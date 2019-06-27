13 книг, после которых отойти будет непросто (Каждая из них написана нобелевским лауреатом)

13 книг, после которых отойти будет непросто (Каждая из них написана нобелевским лауреатом)

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Нобелевская премия по литературе ежегодно вручается авторам за достижения в этой области. Раньше ее фокус был направлен на умиротворяющие произведения, но за годы существования премии он сместился на эксперименты, а затем на многообразие литературы.

Мы в AdMe.ru задались целью изучить творчество 107 лауреатов премии и открыли для себя эти 13 книг, которые тронули нас до глубины души.

1.

«Время секонд хэнд»

Светлана Алексиевич

«Время секонд хэнд»

Книга вышла в 2013 году и посвящена феномену советского человека. Автор называет таких людей homo soveticus и исследует травму, вызванную распадом социализма. В книге собраны воспоминания свидетелей того времени, которые рассказывают свои истории. У романа нет сюжета: Светлана Алексиевич показывает срез эпохи, которую сейчас называют «совком».

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2.

«Групповой портрет с дамой»

Генрих Бёлль

«Групповой портрет с дамой»

Основные мотивы произведений Генриха Бёлля — бессмысленность войны и влияние нацистского режима на судьбы людей. Главная героиня книги «Групповой портрет с дамой» — немецкая женщина Лени Пфайффер. Ее роман с советским военнопленным поддерживает и в то же время разрушает ее жизнь. Повествование ведется от имени рассказчика, беседующего с теми, кто знал Пфайффер. Их рассказы не только раскрывают образ женщины, но отражают жизнь общества Германии в то время.

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3.

«Песнь Соломона»

Тони Моррисон

«Песнь Соломона»

Тони Моррисон получила Нобелевскую премию в 1993 году за то, что она «в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности». Ее книга «Песнь Соломона» — любимое произведение Барака Обамы. В центре сюжета — жизнь молодого афроамериканца Мейкона Деда III из Мичигана. Книга отражает его конфронтацию с обществом и описывает поиски героем семейных драгоценностей и материальной независимости, которые приводят его к своим корням.

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4.

«Перебои в смерти»

Жозе Сарамаго

«Перебои в смерти»

Что было бы, если бы люди вдруг перестали умирать? Жозе Сарамаго представил это в книге «Перебои в смерти». В одной стране смерть решает прервать свой труд. Отныне судьба людей — жить вечно. Но затем их эйфория превращается в отчаяние, все принимаются искать способы покончить со сложившейся ситуацией. И когда страна оказывается на пороге хаоса, смерть лично вступает в игру и меняет правила.

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5.

«Ты кем себя воображаешь?»

Элис Манро

«Ты кем себя воображаешь?»

Критики сравнивают Элис Манро с Чеховым и называют ее хорошим психологом. «Ты кем себя воображаешь?» — это роман в эпизодах, все рассказы между собой связаны и повествуют о Фло и ее приемной дочери Розе. Автор делает акцент на то, что каждый герой отвечает за свои решения и строит судьбу.

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6.

«Луковица памяти»

Гюнтер Грасс

«Луковица памяти»

«Луковица памяти» — автобиографическая книга Гюнтера Грасса. Мемуары охватывают период с 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, до 1959 года, когда был опубликован его известный роман «Жестяной барабан». Рассказывая о своей жизни, автор упомянул о нескольких месяцах службы в СС, что едва не стоило ему репутации. Обвинителями даже поднимался вопрос о лишении Грасса Нобелевской премии по литературе. Но, как выяснилось, он никогда не скрывал этот факт и осуждал тех, кто защищал свое нацистское прошлое.

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7.

«Небесные жители»

Жан-Мари Гюстав Леклезио

«Небесные жители»

В своих книгах автор часто поднимает тему растерянности человека перед современным миром. «Небесные жители» — это сборник новелл, детская проза, которая откликнется в душах у взрослых. Герои живут в разных местах, они не знают друг друга, но похожи. Они видят мир по-другому и ведут себя не так, как все. Хотят другой реальности и другой свободы.

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8.

«Погребенный великан»

Кадзуо Исигуро

«Погребенный великан»

Кадзуо Исигуро получил Нобелевскую премию в 2017 году за то, что «открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром». «Погребенный великан» — пока последнее его произведение. Это фэнтезийный роман на основе истории средневековой Англии. Пожилая пара, Аксель и Беатриса, решают покинуть свою маленькую деревню и отправиться в опасное путешествие, чтобы найти своего сына, которого не видели много лет. Автор рассказывает историю о памяти, забвении, о мести и войне, о любви и прощении. О том, как все люди на самом деле одиноки.

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9.

«Качели дыхания»

Герта Мюллер

«Качели дыхания»

Герта Мюллер получила Нобелевскую премию в 2009 году за то, что она «с сосредоточенностью в поэзии и честностью в прозе описывает жизнь обездоленных». Сама Герта знакома с этой темой не понаслышке: ей пришлось столкнуться с депортацией родителей, потерей работы из-за отказа сотрудничать со спецслужбами, цензурой по отношению к ее творчеству. «Качели дыхания» — это роман-воспоминание, история немецкого юноши Лео, которого депортировали из Румынии и отправили в советский лагерь, где он должен помогать восстанавливать страну от последствий фашизма.

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10.

«Без судьбы»

Имре Кертес

«Без судьбы»

В 2002 году Имре Кертес получил Нобелевскую премию «за творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому деспотизму истории». В 1944–1945 годах он был узником Освенцима и Бухенвальда, что легло в основу написанных им произведений. В романе рассказывается история молодого парня, которого отправляют в концлагерь. Там он видит весь ужас деградации человека, но хочет выжить, несмотря на все угрызения совести.

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11.

«Футбол 1860 года»

Кэндзабуро Оэ

«Футбол 1860 года»

Свою первую литературную премию Кэндзабуро Оэ получил, когда ему было 23 года. А в возрасте 59 лет он стал лауреатом Нобелевской премии. В романе «Футбол 1860 года» события с промежутком в 100 лет синхронно разворачиваются в одном и том же месте. Это история двух братьев, Мицусабуро и Такаси, пропитанная японской ментальностью, которая видна не только в стилистике и формулировках, но и в поступках, и мотивации героев.

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12.

«Улей»

Камило Хосе Села

«Улей»

Камило Хосе Села получил Нобелевскую премию в 1989 году «за выразительную и мощную прозу, которая сочувственно и трогательно описывает человеческие слабости». Действие романа «Улей» происходит в Мадриде 1940-х годов. В книге около 160 персонажей, которые практически равноправны по своему значению. Встретившись друг с другом, они исчезают в шумном улье большого города.

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13.

«Шоша»

Исаак Башевис-Зингер

«Шоша»

Большинство книг этого автора представлено на идише и в переводе, который нередко отличается от оригинала. Роман «Шоша» сравнивают с «Лолитой» Набокова. В нем описана жизнь еврейской богемы предвоенной Варшавы. Это история парня, который в детстве играл с девочкой по имени Шоша. Повзрослев и став писателем, он снова встречает Шошу и влюбляется в нее.

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Расскажите о последней книге, которую вы прочитали. Чем она вас зацепила?

Фото на превью The Girl on the Train / Universal Pictures

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