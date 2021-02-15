13 фактов о писателе, который стеснялся своих книг, а сегодня они есть на полке любого интеллектуала

Франц Кафка родился в 1883 году и прожил всего 40 лет. За свою недолгую, наполненную страхами и несбывшимися надеждами жизнь он написал произведения, которые совершенно заслуженно стоят в одном ряду с величайшими творениями мировой литературы.

AdMe.ru изучил историю этого неординарного человека и составил список фактов, которые помогут лучше понять его.

Кафка никогда не был женат, но несколько раз был обручен. У него были не самые простые отношения с противоположным полом, так как он был очень застенчив и стеснялся себя. От своей первой девушки он быстро сбежал, написав потом: «В гостинице моя подружка совершенно невинно позволила себе одну маленькую мерзость, да еще сказала одну пустячную сальность, я сразу понял, что никогда не смогу этого забыть...»

Незадолго до своей кончины Франц завещал другу Максу Броду сжечь все свои сочинения, дневники и письма непрочитанными. К счастью, Макс проигнорировал его просьбу и явил миру одного из самых значимых писателей XX века. Его творчество начало быстро набирать популярность и снискало одобрение критиков.

Большинство произведений Кафка не закончил и часто писал не в хронологическом порядке. Максу Броду мы также обязаны и расставлением глав, и целостностью некоторых романов и рассказов.

Праге потребовалось множество культурных изменений, прежде чем талант писателя был признан. При жизни он был всего лишь низшим клерком, а когда территория называлась Чехословакией, то к произведениям Кафки и вовсе относились с пренебрежением. Однако теперь он стал символом города: в его честь открыто несколько заведений, музей, отель и создано множество скульптур, например знаменитая вращающаяся «Голова Франца Кафки».

Кафка устроился страховым агентом в 24 года и занимался этим 11 лет. Отец писателя называл это «хлебной работой», оклада от которой хватает лишь на оплату счетов. Их отношения вообще были очень сложными. Кафка описывал отца как деспотичного и требовательного тирана, сильно повлиявшего на него.

Франц и его друг Макс пытались разбогатеть на продаже бюджетных бумажных гидов для туристов. Доподлинно неизвестно, что именно они там хотели писать. Кафка полагал, что это может дать ему необходимое состояние, которое позволит заниматься литературой целыми днями и не отвлекаться на работу.

Роман «Процесс», который он не хотел показывать миру, в рукописном виде был продан почти за $ 2 миллиона в 1988 году.

Писатель жутко боялся мышей. В своем письме он говорил о них так: «Я чувствую к мышам явный страх. Это связано с неожиданным, непрошеным, неизбежным, практически бесшумным, настойчивым, скрыто мотивированным появлением этих животных».

Возможно, Кафка изобрел каску. По утверждению профессора Питера Друкера, это произошло, когда Франц занимался страхованием рабочих от несчастных случаев.

Последние отношения писателя были с замужней переводчицей Миленой Есенской. Прочитав рассказ «Кочегар», она написала Францу письмо, в котором просила разрешения перевести его на чешский язык. Со временем их переписка приобретала все более страстный характер. Встречались они всего дважды и расстались, потому что Милена не хотела разводиться с мужем. Свои дневники Кафка завещал ей.

Кафка с Фелицией Бауэр, с которой был дважды обручен.

Творчество писателя было настолько самобытным, что люди придумали прилагательное «кафкианский», описывающее нечто тревожное, угрожающее, дезориентирующее и сюрреалистичное. Читатели Кафки на уровне чувств понимают это слово.

Примерно в 28 лет Франц стал вегетарианцем, хотя его дед был мясником.

Кафка был флетчеристом — сторонником теории о том, что пищу нужно пережевывать долго и тщательно (врачи, кстати, ее не одобряют). Во время совместных приемов пищи отец писателя закрывал лицо газетой, чтобы не видеть, как Франц мучается со своей едой.