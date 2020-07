13 писателей, которые написали только одну книгу и поймали удачу за хвост

Памела Линдон Трэверс «Мэри Поппинс»

Герман Мелвилл «Моби Дик»

Николай Островский «Как закалялась сталь»

Джеймс Мэтью Барри «Питер Пэн»

Борис Пастернак «Доктор Живаго»

Патрик Зюскинд «Парфюмер. История одного убийцы»

Джон Кеннеди Тул «Сговор остолопов»

Кеннет Грэм «Ветер в ивах»

Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом»

Джон Сайлас Рид «Десять дней, которые потрясли мир»

Эдгар Аллан По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима»

Бел Кауфман «Вверх по лестнице, идущей вниз»

Педагог и писательница Бел Кауфман приобрела широкую известность после выхода полуавтобиографической книги «Вверх по лестнице, идущей вниз». Роман основан на многолетнем преподавательском опыте, так как Бел была учительницей английского языка. Она описала всю подноготную школы для трудных подростков. А фильм, снятый по роману, был запрещен к просмотру детям младше 12 лет. Название книги на английском, Up the Down Staircase, превратилось в игру слов.