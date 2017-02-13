15 детских книг, истинный смысл которых способны понять только взрослые

15 детских книг, истинный смысл которых способны понять только взрослые

Джордж Бернард Шоу писал: «Все лучшие детские книги были написаны для взрослых». И действительно, самые значимые произведения детской литературы многогранны и наполнены глубоким смыслом. AdMe.ru предлагает открыть любимые в детстве книги заново.

Приключения Алисы в Стране чудес

Льюис Кэрролл

Приключения Алисы в Стране чудес

Эту книгу можно разгадывать как кроссворд: каждая ее страница наполнена литературными аллюзиями, математическими загадками и политическими отсылками. А многие цитаты стоят целого философского диспута.

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Паутина Шарлотты

Элвин Брукс Уайт

Паутина Шарлотты

История о том, как паучиха Шарлотта спасает от гибели поросенка Уилбера, в детстве кажется милой сказкой о животных. С годами ее очарование не проходит, но воспринимается книга по-другому: она оказывается историей о самопожертвовании и чудесной силе убеждения.

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Рони, дочь разбойника

Астрид Линдгрен

Рони, дочь разбойника

У юной героини этой сказки есть чему поучиться взрослым читателям: чистая душа девочки помогает ей приобрести друга в лице бывшего заклятого врага и примирить главарей двух свирепых разбойничьих банд.

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Гарри Поттер

Джоан Роулинг

Гарри Поттер

История о юных волшебниках взрослеет вместе с читателями: с каждой новой книгой темы становятся все серьезнее, и волшебная сказка оказывается историей взросления. Но главное, в мир, созданный Роулинг, хочется вернуться в любом возрасте. И сделать это несложно — достаточно просто заново открыть книгу.

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Дающий

Лоис Лоури

Дающий

В США эта книга входит в школьную программу, но ничем не уступает «взрослым» антиутопиям. Короткий роман о том, к чему приводит желание создать идеальное общество и исключить из него всех, кто не вписывается в рамки.

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Обитатели холмов

Ричард Адамс

Обитатели холмов

Главные герои книги — кролики, но Адамс наделяет их общество своей мифологией, языком, моралью и философией. Да и приключения на долю героев выпадают совсем не детские: тут и вынужденная миграция, и диктатура, и моральный выбор.

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Книга джунглей

Редьярд Киплинг

Книга джунглей

Неожиданным открытием может стать то, что Маугли — герой далеко не всех рассказов книги. «Книга джунглей» — произведение не о мальчике, воспитанном животными, а о диком мире джунглей и его законах, непоколебимых и часто жестоких.

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Хроники Нарнии

К. С. Льюис

Хроники Нарнии

Мир Нарнии сложен и многомерен, он соткан из христианских мотивов, мифологических отсылок и философских символов. Потому он так интересен в любом возрасте — закрыть последнюю страницу и покинуть Нарнию очень сложно.

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Винни-Пух и все, все, все

Алан Александр Милн, Борис Заходер

Винни-Пух и все, все, все

Милн написал книгу об игрушках своего сына, но в плюшевых героях много человеческого: и добродушный Винни, и скромный Пятачок, и грустный Иа-Иа получились очень живыми и настоящими. А еще в книге много тонкого юмора, который полностью понимаешь только с годами.

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Тим Талер, или Проданный смех

Джеймс Крюс

Тим Талер, или Проданный смех

Повесть о мальчике, обменявшем свой смех на материальное благополучие, — это практически детский вариант доктора Фауста. Но в любом возрасте напоминание об истинных ценностях не будет лишним.

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Ходячий замок

Диана Уинн Джонс

Ходячий замок

Это та самая сказка, которая одинаково действует на людей независимо от их возраста, характера и настроения: погружение в волшебство гарантировано. Герои тут несовершенны, мир бывает жесток, но в итоге все равно появляется улыбка на лице.

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Питер Пэн

Джеймс Барри

Питер Пэн

История о мальчике, который не хотел взрослеть, внезапно оказывается историей о взрослении. Желание оставаться ребенком и страх перед взрослой ответственностью понятны, но правда в том, что все дети рано или поздно вырастают, и в этом нет ничего трагичного.

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Бесконечная история

Михаэль Энде

Бесконечная история

Бастиан очень несчастлив, а потому ищет утешения в книгах. В одну из них он погружается в буквальном смысле, став надеждой на спасение вымышленной страны Фантазии. Но от себя не убежать даже в сказке, и главным испытанием для Бастиана станет вовсе не победа над чудовищами.

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Матильда

Роальд Даль

Матильда

Умная Матильда совсем не вписывается в свою семью. Девочка обожает читать книги: они дают ей уверенность, что она не одна на свете. Гениальный ребенок не только спасает себя от гнета невыносимых взрослых, но и выручает свою любимую учительницу.

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Приключения Тома Сойера

Марк Твен

Приключения Тома Сойера

Книга о приключениях непослушного мальчишки, гениального выдумщика и настоящего сорванца Тома Сойера способна перенести в детство даже самого серьезного читателя.

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2 Комментарии
  • 13 февраля 2017
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  • 3395

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