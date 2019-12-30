15 деталей известных литературных произведений, которые почему-то все упускают

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Хорошая книга способна захватить читателя, заставить его позабыть все на свете и потерять счет времени. Однако важные детали при таком чтении с погружением могут размываться или оставаться незамеченными. А загадки, скрытые в книгах, — неразгаданными.

Мы в AdMe.ru любим читать и предлагаем вам обратить внимание на любопытные детали, которые скрываются в известных книгах. Возможно, узнав новые факты, вы захотите перечитать что-то еще раз и посмотреть на тексты под другим углом.

Анна Каренина вышла замуж обманом

Читая объемный роман Толстого, легко было упустить тот факт, что замужество Анны было подстроено ее тетушкой. Причем добилась она этого обманом. В главе XXI есть прямая цитата о том, как женщине это удалось: «Тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города... Тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение».

Джеймс Бонд был орнитологом

Когда Ян Флеминг, создатель самого известного супершпиона, задумался об имени для своего героя, ему в руки попала книга по орнитологии, на обложке которой значился автор — Джеймс Бонд. Флемингу настолько понравилось это имя, что он решил назвать героя в его честь. А позднее писал жене орнитолога: «Это короткое, неромантичное, англосаксонское, мужественное имя было тем, что мне нужно, и таким образом родился второй Джеймс Бонд».

«Сказку о рыбаке и рыбке» придумал не Пушкин

Это кажется невероятным, но Александр Сергеевич Пушкин не является автором оригинальной истории про старика и рыбку. Первыми аналогичную сказку написали братья Гримм, основываясь на померанской легенде о заколдованной рыбе, исполняющей желания. В немецкой сказке рыбак ловит в море камбалу и под влиянием своей властной жены Ильзебиль просит у рыбы сначала новый дом, потом замок, королевский и кайзерский титулы. Когда в конце сказки женщина становится папой римским и замахивается на титул бога, камбала оставляет ее ни с чем.

Ильф и Петров в романе «12 стульев» пародируют Достоевского

Неизвестно, за что Ильф и Петров так любили (или не любили) Федора Михайловича Достоевского, но свой роман «12 стульев» они буквально начинили отсылками к его жизни и творчеству. Многие реплики их персонажей переигрывают слова героев «Преступления и наказания», сцены имеют сходный реквизит или калькируют эпизоды из романов классика. Особого внимания заслуживают письма, которые в романе «12 стульев» отец Федор пишет жене Катерине Александровне. Эти послания являются пародией записок Достоевского своей супруге и обыгрывают не только содержание, но и подписи оригиналов. «Твой вечный муж Достоевский» — у Достоевского, «Твой вечный муж Федя» — у Ильфа и Петрова.

В басне «Стрекоза и муравей» стрекозы на самом деле нет

Не каждый, читая басню Крылова «Стрекоза и Муравей», обращает внимание на странное поведение стрекозы. Хотя, возможно, стоило бы. Ведь она не летает, а ползает, поет и резвится в траве. В реальной жизни эти насекомые так себя не ведут. И на самом деле это и не стрекоза вовсе, а обычный кузнечик. Иван Андреевич Крылов не был автором оригинального сюжета басни. Идею для нее он позаимствовал у французского баснописца Жана де Лафонтена, а тот, в свою очередь, перенял ее у Эзопа. И в первоначальных вариантах истории муравей ведет беседу с цикадой. Под пером Крылова цикада превратилась в более знакомого простому народу кузнечика, который далеко прыгает — «стрекает» — и поет, стрекочет в траве. Отсюда и пошло его название — стрекоза, которым в XVIII веке обозначали разного вида насекомых.

Все, кто читал «Портрет Дориана Грея», помнят главного героя как воплощение самых разных грехов. Но нас самом деле он имел лишь один явный порок

Оскар Уайльд умышленно открыто не назвал ни один из пороков Дориана Грея в романе, кроме его увлечения опиумом. Писатель говорил, что читатель будет видеть в главном герое свою темную сторону: «Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В чем состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, привнес их сам».

Сумасшествию Шляпника и Мартовского Зайца из «Алисы в Стране чудес» есть логичное объяснение

Слегка безумная и увлекательная книга Льюиса Кэрролла полна отсылок к народному творчеству. В частности, 2 персонажа, Шляпник и Мартовский Заяц, буквально-таки вышли из английских поговорок. Поговорка Mad as a hatter (Безумный как шляпник) восходит к тому времени, когда при изготовлении фетра для шляп использовалась ртуть. Она делала войлок мягким, но со временем отравляла сотрудников производства и вызывала психические расстройства. А поговорка Mad as a march hare (Сумасшедший как мартовский заяц) относится к странному поведению зайцев во время брачного сезона, который наступает весной.

Создатель Питера Пэна наделил его способностью не стареть в память о своем брате

Старший брат писателя Джеймса Барри, Дэвид, погиб за день до своего 14-летия, когда катался на коньках. Наблюдая за безутешной матерью, Джеймс навсегда запомнил, как она в разговорах называла Дэвида «вечным мальчиком». Спустя много лет, когда Барри писал книгу о Питере Пэне, он решил наделить главного героя способностью не взрослеть в память о своем брате. Хотя точный возраст Питера Пэна нигде не указан, предполагается, что ему было 12–13 лет, как и Дэвиду.

Герой детективного романа «Имя розы» очень напоминает другого известного персонажа

Главный герой романа «Имя розы» монах Вильгельм Баскервильский, которому приходится расследовать убийство, своим прозвищем напрямую отсылает читателя к книгам о Шерлоке Холмсе. С Шерлоком его также роднят некоторые внешние черты, поведение и манера рассуждений. Он так же, как герой Конан Дойла, использует дедукцию, периодически впадает в апатию и жует особую траву для улучшения деятельности мозга (намек на употребление Шерлоком психотропных веществ). Кроме того, имя ученика Вильгельма — Адсон — очень созвучно с именем помощника детектива — доктора Ватсона.

Прототипом одного из героев романа «По ком звонит колокол» стал советский разведчик

Несмотря на то что сам Хемингуэй всегда утверждал, что события в книге лишь выдумка, многие литературоведы свидетельствуют о том, что сюжет некоторых сцен основан на реальных событиях. В частности, известно, что во время гражданской войны в Испании писатель познакомился с советским разведчиком Хаджи-Умаром Мамсуровым и так был впечатлен его рассказами, что вплел реальные истории в книгу. Считается также, что сам Мамсуров стал прототипом одного из героев романа.

Персонажи из «Оно» Стивена Кинга не ограничиваются пребыванием в одной книге

Фанаты Стивена Кинга знают, что все его книги связаны между собой, в них можно встретить множество отсылок и переплетений. Например, герои романа «Оно» Беверли Марш и Ричи Тозиер встречаются главному герою книги «11/22/63», когда тот приезжает в Дерри. Мемориал погибшим в Дерри детям с надписью «Пеннивайз жив» упоминается в «Ловце снов». А Эдди Каспбрак в книге «Оно» живет рядом с Полом Шелдоном, писателем и главным героем романа «Мизери».

У пушкинской русалки, которая сидит на ветвях в «Руслане и Людмиле», нет хвоста

Весь мир привык к тому, что русалка — это женщина с рыбьим хвостом. Эти представления пришли к нам с Запада, однако в славянской мифологии русалки изображались совсем по-другому. Обычно этих существ описывали как привлекательных молодых девушек с длинными зеленоватыми волосами и большой грудью. Русалки сидели на деревьях, расчесывая свои локоны, гуляли у воды и пугали людей. Поэтому ничего необычного в том, что пушкинская бесхвостая русалка забралась на ветви дерева, нет.

Джордж Оруэлл вдохновился на написание романа «1984», наблюдая за культом личности Сталина

Как утверждают литературоведы, Джордж Оруэлл пристально следил за политической ситуацией в СССР и был впечатлен масштабами тирании Сталина. Настолько, что добавил в свой роман «1984» много деталей, отсылающих читателя к коммунистической системе СССР. А самому Большому Брату придал черты Иосифа Виссарионовича, описывая его как «черноволосого и черноусого мужчину средних лет».

В «Рассказе служанки» Маргарет Этвуд оставила личное признание в любви

Антиутопия Маргарет Этвуд скрывает на своих страницах не только жестокие сцены. В одной из сцен, когда Фредова рассматривает оставленные на столе надписи, она в числе прочих натыкается на текст «М. любит Г., 1972». Если соотнести его с биографией самой писательницы, то можно понять, что таким образом она оставила послание своему возлюбленному. В 1972 году Маргарет («М») стала встречаться с писателем Грэмом Гибсоном («Г»).

В «Маленьком принце» Экзюпери публично признался в неверности жене

Все центральные персонажи «Маленького принца» Экзюпери имеют своих прототипов. В детстве родственники часто называли маленького Антуана le Roi-Soleil («король солнца»), восхищаясь его светлыми волосами. И в образе главного героя, золотоволосого кудрявого мальчика, легко читаются те же характеристики. Прообразом верного Лиса стала для Экзюпери его подруга Сильвия Рейнхардт, а красивой и капризной Розы — жена Консуэло. Сложность отношений писателя с супругой и его интрижки на стороне тоже изображены в новелле — в сцене, когда Маленький принц летит на Землю и видит огромное поле других, не менее красивых роз.

Какие важные детали в известных книгах подмечали вы?