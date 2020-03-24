14 пленительных книг, которые захочется прочитать залпом

Жан-Мишель Генассия Клуб неисправимых оптимистов В центре сюжета — 12-летний мальчик Мишель Марини в Париже 60-х годов. Мишель такой же, как его сверстники, с проблемами переходного возраста. Парень увлекается фотографией и страстно любит книги. В задней комнате парижского бистро он находит себе тайное убежище. Там спорят, тоскуют, играют в шахматы странные люди — те, кто бежал из закрытых железных занавесом стран. Они ждут, когда решится их судьба, и называются Клубом неисправимых оптимистов, несмотря на все свои обманутые ожидания, безысходность и страх. Купить