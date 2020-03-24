14 пленительных книг, которые захочется прочитать залпом
Если у вас неожиданно образовалось дополнительное свободное время, лучше всего его потратить на хорошую книгу. Погрузившись в повествование с головой, можно забыть обо всех проблемах и неурядицах, особенно если книга не отпускает до самой последней страницы. В нашей подборке — именно такие истории.
Мы в AdMe.ru безумно любим читать. Делимся с вами собственным, любовно подобранным списком произведений, которые читаются на одном дыхании.
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Харпер Ли
Убить пересмешника
Маленькая Джин Луиза живет в небольшом городке американского юга со своим братом Джимом и отцом — адвокатом Аттикусом Финчем. Человек чести, он старается воспитать в своих детях лучшие качества и привить стремление к справедливости. Когда один из чернокожих жителей городка ложно обвиняется в насилии над белой женщиной, Аттикус не раздумывая берется его защищать, тем самым бросая вызов закоснелому обществу.Купить
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Фредрик Бакман
Медвежий угол
Забытый богом городишко Бьорнстад — настоящий медвежий угол где-то на задворках Швеции. Местная юниорская команда — смысл и надежда жителей Бьорнстада. Хоккей здесь не просто спорт: вокруг него кипят страсти и от него зависит, как сложатся судьбы. День победы команды в четвертьфинале становится самым счастливым днем для жителей городка. Но только не для 15-летней Маи и ее близких. Эта книга про настоящую жизнь и боль, где каждому придется ответить на вопрос: какую цену ты готов заплатить ради победы?Купить
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Сара Уинман
Когда бог был кроликом
Завораживающая история о маленькой девочке Элли, о ее больших проблемах и кролике по имени Бог. Эта книга о детстве и взрослении, о семье и дружбе, о любви. Она «о тех временах, когда мечты были маленькими и исполнимыми. Когда конфеты стоили пенни, а бог был кроликом».Купить
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Антон Чехов
Драма на охоте
Яркая и динамичная повесть Чехова с детективным сюжетом легла в основу советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь». К редактору газеты однажды приходит бывший судебный следователь Иван Камышев и оставляет рукопись своей повести. Заинтересовавшись, редактор открывает ее и погружается вместе с читателем в водоворот драматических событий, приводящих к трагической развязке. Сюжет держит в напряжении до самого конца, заставляя нас задаваться вопросом: «Кто же виновен в преступлении?»Купить
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Нина Георге
Лавандовая комната
Жан Эгаре владеет плавучим книжным магазином, пришвартованным у берегов Сены. Он называется «Литературная аптека», потому что Жан убежден: правильная книга способна излечить от болезненных чувств. Вот только в отношении самого Эгаре, кажется, теория не работает: 21 год он бежит от воспоминаний, не в силах смириться с мучительной потерей. Но однажды обстоятельства заставят Жана поднять якорь и отправиться в самое сердце Прованса — навстречу надежде на новое начало.Купить
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Георгий Данелия
Безбилетный пассажир
«Безбилетный пассажир» — первая книга режиссера культовых фильмов «Мимино» и «Афоня» Георгия Данелии. Обладатель всех мыслимых и немыслимых премий легко и с юмором рассказывает истории о том, как он и его друзья делали кино. А в целом эта книга — о жизни и времени, рассказанная смешно, иронично и с тенью грусти. Как, впрочем, и все, что нам знакомо по душевным фильмам автора.Купить
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Элена Ферранте
Неаполитанский квартет (4 тома)
Серия «Неаполитанский квартет» — тот случай, когда чистишь зубы вместе с книгой. Это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-е годы в бедном квартале Неаполя. Их детство и юность проходят на суровых улицах, и девочки учатся полагаться только друг на друга. Годы идут, пути Лену и Лилы то сходятся, то расходятся, но они навсегда остаются лучшими подругами, а жизнь одной отражается и преломляется в судьбе другой.Купить
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Наринэ Абгарян
Манюня
Солнечный рассказ, пропитанный запахами южного базара, о подружках Наре и Манюне, о суровой бабушке и куче родственников Манюни, вечно попадающих во всевозможные казусы. Теплое и озорное повествование о детстве, где сок за 10 копеек, некрасивая панамка и друзья во дворе, примерно одинаково одетые, но от этого не менее счастливые. Смешная и легкая книга для детей, но прежде всего — для взрослых, чтобы они вспомнили, каково это — быть ребенком.Купить
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Андре Моруа
Сентябрьские розы
Гийом Фонтен — знаменитый писатель, книгами которого зачитывается вся Франция. Его жизнь отлажена до мелочей заботливой рукой супруги. Все идет своим чередом, вот только недостает чуда — чуда любви, благодаря которому осенняя пора жизни вновь становится весной. Роман исследует тончайшие проявления человеческих страстей и колебаний души, а бесподобная обложка с изображением картины кисти Ренуара не оставляет шанса пройти мимо.Купить
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Гузель Яхина
Зулейха открывает глаза
Действие романа начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь. Там, в тайге, на берегах Ангары встретится вместе калейдоскоп пестрых судеб — интеллигенты и дремучие крестьяне, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, немцы и чуваши. Несмотря на различия, все они объединены одной целью — отвоевать себе право на жизнь.Купить
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Эфраим Севела
Остановите самолет — я слезу
Эта история про Аркадия Рубинчика — человека, который нигде не может найти себя: ни на родине, ни в эмиграции. Про таких говорят: «Ему хорошо в самолете». Действие разворачивается на борту, следующем из Америки в СССР. Там Рубинчик повествует о своей жизни случайному попутчику. И это так пронзительно, смешно и одновременно трагично, что не знаешь, смеяться или грустить. Впрочем, как и все творчество Эфраима Севелы, про которого Ирвинг Шоу сказал: «Он умеет высекать искры юмора из самых трагичных ситуаций».Купить
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Дина Рубина
Бабий ветер
Героиня книги — бывшая парашютистка и пилот — пережила личную трагедию и теперь работает в чужой стране косметологом. Каждый день она сталкивается с обескураживающими и отталкивающими картинами нынешнего общества. Но, как ни удивительно, из всего этого вырастает странный, трагичный и высокий образ современной любви. «Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 18+, а лучше — 40+... Все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзительно интимно...»Купить
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Артур Хейли
Аэропорт
Город с крупнейшим аэропортом неожиданно накрывает снежный буран — все службы вынуждены работать на пределе. На сотрудников аэропорта друг за другом обрушиваются проблемы, одной из которых становится страшная авария на борту самолета. Ко всему прочему, обостряются личные проблемы героев, обнажая незалеченные раны. Так завязывается сюжет романа, уместившийся в один роковой пятничный вечер.Купить
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Жан-Мишель Генассия
Клуб неисправимых оптимистов
В центре сюжета — 12-летний мальчик Мишель Марини в Париже 60-х годов. Мишель такой же, как его сверстники, с проблемами переходного возраста. Парень увлекается фотографией и страстно любит книги. В задней комнате парижского бистро он находит себе тайное убежище. Там спорят, тоскуют, играют в шахматы странные люди — те, кто бежал из закрытых железных занавесом стран. Они ждут, когда решится их судьба, и называются Клубом неисправимых оптимистов, несмотря на все свои обманутые ожидания, безысходность и страх.Купить
Какие из этих книг вы читали? Поделитесь своими впечатлениями.
Фото на превью Зулейха открывает глаза / Кинокомпания «Русское»