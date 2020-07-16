13 писателей, которые написали только одну книгу и поймали удачу за хвост

Оказывается, быть настоящим снайпером можно и в писательском деле. Есть авторы, которым было достаточно всего одной книги, чтобы мастерски донести до читателей свои мысли, не теряющие актуальности по сей день. Часто они были выстраданными и затрагивали острые социальные вопросы.

Мы в AdMe.ru восхищаемся писателями, которым удалось прочувствовать язык читателей и написать бессмертные произведения. С другой стороны, нам немного жаль оттого, что многие из них оказались заложниками популярности одной книги, когда другие произведения остались в тени, будучи невостребованными у публики, и стали писателями одной книги.

Памела Линдон Трэверс «Мэри Поппинс»

Идея написания книги к Трэверс пришла неожиданно, когда ей пришлось посидеть с двумя детьми знакомых. Чтобы как-то развлечь малышей, Памела придумала историю о принципиальной и обворожительной няне. А в 1934 году книга «Мэри Поппинс» увидела свет, став настоящим литературным успехом. Мало кто знает, что Памела писала еще стихи и нехудожественные произведения, но ни одному из них так и не удалось переплюнуть главное ее творение. Первый фильм по книге сняли в 1964 году, где продюсером выступил Уолт Дисней. Чего только это стоило. Памела Трэверс недолюбливала Уолта, поэтому наотрез отказывалась от экранизации, она считала, что это очередной коммерческий проект студии, который загубит ее детище. После длительных переговоров писательница поставила Уолту условия: в фильме не должно быть анимации, музыкальных номеров, усов на лице мистера Бэнкса и красного цвета. Добавим, что впоследствии кинолента удостоилась 5 премий «Оскар». Кстати, о взаимоотношениях Памелы и Уолта вышел голливудский фильм «Спасти мистера Бэнкса», где главные роли сыграли Том Хэнкс и Эмма Томпсон.

Герман Мелвилл «Моби Дик»

Часто случается, что при жизни писателя общество не принимает его творчество. Эта участь постигла впоследствии самую успешную книгу Мелвилла «Моби Дик». Современники в своих критических статьях писали, что главный персонаж носит абсолютно провальный характер, а весь роман лишен художественной ценности. Герману так и не посчастливилось застать успех своей книги, однако последующие поколения сумели прочувствовать и понять всю драму произведения. Любопытно, что самым популярным произведением при жизни был другой роман писателя — «Тайпи», который нынешние современники редко вспоминают. «Моби Дик» стал бестселлером только в 1920-е годы, тогда же была и первая экранизация, а всего их было 11, последняя в 2015 году.

Николай Островский «Как закалялась сталь»

Роман Островского стал самым издаваемым в СССР произведением художественной литературы. Книга далась Островскому тяжело во всех смыслах, он буквально потерял здоровье, работая над ней, как будто сам себя закалял, совсем как в названии произведения. Николай начал работать над романом, будучи больным и практически ослепшим на один глаз. Писать привычным способом не удавалось, поэтому Николай прибегнул к транспаранту, на который крепился лист с прорезанными полосами размером строки. Но после того, как отказала рука, текст пришлось надиктовывать добровольным секретарям. Позднее выяснится, что роман записывало около 19 человек, чьи образцы почерка были зафиксированы в фотокопиях рукописи.

Джеймс Мэтью Барри «Питер Пэн»

Яркий представитель английской литературы — Джеймс Мэтью Барри, успешный драматург, по произведениям которого была поставлена не одна пьеса. Прототипами героев легендарной сказки послужили друзья писателя — супруги Сильвия и Артур Дэвис, а также их дети. Они дружили долгие годы, а после смерти супругов Джеймс стал неофициальным опекуном их 5 сыновей. Впервые образ Питера Пэна появился в двух ранних произведениях Барри. А в 1904 году «Питер Пэн» был представлен лондонской публике по одноименному произведению. В 2004 году в прокат вышел биографический фильм о писателе, «Волшебная страна», где Барри сыграл Джонни Депп.

Борис Пастернак «Доктор Живаго»

Академик Дмитрий Лихачев писал о романе следующее: «Это духовная автобиография Пастернака, написанная им с предельной откровенностью». Борис писал свое творение долгие 10 лет, а во время написания несколько раз менял название. На родине книгу запретили публиковать, поэтому она появилась сначала в Италии, затем в Голландии и Великобритании. За этот роман писатель удостоился Нобелевской премии, а также подвергся необоснованной травле. Последняя привела к возникновению поговорки: «Не читал, но осуждаю!» В итоге Пастернак отказался от премии, и лишь в 1989 году медаль вручили сыну писателя.

Патрик Зюскинд «Парфюмер. История одного убийцы»

Зюскинд попробовал себя во многих профессиях, но в итоге пришел к литературному делу. Он писал рассказы, которые никто не печатал, и сценарии, по которым никто не снимал фильмы, пока однажды ему не улыбнулась удача: в 1980 году вышел спектакль-монолог «Контрабас», в котором играл один актер. Но настоящий триумф случился в 1985 году, когда в печать вышел роман «Парфюмер». А в 2006 году он был экранизирован, вызвав новый интерес к книге. Она переведена на 47 языков с общим тиражом в 12 млн экземпляров.

Джон Кеннеди Тул «Сговор остолопов»

«Сговор остолопов» — единственное произведение, которое Джон пытался безуспешно издать. Но никто не хотел печатать книгу, и осознание этого факта загнало Тула в глубокую депрессию, приведшую к самоубийству. Роман был опубликован в 1980 году благодаря усилиям матери Джона. А в 1981-м ему присудили Пулитцеровскую премию посмертно. Книга мгновенно стала популярной и разошлась огромным тиражом.

Кеннет Грэм «Ветер в ивах»

Кеннет Грэм начал сочинять истории про мистера Жабе для своего сына Аластера, который и стал прототипом главного героя. Впоследствии эти рассказы легли в основу книги «Ветер в ивах». Американские издательства отказались печатать рукопись, но зато английские охотно взялись за нее, и в 1908 году книга увидела свет и принесла ее автору широкую известность. Интересно, что другой писатель продолжил серию книг о приключениях героев Грэма, назвав свои сочинения «Сказки под ивами». В нашей стране этот автор долгие годы был неизвестен, только спустя 80 лет со дня первого издания книга вышла и у нас.

Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом»

Павел написал автобиографическую книгу по своим детским воспоминаниям — про время, когда он жил с бабушкой и дедушкой. Каждая страница произведения наполнена болью, где мальчик подвергался тирании со стороны бабушки. Повесть была номинирована на престижную Букеровскую премию, а также экранизирована.

Джон Сайлас Рид «Десять дней, которые потрясли мир»

Американский журналист, написавший книгу об Октябрьской революции 1917 года в России, свидетелем которой был лично и выражал поддержку большевикам. После первой публикации вступление к книге написал Ленин, где рекомендовал ее к прочтению всем рабочим мира. Вскоре после того, как книга была закончена, Джон скончался и был похоронен в некрополе Кремлевской стены.

Эдгар Аллан По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима»

Эдгар По был одним из первых американских писателей, который сделал новеллу главной формой своего творчества. Надо признать, что По за свою творческую деятельность был весьма продуктивным и написал много рассказов, эссе, стихов и стал создателем детективного жанра. Однако только этот роман является законченным и считается одним из самых спорных и мистических.

Бел Кауфман «Вверх по лестнице, идущей вниз»

Педагог и писательница Бел Кауфман приобрела широкую известность после выхода полуавтобиографической книги «Вверх по лестнице, идущей вниз». Роман основан на многолетнем преподавательском опыте, так как Бел была учительницей английского языка. Она описала всю подноготную школы для трудных подростков. А фильм, снятый по роману, был запрещен к просмотру детям младше 12 лет. Название книги на английском, Up the Down Staircase, превратилось в игру слов.

Николай Чернышевский «Что делать?»

Философ-утопист Николай Чернышевский написал свой роман во время заключения в Петропавловской крепости. Название как бы олицетворяет переживаемые чувства автора. Перед публикацией роман прошел двойную цензуру: следственным комитетом, а затем цензором журнала «Современник». Кстати, роман могли и не напечатать, так как Некрасов, который должен был его отвезти в редакцию, потерял книгу. Помогло объявление в газете, после которого рукопись вернули.