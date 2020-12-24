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14 японских стихов XIX века, которые ну точно написаны про нас с вами

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В мире литературы всегда особо ценятся произведения, которые могут оставаться актуальными даже спустя сотни лет. И чаще всего это касается фундаментальных идей. Но японскому поэту Татибане Акэми эта мирская суета была нипочем. Он писал о еде и других простых радостях еще тогда, когда твиттерами и инстаграмами даже не пахло.

Мы в AdMe.ru в шоке от того, насколько прозорливым оказался поэт XIX века, и хотим, чтобы вы проверили наше утверждение на достоверность.

  • Как хорошо,
    Когда без гроша за душою
    Чахнешь с тоски —
    И случайно зашедший знакомый
    Вдруг подбросит немного деньжонок.
  • Очень приятно,
    Когда у торговца возьмешь
    Рыбы получше
    И ноздри щекочет слегка
    Жареного аромат.
  • Как хорошо,
    Когда у горячей жаровни
    Сладко вздремнешь
    И уже никому на свете
    Растолкать тебя не под силу.
  • Как хорошо,
    Когда в кои-то веки наполнишь
    Рисовый ларь
    И вздохнешь: «Ну, хотя бы месяц
    Можно жить, в долги не влезая!»
  • Как хорошо,
    Когда разговоры ведешь
    Не с простофилей —
    Что про давние времена,
    Что про наш сегодняшний день.
  • Как хорошо,
    Когда наваришь котел
    На всю ораву
    И ребятишки кричат:
    «Ой, вкуснота, вкуснота!»
  • Как хорошо,
    Когда, при своей нищете,
    Чашки расставив,
    Можешь спокойно сказать:
    «Ешьте и пейте, друзья!»
  • Как хорошо,
    Когда подливаешь чайку,
    Угли мешаешь
    И степенно беседу ведешь,
    Рассуждая о том да о сем.
  • Как хорошо,
    Когда беспокойные гости
    Рано ушли
    И никто тебе не мешает
    С головой погрузиться в книгу.
  • Как хорошо,
    Когда со старинным дружком,
    Всласть посмеявшись
    И поболтав просто так,
    Душу хоть раз отведешь.
  • Как хорошо,
    Когда вскипятишь себе чаю,
    Сядешь, ноги поджав,
    И набьешь полон рот вкуснющим
    Ароматным жирным пельменем.
  • Как хорошо,
    Когда ненароком посмотришь
    На малышей —
    И заметишь, что повзрослели,
    Подросли и окрепли все трое.
  • Как хорошо,
    Когда поторгуешься с толком —
    И продавец
    Приглянувшуюся вещицу
    Уступит почти задаром.
  • Как хорошо,
    Когда посетитель докучный,
    Только присев,
    Сразу вспомнит о важном деле
    И начнет впопыхах прощаться.

А какой из стихов Татибаны Акэми точно описал вас?

Фото на превью AnikonaAnn / Depositphotos
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