13 книг, после которых отойти будет непросто (Каждая из них написана нобелевским лауреатом)

Кадзуо Исигуро «Погребенный великан» Кадзуо Исигуро получил Нобелевскую премию в 2017 году за то, что «открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром». «Погребенный великан» — пока последнее его произведение. Это фэнтезийный роман на основе истории средневековой Англии. Пожилая пара, Аксель и Беатриса, решают покинуть свою маленькую деревню и отправиться в опасное путешествие, чтобы найти своего сына, которого не видели много лет. Автор рассказывает историю о памяти, забвении, о мести и войне, о любви и прощении. О том, как все люди на самом деле одиноки. Читать