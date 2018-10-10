14 книг, которые невозможно читать без улыбки

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Когда нападает грусть, так хочется какой-нибудь универсальной таблетки или скорой помощи от тоски. И книга считается одним из лучших лекарств. Она помогает отвлечься от проблем и хотя бы на время погрузиться в другой мир. Да еще и нередко заставляет улыбнуться.

Мы в AdMe.ru подобрали книги, которые не только вызовут у вас улыбку, но и смогут действительно рассмешить. Возможен даже небольшой побочный эффект: вы начнете смеяться в голос.