14 японских стихов XIX века, которые ну точно написаны про нас с вами
В мире литературы всегда особо ценятся произведения, которые могут оставаться актуальными даже спустя сотни лет. И чаще всего это касается фундаментальных идей. Но японскому поэту Татибане Акэми эта мирская суета была нипочем. Он писал о еде и других простых радостях еще тогда, когда твиттерами и инстаграмами даже не пахло.
Мы в AdMe.ru в шоке от того, насколько прозорливым оказался поэт XIX века, и хотим, чтобы вы проверили наше утверждение на достоверность.
- Как хорошо,
Когда без гроша за душою
Чахнешь с тоски —
И случайно зашедший знакомый
Вдруг подбросит немного деньжонок.
- Очень приятно,
Когда у торговца возьмешь
Рыбы получше
И ноздри щекочет слегка
Жареного аромат.
- Как хорошо,
Когда у горячей жаровни
Сладко вздремнешь
И уже никому на свете
Растолкать тебя не под силу.
- Как хорошо,
Когда в кои-то веки наполнишь
Рисовый ларь
И вздохнешь: «Ну, хотя бы месяц
Можно жить, в долги не влезая!»
- Как хорошо,
Когда разговоры ведешь
Не с простофилей —
Что про давние времена,
Что про наш сегодняшний день.
- Как хорошо,
Когда наваришь котел
На всю ораву
И ребятишки кричат:
«Ой, вкуснота, вкуснота!»
- Как хорошо,
Когда, при своей нищете,
Чашки расставив,
Можешь спокойно сказать:
«Ешьте и пейте, друзья!»
- Как хорошо,
Когда подливаешь чайку,
Угли мешаешь
И степенно беседу ведешь,
Рассуждая о том да о сем.
- Как хорошо,
Когда беспокойные гости
Рано ушли
И никто тебе не мешает
С головой погрузиться в книгу.
- Как хорошо,
Когда со старинным дружком,
Всласть посмеявшись
И поболтав просто так,
Душу хоть раз отведешь.
- Как хорошо,
Когда вскипятишь себе чаю,
Сядешь, ноги поджав,
И набьешь полон рот вкуснющим
Ароматным жирным пельменем.
- Как хорошо,
Когда ненароком посмотришь
На малышей —
И заметишь, что повзрослели,
Подросли и окрепли все трое.
- Как хорошо,
Когда поторгуешься с толком —
И продавец
Приглянувшуюся вещицу
Уступит почти задаром.
- Как хорошо,
Когда посетитель докучный,
Только присев,
Сразу вспомнит о важном деле
И начнет впопыхах прощаться.
А какой из стихов Татибаны Акэми точно описал вас?
Фото на превью AnikonaAnn / Depositphotos