14 книг, которые невозможно читать без улыбки
Когда нападает грусть, так хочется какой-нибудь универсальной таблетки или скорой помощи от тоски. И книга считается одним из лучших лекарств. Она помогает отвлечься от проблем и хотя бы на время погрузиться в другой мир. Да еще и нередко заставляет улыбнуться.
Мы в AdMe.ru подобрали книги, которые не только вызовут у вас улыбку, но и смогут действительно рассмешить. Возможен даже небольшой побочный эффект: вы начнете смеяться в голос.
1.
|
Дженни Лоусон
Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни
Книга известного блогера и писателя, главная особенность которой в том, что она слегка безумна. В прямом смысле. Дженни Лоусон страдает серьезным психическим заболеванием, бороться с которым ей помогают чувство юмора и нестандартный подход к жизни. Автор рассказывает о реальных событиях, происходивших с ней, а также делится своими мыслями и эмоциями.Купить
2.
|
Наринэ Абгарян
Манюня
Это солнечный и душевный рассказ о жизни двух подруг: Нары и Манюни. Как и все дети, они любопытны, любят познавать мир вокруг, иногда проверяя его на прочность (а заодно и нервы своих родителей и грозной Ба — бабушки Манюни). Любовь к экспериментам и неуемная энергия нередко приводят их к казусным ситуациям. Но ведь оно такое и есть, истинное детство: смешное, веселое и с приключениями.Купить
3.
|
Евгений ЧеширКо
Дневник домового
Домовой ведет записи о своей порой нелегкой жизни в квартире вместе с котом и щенком. Каждая строчка наполнена юмором, хотя порой и грубоватым. А чего еще можно ждать от домового?
Этот дневник принес автору славу, покорив сердца более 2 млн русскоязычных пользователей сети.Купить
4.
|
Макс Фрай
Чужак
«Чужак» — первый том из цикла «Лабиринты Ехо», ставшего весьма популярным среди читателей XXI века. Обычный человек, любящий спать днем и бодрствовать по ночам, во сне знакомится с начальником Тайного сыска. С его помощью герой — уже наяву — отправляется в совсем другой мир, чтобы расследовать серию ужасных и таинственных убийств.Купить
5.
|
Кристофер Мур
Ящер страсти из бухты грусти
Когда от грусти уже не спасает ничего, даже таблетки, можно пойти повеситься или... сунуть голову в пасть Ящера страсти. Именно флюиды тоски привлекли его на сушу.
Сага Кристофера Мура не только заставит вас улыбнуться, но и взбудоражит воображение. В книге встретятся и психоаналитик-экспериментатор, и констебль-наркоман, и порнозвезда в отставке. И это лишь несколько героев большой истории, где все находятся в поисках любви.Купить
6.
|
Джеральд Даррелл
Моя семья и другие звери
Книга повествует о пятилетнем пребывании писателя-натуралиста Джеральда Даррелла и его семьи на греческом острове Корфу. Герои будут попадать в разные смешные ситуации, с ними произойдут удивительные приключения. А еще эта книга тоже о детстве, полном задора, любознательности и любви к природе.Купить
7.
|
Алексей Моторов
Юные годы медбрата Паровозова
Хотя имена персонажей изменены, все, что описывается в книге, — чистая правда. Автор делится историями из жизни одной из московских больниц 80-х годов. Там он несколько лет работал медбратом в реанимационном отделении. Смешно, легко и ничего не скрывая, Алексей Моторов пишет о возникавших проблемах, курьезных ситуациях и, конечно, советских нелепостях, с которыми он столкнулся на работе.Купить
8.
|
Ольга Громыко
Крысявки
Вы любите крыс? А знаете, насколько это умные и забавные существа? Вы сможете убедиться в этом, с головой погрузившись в хлопоты и взаимоотношения четвероногих героев друг с другом. И откроете для себя потрясающий мир маленьких, смешных и интеллектуальных животных, несправедливо овеянных дурной славой.Купить
9.
|
Терри Пратчетт
Цвет волшебства
Трусливый волшебник-недоучка Ринсвинд и первый турист Плоского мира Двацветок постоянно попадают в неприятности. И если у первого просто такая судьба, то второй из-за наивности и доброжелательности нередко подвергает опасности всех тех, кто находится рядом. Им предстоят встречи с драконами, волками, троллями и даже смертью (причем не раз). И во всех приключениях их будет сопровождать разумный сундук на сотнях маленьких ножек.Купить
10.
|
Сергей Довлатов
Чемодан
Самый обычный и даже потрепанный чемодан может дать начало целой книге. С этим чемоданом русский писатель Сергей Довлатов покинул родину и приехал в Нью-Йорк. Распаковывая его, автор вспоминает и понимает, что каждая вещь связана с какой-то историей. Смешные, с ненавязчивым юмором и тонкой иронией рассказы порой все же отдают легкой грустью, когда речь заходит о прошедших днях и оставленных позади советских реалиях.Купить
11.
|
Ирина Тюхтяева, Леонид Тюхтяев
Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей
Зоки, проказники-сладкоежки, однажды завелись в банках с медом у черного и лохматого Бады с копытами, хвостом и разными рогами. Так и стали они жить вместе и друг друга воспитывать. Хотя сказка детская, взрослые читают ее с неменьшим удовольствием, полностью погружаясь в добрую и веселую историю, пронизанную любовью.Купить
12.
|
Юнас Юнассон
Сто лет и чемодан денег в придачу
Господину Карлсону исполняется 100 лет. По этому поводу в дом престарелых, где находится герой, приезжает местный начальник. Однако Карлсон не любит торжественных церемоний, поэтому прямо в тапочках сбегает через окно. Так он обретает свободу. На одной из остановок он заполучает набитый деньгами чемодан, и теперь за ним гоняются и бандиты, и полиция. Да еще и события из его прошлого получают продолжение. Но герой верит в лучшее и относится ко всему с юмором. Ведь ему не впервой попадать в переделки.Купить
13.
|
Фаина Раневская
Мой кот и пес
В этой книге с собственными иллюстрациями актрисы собраны очень меткие и смешные наблюдения за кошками и собаками, а также размышления и о других животных. Не обошлось и без забавных случаев из жизни актрисы, в которых четвероногие сыграли одну из главных ролей. Ее знакомые считали, что сиамский кот Тики и дворняжка Мальчик — это вообще единственные существа, которых обожала Раневская.Купить
14.
|
Ярослав Гашек
Похождения бравого солдата Швейка
Сатирический роман чешского писателя о жизнерадостном солдате-саботажнике, который умудряется каждый приказ начальства довести до абсурда. Герой становился родным везде, где его история переводилась на официальный язык страны. Но вместе с тем сквозь разудалый юмор нередко звучит мощный призыв сложить оружие.Купить
А какие ваши самые любимые смешные книги? Делитесь в комментариях.