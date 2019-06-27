13 книг, после которых отойти будет непросто (Каждая из них написана нобелевским лауреатом)
Нобелевская премия по литературе ежегодно вручается авторам за достижения в этой области. Раньше ее фокус был направлен на умиротворяющие произведения, но за годы существования премии он сместился на эксперименты, а затем на многообразие литературы.
Мы в AdMe.ru задались целью изучить творчество 107 лауреатов премии и открыли для себя эти 13 книг, которые тронули нас до глубины души.
1.
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Светлана Алексиевич
«Время секонд хэнд»
Книга вышла в 2013 году и посвящена феномену советского человека. Автор называет таких людей homo soveticus и исследует травму, вызванную распадом социализма. В книге собраны воспоминания свидетелей того времени, которые рассказывают свои истории. У романа нет сюжета: Светлана Алексиевич показывает срез эпохи, которую сейчас называют «совком».Читать
2.
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Генрих Бёлль
«Групповой портрет с дамой»
Основные мотивы произведений Генриха Бёлля — бессмысленность войны и влияние нацистского режима на судьбы людей. Главная героиня книги «Групповой портрет с дамой» — немецкая женщина Лени Пфайффер. Ее роман с советским военнопленным поддерживает и в то же время разрушает ее жизнь. Повествование ведется от имени рассказчика, беседующего с теми, кто знал Пфайффер. Их рассказы не только раскрывают образ женщины, но отражают жизнь общества Германии в то время.Читать
3.
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Тони Моррисон
«Песнь Соломона»
Тони Моррисон получила Нобелевскую премию в 1993 году за то, что она «в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности». Ее книга «Песнь Соломона» — любимое произведение Барака Обамы. В центре сюжета — жизнь молодого афроамериканца Мейкона Деда III из Мичигана. Книга отражает его конфронтацию с обществом и описывает поиски героем семейных драгоценностей и материальной независимости, которые приводят его к своим корням.Читать
4.
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Жозе Сарамаго
«Перебои в смерти»
Что было бы, если бы люди вдруг перестали умирать? Жозе Сарамаго представил это в книге «Перебои в смерти». В одной стране смерть решает прервать свой труд. Отныне судьба людей — жить вечно. Но затем их эйфория превращается в отчаяние, все принимаются искать способы покончить со сложившейся ситуацией. И когда страна оказывается на пороге хаоса, смерть лично вступает в игру и меняет правила.Читать
5.
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Элис Манро
«Ты кем себя воображаешь?»
Критики сравнивают Элис Манро с Чеховым и называют ее хорошим психологом. «Ты кем себя воображаешь?» — это роман в эпизодах, все рассказы между собой связаны и повествуют о Фло и ее приемной дочери Розе. Автор делает акцент на то, что каждый герой отвечает за свои решения и строит судьбу.Читать
6.
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Гюнтер Грасс
«Луковица памяти»
«Луковица памяти» — автобиографическая книга Гюнтера Грасса. Мемуары охватывают период с 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, до 1959 года, когда был опубликован его известный роман «Жестяной барабан». Рассказывая о своей жизни, автор упомянул о нескольких месяцах службы в СС, что едва не стоило ему репутации. Обвинителями даже поднимался вопрос о лишении Грасса Нобелевской премии по литературе. Но, как выяснилось, он никогда не скрывал этот факт и осуждал тех, кто защищал свое нацистское прошлое.Читать
7.
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Жан-Мари Гюстав Леклезио
«Небесные жители»
В своих книгах автор часто поднимает тему растерянности человека перед современным миром. «Небесные жители» — это сборник новелл, детская проза, которая откликнется в душах у взрослых. Герои живут в разных местах, они не знают друг друга, но похожи. Они видят мир по-другому и ведут себя не так, как все. Хотят другой реальности и другой свободы.Читать
8.
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Кадзуо Исигуро
«Погребенный великан»
Кадзуо Исигуро получил Нобелевскую премию в 2017 году за то, что «открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром». «Погребенный великан» — пока последнее его произведение. Это фэнтезийный роман на основе истории средневековой Англии. Пожилая пара, Аксель и Беатриса, решают покинуть свою маленькую деревню и отправиться в опасное путешествие, чтобы найти своего сына, которого не видели много лет. Автор рассказывает историю о памяти, забвении, о мести и войне, о любви и прощении. О том, как все люди на самом деле одиноки.Читать
9.
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Герта Мюллер
«Качели дыхания»
Герта Мюллер получила Нобелевскую премию в 2009 году за то, что она «с сосредоточенностью в поэзии и честностью в прозе описывает жизнь обездоленных». Сама Герта знакома с этой темой не понаслышке: ей пришлось столкнуться с депортацией родителей, потерей работы из-за отказа сотрудничать со спецслужбами, цензурой по отношению к ее творчеству. «Качели дыхания» — это роман-воспоминание, история немецкого юноши Лео, которого депортировали из Румынии и отправили в советский лагерь, где он должен помогать восстанавливать страну от последствий фашизма.Читать
10.
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Имре Кертес
«Без судьбы»
В 2002 году Имре Кертес получил Нобелевскую премию «за творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому деспотизму истории». В 1944–1945 годах он был узником Освенцима и Бухенвальда, что легло в основу написанных им произведений. В романе рассказывается история молодого парня, которого отправляют в концлагерь. Там он видит весь ужас деградации человека, но хочет выжить, несмотря на все угрызения совести.Читать
11.
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Кэндзабуро Оэ
«Футбол 1860 года»
Свою первую литературную премию Кэндзабуро Оэ получил, когда ему было 23 года. А в возрасте 59 лет он стал лауреатом Нобелевской премии. В романе «Футбол 1860 года» события с промежутком в 100 лет синхронно разворачиваются в одном и том же месте. Это история двух братьев, Мицусабуро и Такаси, пропитанная японской ментальностью, которая видна не только в стилистике и формулировках, но и в поступках, и мотивации героев.Читать
12.
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Камило Хосе Села
«Улей»
Камило Хосе Села получил Нобелевскую премию в 1989 году «за выразительную и мощную прозу, которая сочувственно и трогательно описывает человеческие слабости». Действие романа «Улей» происходит в Мадриде 1940-х годов. В книге около 160 персонажей, которые практически равноправны по своему значению. Встретившись друг с другом, они исчезают в шумном улье большого города.Читать
13.
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Исаак Башевис-Зингер
«Шоша»
Большинство книг этого автора представлено на идише и в переводе, который нередко отличается от оригинала. Роман «Шоша» сравнивают с «Лолитой» Набокова. В нем описана жизнь еврейской богемы предвоенной Варшавы. Это история парня, который в детстве играл с девочкой по имени Шоша. Повзрослев и став писателем, он снова встречает Шошу и влюбляется в нее.Читать
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