15 детских книг, истинный смысл которых способны понять только взрослые

Роальд Даль Матильда Умная Матильда совсем не вписывается в свою семью. Девочка обожает читать книги: они дают ей уверенность, что она не одна на свете. Гениальный ребенок не только спасает себя от гнета невыносимых взрослых, но и выручает свою любимую учительницу. Скачать