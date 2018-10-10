14 книг, которые невозможно читать без улыбки

Когда нападает грусть, так хочется какой-нибудь универсальной таблетки или скорой помощи от тоски. И книга считается одним из лучших лекарств. Она помогает отвлечься от проблем и хотя бы на время погрузиться в другой мир. Да еще и нередко заставляет улыбнуться.

Мы в AdMe.ru подобрали книги, которые не только вызовут у вас улыбку, но и смогут действительно рассмешить. Возможен даже небольшой побочный эффект: вы начнете смеяться в голос.

1.

Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни

Дженни Лоусон

Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни

Книга известного блогера и писателя, главная особенность которой в том, что она слегка безумна. В прямом смысле. Дженни Лоусон страдает серьезным психическим заболеванием, бороться с которым ей помогают чувство юмора и нестандартный подход к жизни. Автор рассказывает о реальных событиях, происходивших с ней, а также делится своими мыслями и эмоциями.

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2.

Манюня

Наринэ Абгарян

Манюня

Это солнечный и душевный рассказ о жизни двух подруг: Нары и Манюни. Как и все дети, они любопытны, любят познавать мир вокруг, иногда проверяя его на прочность (а заодно и нервы своих родителей и грозной Ба — бабушки Манюни). Любовь к экспериментам и неуемная энергия нередко приводят их к казусным ситуациям. Но ведь оно такое и есть, истинное детство: смешное, веселое и с приключениями.

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3.

Дневник домового

Евгений ЧеширКо

Дневник домового

Домовой ведет записи о своей порой нелегкой жизни в квартире вместе с котом и щенком. Каждая строчка наполнена юмором, хотя порой и грубоватым. А чего еще можно ждать от домового?

Этот дневник принес автору славу, покорив сердца более 2 млн русскоязычных пользователей сети.

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4.

Чужак

Макс Фрай

Чужак

«Чужак» — первый том из цикла «Лабиринты Ехо», ставшего весьма популярным среди читателей XXI века. Обычный человек, любящий спать днем и бодрствовать по ночам, во сне знакомится с начальником Тайного сыска. С его помощью герой — уже наяву — отправляется в совсем другой мир, чтобы расследовать серию ужасных и таинственных убийств.

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5.

Ящер страсти из бухты грусти

Кристофер Мур

Ящер страсти из бухты грусти

Когда от грусти уже не спасает ничего, даже таблетки, можно пойти повеситься или... сунуть голову в пасть Ящера страсти. Именно флюиды тоски привлекли его на сушу.

Сага Кристофера Мура не только заставит вас улыбнуться, но и взбудоражит воображение. В книге встретятся и психоаналитик-экспериментатор, и констебль-наркоман, и порнозвезда в отставке. И это лишь несколько героев большой истории, где все находятся в поисках любви.

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6.

Моя семья и другие звери

Джеральд Даррелл

Моя семья и другие звери

Книга повествует о пятилетнем пребывании писателя-натуралиста Джеральда Даррелла и его семьи на греческом острове Корфу. Герои будут попадать в разные смешные ситуации, с ними произойдут удивительные приключения. А еще эта книга тоже о детстве, полном задора, любознательности и любви к природе.

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7.

Юные годы медбрата Паровозова

Алексей Моторов

Юные годы медбрата Паровозова

Хотя имена персонажей изменены, все, что описывается в книге, — чистая правда. Автор делится историями из жизни одной из московских больниц 80-х годов. Там он несколько лет работал медбратом в реанимационном отделении. Смешно, легко и ничего не скрывая, Алексей Моторов пишет о возникавших проблемах, курьезных ситуациях и, конечно, советских нелепостях, с которыми он столкнулся на работе.

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8.

Крысявки

Ольга Громыко

Крысявки

Вы любите крыс? А знаете, насколько это умные и забавные существа? Вы сможете убедиться в этом, с головой погрузившись в хлопоты и взаимоотношения четвероногих героев друг с другом. И откроете для себя потрясающий мир маленьких, смешных и интеллектуальных животных, несправедливо овеянных дурной славой.

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9.

Цвет волшебства

Терри Пратчетт

Цвет волшебства

Трусливый волшебник-недоучка Ринсвинд и первый турист Плоского мира Двацветок постоянно попадают в неприятности. И если у первого просто такая судьба, то второй из-за наивности и доброжелательности нередко подвергает опасности всех тех, кто находится рядом. Им предстоят встречи с драконами, волками, троллями и даже смертью (причем не раз). И во всех приключениях их будет сопровождать разумный сундук на сотнях маленьких ножек.

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10.

Чемодан

Сергей Довлатов

Чемодан

Самый обычный и даже потрепанный чемодан может дать начало целой книге. С этим чемоданом русский писатель Сергей Довлатов покинул родину и приехал в Нью-Йорк. Распаковывая его, автор вспоминает и понимает, что каждая вещь связана с какой-то историей. Смешные, с ненавязчивым юмором и тонкой иронией рассказы порой все же отдают легкой грустью, когда речь заходит о прошедших днях и оставленных позади советских реалиях.

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11.

Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей

Ирина Тюхтяева, Леонид Тюхтяев

Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей

Зоки, проказники-сладкоежки, однажды завелись в банках с медом у черного и лохматого Бады с копытами, хвостом и разными рогами. Так и стали они жить вместе и друг друга воспитывать. Хотя сказка детская, взрослые читают ее с неменьшим удовольствием, полностью погружаясь в добрую и веселую историю, пронизанную любовью.

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12.

Сто лет и чемодан денег в придачу

Юнас Юнассон

Сто лет и чемодан денег в придачу

Господину Карлсону исполняется 100 лет. По этому поводу в дом престарелых, где находится герой, приезжает местный начальник. Однако Карлсон не любит торжественных церемоний, поэтому прямо в тапочках сбегает через окно. Так он обретает свободу. На одной из остановок он заполучает набитый деньгами чемодан, и теперь за ним гоняются и бандиты, и полиция. Да еще и события из его прошлого получают продолжение. Но герой верит в лучшее и относится ко всему с юмором. Ведь ему не впервой попадать в переделки.

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13.

Мой кот и пес

Фаина Раневская

Мой кот и пес

В этой книге с собственными иллюстрациями актрисы собраны очень меткие и смешные наблюдения за кошками и собаками, а также размышления и о других животных. Не обошлось и без забавных случаев из жизни актрисы, в которых четвероногие сыграли одну из главных ролей. Ее знакомые считали, что сиамский кот Тики и дворняжка Мальчик — это вообще единственные существа, которых обожала Раневская.

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14.

Похождения бравого солдата Швейка

Ярослав Гашек

Похождения бравого солдата Швейка

Сатирический роман чешского писателя о жизнерадостном солдате-саботажнике, который умудряется каждый приказ начальства довести до абсурда. Герой становился родным везде, где его история переводилась на официальный язык страны. Но вместе с тем сквозь разудалый юмор нередко звучит мощный призыв сложить оружие.

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А какие ваши самые любимые смешные книги? Делитесь в комментариях.

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1 Комментарии
  • 10 октября 2018
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