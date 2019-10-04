14 фактов из жизни русских классиков, о которых не знала даже ваша учительница литературы
Филолог Елена Пинчук ведет инстаграм, где в легкой манере знакомит подписчиков с фактами о жизни и творчестве писателей и поэтов и делает обзоры книг. На ее странице также можно найти много интересного о русском языке — например объяснение написания и происхождения некоторых слов и выражений.
После просмотра постов Елены о русских классиках авторам AdMe.ru захотелось перечитать некоторые произведения из школьной программы. С разрешения филолога делимся любопытными эпизодами из жизни литераторов с вами.
Отношения с женщинами
- Александр Куприн из-за загулов никак не мог дописать повесть «Поединок». Тогда жена отлучила его от дома, заставив снять квартиру. Навещать ее и дочь Лидочку он мог только в случае, если приносил новые главы повести. В мае 1905 года повесть издали, и это произведение принесло Куприну не только всероссийскую, но и мировую известность.
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Накануне свадьбы с Есениным Айседора Дункан пришла в загс и попросила немного «подправить» дату своего рождения в паспорте. Переводчик договорился, и женой поэта стала женщина всего на 9 лет его старше (а не на 18, как это было в реальной жизни).
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В 1910 году Горький увлекся Варварой Шейкевич, женой своего друга. Она даже родила дочь, удивительно на него похожую. Его жена Мария тяжело переживала измену, и в 1913 году, как только появилась возможность уехать в Россию, покинула Капри. Но в итоге не смогла простить себе уход. «Я поступила как женщина, а надо было поступить иначе, это все-таки был Горький...»
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С будущей женой Ниной Александр Грибоедов познакомился, когда та была еще ребенком. Он был старше ее на 17 лет, обучал ее музыке и дружил с ее отцом. После его убийства Нина каждый день пешком ходила на могилу мужа. Она прожила еще 28 лет, в одиночестве, не снимая траурную одежду, и скончалась в неполные 45 лет от холеры. Ее похоронили рядом с Грибоедовым.
Творчество
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Страсти вокруг «Лолиты» Владимира Набокова бушевали даже в палате общин английского парламента. В день, когда были назначены слушания о Суэцком канале, один депутат робко напомнил об этом, и ему ответили: «Это дело не срочное, подождет. Сейчас важнее определить позицию по роману этого Набокова». Писатель заработал на своем романе около четверти миллиона долларов — огромные деньги по тем временам.
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Корней Чуковский изначально был критиком, писал очерки о своих современниках: Блоке, Бальмонте, Куприне, Чехове, Горьком, Брюсове, Мережковском, Сергееве-Ценском. Детским писателем он стал случайно в 1916 году, когда заболел его маленький сын. Отец, чтобы облегчить страдания ребенка, стал импровизировать и сочинять сказку. Получился знаменитый «Крокодил».
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В 1957 году Михаил Шолохов отправил рассказ «Судьба человека» Никите Хрущеву, надеясь, что тот разрешит его напечатать. Ни одно издание не решалось опубликовать это произведение. Хрущев прочитал рассказ в один присест и захотел немедленно связаться с писателем. Но Шолохов был в запое и объявился, лишь выйдя из этого состояния. Несмотря на это, генсек принял его и разрешил напечатать «Судьбу человека».
Суеверия и легенды
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Александр Пушкин был очень суеверным человеком, и однажды это спасло ему жизнь. В декабре 1825 года он узнал о готовящемся восстании декабристов и выехал в Петербург, чтобы принять в нем участие. Неожиданно дорогу перед санями перебежал заяц, что считалось плохим знаком. Пушкин вернулся домой. А восстание было жестоко подавлено, пятеро его участников - близких друзей поэта - казнены.
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У семьи Натальи Гончаровой не было денег, и в качестве приданого они отдали Пушкину "медную бабушку" - статую Екатерины ll, сделанную на заказ в Германии. В 1941 году статуя исчезла. А дальше начинаются легенды и версии. Со слов Н. Я. Эйдельмана, знатока истории, немцы были потрясены, прочитав имена своих мастеров на памятнике. По распоряжению Гитлера скульптуру вывезли в Германию, чтобы восстановить. Но войскам нужны были средства на вооружение, и «медную бабушку» переплавили.
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С Николаем Гоголем связано много тайн, которые ведут начало со знакомства его родителей. Василий Гоголь-Яновский (его официальный отец) был старше супруги на 17 лет. Однажды во сне он увидел Богородицу, у ее ног ползал младенец, и она сказала, что это будущая жена Василия. Он очень удивился, когда в 7-месячной дочке соседей он узнал ребенка из сна. Василий стал следить за взрослением Марии Косяровской, а после второго сна о том, что ему пора жениться, попросил ее руки (девушке на тот момент было 14 лет).
Друзья и семья
- Исаак Левитан и Антон Чехов были очень близкими друзьями. Но в 1892 году они поругались из-за рассказа «Попрыгунья» о докторе Дымове и изменяющей ему жене. В Москве начались разговоры о том, как точно изобразил Чехов Софью Кувшинникову, ее мужа и Левитана. Кувшинникова устроила художнику скандал. Чехов, не любивший ее, использовал в рассказе ее характерные слова и манеры, по которым ее узнали. Помирились Чехов и Левитан в 1895 году, когда роман художника с Софьей уже закончился и та вернулась к мужу.
- В детстве родители не верили в Александра Грина и мало хвалили его. Чтобы поразить отца, он решил присвоить авторство стихов известного поэта. Действительно, прочитав творение, отец впервые был доволен сыном. Но обман вскоре раскрылся — огорчению и разочарованию родителей не было предела.
- Михаила Лермонтова должны были назвать Петром (в роду Лермонтовых чередовались имена Петр и Юрий). Но бабушка, Елизавета Алексеевна, настояла на имени Михаил (в честь архангела Михаила), буквально выкупив у отца право выбрать имя для внука: она выплатила карточный долг Юрия Петровича и получила разрешение назвать мальчика по своему усмотрению.
- В 17 лет Владимир Набоков стал миллионером. Его дядя оставил ему миллион рублей на банковском счету и имение, а итальянскую виллу отписал приятелю. Меньше чем через год случилась революция. Можно было перевести деньги в швейцарский банк, но отец Набокова счел это непатриотичным. Вскоре вся семья отбыла в Крым, увезя с собой только драгоценности матери, а затем — в Европу. Через несколько лет Набоков горько усмехался, когда, бездомный и почти нищий, он проезжал мимо дядиной виллы.
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