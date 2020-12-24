14 японских стихов XIX века, которые ну точно написаны про нас с вами

В мире литературы всегда особо ценятся произведения, которые могут оставаться актуальными даже спустя сотни лет. И чаще всего это касается фундаментальных идей. Но японскому поэту Татибане Акэми эта мирская суета была нипочем. Он писал о еде и других простых радостях еще тогда, когда твиттерами и инстаграмами даже не пахло.