сделать ей предложение. Тот обещает вернуться к этому вопросу через 4 года. «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... — сказала она, считая по тоненьким пальчикам. — Хорошо!»

Михаилу Бальзаминову — 25 лет

Здесь налицо несоответствие восприятия, вам так не кажется? По-детски наивный, простодушный дурачок Мишенька Бальзаминов совсем не дотягивает до заявленных 25 по версии Островского. В то же время актер Вицин в этой роли (всеми любимый, заметьте) выглядит на порядок старше. Персонаж мало что успел к своим годам, да и предстоящее создание семьи не характеризует его как зрелую личность.

Ивану Карамазову — 23 года

Одному из главных героев романа Достоевского «Братья Карамазовы» Ивану всего лишь 23. В экранизациях актеры в этой роли выглядят гораздо старше, так же кажется и при чтении романа. И эти ощущения вполне подтверждают литературоведы. «Ведь этому среднему из братьев Карамазовых всего-навсего 23 года, но он смотрится-воспринимается значительно старше не только 20‑летнего Алеши, не только 24‑летнего Смердякова, но и Дмитрия (которому идет 28‑й год), а уж по поведению и манере держаться — даже и отца, Федора Павловича».

Петру Гриневу — 16 лет

Будь Петр Гринев не главным героем пушкинской «Капитанской дочки», а нашим современиком, он бы мог учиться в 10-м классе, готовиться к ЕГЭ и играть в онлайн-игры. Знакомый всем нам с детства герой не только берег честь смолоду. Он участвовал в страшном кровавом восстании, встретил любовь всей жизни и сразился на дуэли.

Ивану Хлестакову — 23 года

Гоголевского «Ревизора», кажется, невозможно забыть. Самоуверенный Хлестаков, который рад сбежать с деньгами горожан в кармане, эти вечно услужливые городничий, Бобчинский, Добчинский и Земляника — кажется, все на своих местах. Но, если вдуматься, что Хлестакову всего лишь 23, восприятие меняется совершенно. Он, конечно, аристократ, и его манеры могут ввести в заблуждение жителей города N, но уж точно не нас с вами.

Анне Карениной в конце романа 28 лет

А в начале истории ей всего-навсего 26. Какие наши годы! К финалу она успевает изменить мужу, бросить сына и прыгнуть под поезд из-за любви к 23-летнему флигель-адъютанту.

Аксинье — 20–27 лет

В «Тихом Доне» Шолохова в самом начале романа (в 1912 году) Аксинье 20 лет. А повзрослевшую на 7 лет героиню автор опишет так: «...рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость». Время, остановись! В 27 по нынешним меркам жизнь только начинается.

Полиграфу Полиграфовичу Шарикову — 25 лет

Шариков — персонаж уникальный, который ярко описывает эпоху. Его «рождению» предшествовала операция, во время которой собаке Шарику пересадили органы погибшего накануне вора Клима Григорьевича Чугункина. Ситуация, конечно, фантастическая, но символичная. Ничто из этого не могло ускользнуть от внимания читателя. Но как жить с тем, что Чугункину, а значит, и Шарикову, оказывается, было всего 25 лет, — неясно. Кстати, в своих записях профессор Преображенский колеблется в определении возраста Клима. В одном месте указывает 25, в другом — 28.

А сколько лет этим персонажам в вашем восприятии?