14 фактов из жизни русских классиков, о которых не знала даже ваша учительница литературы

Александр Пушкин был очень суеверным человеком, и однажды это спасло ему жизнь. В декабре 1825 года он узнал о готовящемся восстании декабристов и выехал в Петербург, чтобы принять в нем участие. Неожиданно дорогу перед санями перебежал заяц, что считалось плохим знаком. Пушкин вернулся домой. А восстание было жестоко подавлено, пятеро его участников - близких друзей поэта - казнены.

У семьи Натальи Гончаровой не было денег, и в качестве приданого они отдали Пушкину "медную бабушку" - статую Екатерины ll, сделанную на заказ в Германии. В 1941 году статуя исчезла. А дальше начинаются легенды и версии. Со слов Н. Я. Эйдельмана, знатока истории, немцы были потрясены, прочитав имена своих мастеров на памятнике. По распоряжению Гитлера скульптуру вывезли в Германию, чтобы восстановить. Но войскам нужны были средства на вооружение, и «медную бабушку» переплавили.