13 фактов, которые перевернут представление о сказках вашего детства

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В детстве мы даже не задумываемся, какой глубокий смысл скрывается в самых обычных сказках, и просто следим за приключениями их героев. Вместе с Аладдином мы отправляемся за волшебной лампой, вслед за Алисой отважно прыгаем в кроличью нору, танцуем на балу с Золушкой и вместе с Белль влюбляемся в обаятельное Чудовище. Но чем старше мы становимся, тем больше нового открываем для себя в историях, каждая из которых уже, казалось бы, прочитана вдоль и поперек.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убеждаемся: с возрастом интерес к сказкам только возрастает, особенно когда есть возможность сравнить их с экранизациями или увидеть привычных персонажей с другой стороны.

13. История про Бэмби изначально не была детской сказкой

Австрийский писатель Феликс Зальтен создавал свой роман «Бэмби. Биография из леса» (Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde) в расчете на взрослых читателей. Это издание, увидевшее свет в 1923 году, называют одним из первых романов об экологии. Автор, который сам в прошлом был заядлым охотником, пытался привлечь внимание к необходимости защищать окружающую среду. Чтобы достучаться до сердец читателей, Зальтен включил в роман немало мрачных и эмоционально тяжелых сцен. Даже обычная гроза в лесу сопровождается «яростным грохотом сломленного ствола и горестным всхлипом, вырвавшимся из всех ран разбитого, умирающего тела дерева». Каждый вечер олени обсуждают загадочного Его: «Как ужасен этот облик — никто не смеет взглянуть Ему в лицо. Его запах имеет тысячи оттенков, и все же его узнаешь мгновенно по тому ужасу, который он несет в себе». Несложно догадаться, что речь идет именно о человеке. В добрую детскую сказку «Бэмби» превратили на студии Уолта Диснея. Мультипликаторы даже специально добавили двух милых персонажей — зайца Топотуна (Тампера) и скунса Цветочка.

12. Бременские музыканты собрались вместе от безысходности

После красочных экранизаций мы привыкли представлять героев этой сказки веселыми и жизнерадостными животными, которые отправляются в город Бремен, чтобы стать настоящими музыкантами. Но на самом деле они сколотили свой бродячий ансамбль не от хорошей жизни. В сказке братьев Гримм кот, пес и осел были в преклонном возрасте, и владельцы хотели от них избавиться. А петуха и вовсе хотели пустить на суп. Все эти животные сбежали от своих хозяев и встретились друг с другом по чистой случайности. Конечной точкой своего пути они выбрали Бремен, который тогда считался в Германии чуть ли не мегаполисом. Провинциальные музыканты верили, что в большом городе их ждет новая жизнь. Помимо этого, в оригинале сказки нет даже намека на любовную линию: трубадур, принцесса и король со своей свитой появились благодаря фантазии мультипликаторов.

11. У сказки «Гадкий утенок» оказалась неожиданная мораль

Мы привыкли говорить, что это сказка о внешней и внутренней красоте, призванная пробудить в читателях милосердие и сострадание. Но Ханс Кристиан Андерсен объяснял смысл своего «Гадкого утенка» совершенно иначе. Он сравнивал птенца лебедя с настоящим аристократом, который случайно оказался среди простолюдинов. Главного героя этой сказки писатель списал с самого себя: он искренне считал своим отцом короля Кристиана VIII. А обижавшие юного Андерсена «утки и куры» получили именно то, что им полагалось по происхождению: навсегда погрязли в быте и не совершили ничего достойного упоминания. Сказочник считал, что люди, которые окружали его в детстве и отрочестве, не могли стать великими, ведь они не были рождены от знатных родителей.

10. Кот в сапогах вряд ли был рыжим

Сомневаетесь? Тогда перечитайте сказку: в ней нигде не указывается его окрас. Рыжий цвет — фантазия иллюстраторов и мультипликаторов, которые хотели получить яркого персонажа на киноэкранах и обложках книг. Да и особой порядочностью Кот явно не отличался. Сперва он потребовал от сельских жителей сказать королю, что земля, на которой они работают, принадлежит лжемаркизу Карабасу. Затем обманом отобрал замок у людоеда и вынудил короля отдать дочь за поддельного аристократа. Впрочем, во времена создания сказки подобное поведение никого не смущало — это называли настоящей деловой хваткой.

9. В каждой стране есть свой Пряничный человечек (он же Джонни-пончик, он же Колобок)

История про шустрый хлеб знакома практически всем детям мира. Немецкие мамы и бабушки рассказывали малышам сказку «Сбежавший пирог», а в Шотландии от хозяев укатывалась овсяная лепешечка. Ученые насчитывают почти 40 вариантов этой сказки. В каждом из них участвуют и люди, и животные, а свою погибель главный герой находит в желудке у лисы (реже у свиньи). За право быть первоисточником спорят 3 персонажа — американский Пряничный человечек, английский Джонни-пончик (или Джонни-пряник) и русский Колобок.

8. В сказках братьев Гримм женщины ведут себя хуже мужчин

На 200 сказок братьев Гримм насчитывается 16 плохих матерей (мачех) и всего 3 отца (отчима) с такими чертами характера. Злобных ведьм там 23, а колдунов — только 2. Героини сказок нередко предают своих возлюбленных, в то время как мужчины так практически не поступают. Конечно, подобные нападки на женщин следует приписывать не самим братьям Гримм, которые только собирали народные сказки. Просто в то время общество еще было патриархальным и любая сильная и активная женщина автоматически считалась источником зла. Еще одна версия связана с особенностями семейного уклада. Пожилые овдовевшие мужчины часто женились вновь, выбирая в качестве спутниц жизни довольно молодых женщин. Разница в возрасте между мачехами и родными дочерями могла быть до смешного маленькой. Это приводило к ревности и соперничеству — «кто на свете всех милее». И еще один маленький нюанс: какие бы козни ни строили злые героини, их всегда побеждает мужской персонаж. Один принц находит Золушку, другой пробуждает от сна Спящую красавицу, третий расколдовывает Белоснежку. Это тоже отголоски патриархального уклада.

7. Одна из самых честных экранизаций «Русалочки» — японская

В последних строках сказки Русалочка становится дочерью воздуха в надежде обрести бессмертную душу. Но конец первого издания сказки был трагическим: главная героиня просто погибала и становилась морской пеной. Сценаристы и аниматоры студии Уолта Диснея решили исправить грустный финал и завершили экранизацию сказки свадьбой Эрика и Ариэль. Но если вы хотите увидеть оригинальную трактовку «Русалочки», посмотрите «Принцессу подводного царства» — полнометражный аниме-фильм японского режиссера Томохару Кацуматы, снятый в 1975 году.

6. Чеширский Кот назван в честь сыра

Этого персонажа книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» можно назвать земляком автора, уроженца графства Чешир (или Честершир). Там часто использовалось выражение grin like a Cheshire cat (улыбается как чеширский кот). По одной из версий, в этой местности готовили круглые сыры, похожие на голову веселого кота. А свою способность исчезать герой сказки получил еще от одной здешней легенды — призрака Конглтонского кота. При жизни он обитал в Чеширском аббатстве, но однажды не вернулся после прогулки и стал являться людям только в виде привидения.

5. Аладдин был бедным китайским юношей

История про Аладдина входит в цикл знаменитых сказок Шахерезады. В первом европейском переводе «Тысячи и одной ночи», сделанном в начале XVIII века французом Антуаном Галланом, Аладдин живет «в одном из городов Китая». Эта же версия сохраняется и в популярном английском переводе Ричарда Бертона 1885 года. Действие начинает смещаться в Аравию и на Ближний Восток только в начале XX века. Все экранизации сказки только укрепляют нас в этом мнении. И еще одно отличие от фильмов студии Диснея в том, что Аладдин вовсе не сирота. Это был ленивый юноша, сын портного, который жил вместе с овдовевшей матерью. Его наивностью решил воспользоваться дервиш из Магриба для того, чтобы добыть волшебную лампу. Колдун представился дядей Аладдина и заманил его в таинственное подземелье у подножья горы.

4. Зверь оказался жестоким мужем, а Красавица — бесправной женой

История «Красавица и Чудовище» публикуется в приложении к сказкам Перро. Ее автором считается француженка Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнёв. Изначально сказка критиковала действующую систему брака, при которой женщины имели мало законных прав. Их выдавали замуж в возрасте 14–15 лет за мужчин вдвое или втрое старше, они не имели права влюбляться, распоряжаться своим имуществом и подавать на развод. Многие писательницы XVII и XVIII веков продвигали идеи цивилизованных отношений между супругами. «Красавица и Чудовище» де Вильнёв стала настоящим манифестом в защиту женщин. Эта сказка занимала более 100 страниц и была предназначена для взрослых читателей. Зверь изначально был вовсе не заколдованным принцем с нежной душой, а свирепым и грубым существом — прообразом жестокого мужа. Но все же он нашел в себе силы измениться, чтобы заслужить любовь Красавицы.

3. У имени Рапунцель «огородные» корни

Как бы ни возмущалась по этому поводу прекрасная героиня, но ее имя переводится как «огородный колокольчик» (в другой версии — «полевой салат»). В Европе колокольчик рапунцель издавна выращивали как съедобное растение. Его корни по вкусу были похожи на редиску, а молодые листья — на салат. Согласно оригинальной версии сказки, жена плотника, будучи беременной, увидела, что у соседки-колдуньи растет рапунцель, и захотела его съесть. Муж украл вкусные листья, но ведьма поймала его и отпустила только в обмен на обещание отдать ей первенца. Когда у жены родилась девочка, колдунья забрала ее к себе и назвала Рапунцель.

2. Одна из первых Золушек жила в Древнем Египте

Самый старый из известных сюжетов о сироте, потерявшей туфельку и вышедшей замуж за правителя, — это история о девушке из Египта. Античный ученый Страбон в своем труде «География», написанном примерно между 7 годом до н. э. и 24 годом н. э. упоминает о некой Родопис («Розоволикой»). Когда она купалась, орел похитил одну из ее сандалий, принес в Мемфис и бросил на колени фараону. Правитель пришел в восторг от прекрасной формы сандалии и решил, что само небо посылает ему суженую. Он послал слуг на поиски девушки, которая носила эту обувь. Родопис обнаружили в городе Навкратисе и привезли в Мемфис. История завершилась свадьбой, после которой египетская Золушка и ее супруг жили долго и счастливо. Эту же легенду пересказывает римский автор Клавдий Элиан, живший в II–III веках н. э. Он даже указывает вероятное имя фараона — Псамметих.

1. И наконец главная интрига: Шалтай-Болтай был не яйцом

В детстве мы все автоматически повторяли стишок про Шалтая-Болтая. И даже не задумывались, что делало человекоподобное яйцо на стене и зачем королевской коннице нужно было собирать его после падения. Все эти странности мы списывали на фантазию Льюиса Кэрролла — автора «Алисы в Зазеркалье». Историки полагают, что настоящий Шалтай-Болтай (Humpty-Dumpty) был большим крепостным орудием. Эта пушка стояла на крепостной стене английского городка Колчестер во время гражданской войны в Англии. Летом 1648 года сторонники Кромвеля метким пушечным выстрелом повредили стену ниже Шалтая-Болтая и орудие упало. Защитники города попытались установить пушку в другом месте, но она была такой тяжелой, что ее не смогли поднять «вся королевская конница и вся королевская рать».