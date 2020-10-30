13 острот Пушкина, по которым становится понятно, почему его назвали солнцем русской поэзии

Улица Пушкина есть во многих городах стран бывшего СССР, а также в сербском городе Нови-Сад и македонском Скопье. Именем великого поэта назвали даже астероид. Самую емкую характеристику для Александра Сергеевича предложил Аполлон Григорьев, заявивший, что «Пушкин — это наше все». Автор «Евгения Онегина» настолько любим в России, что даже в 2019-м его назвали писателем года.

Мы в AdMe.ru очень трепетно относимся к творчеству Александра Сергеевича. Но сегодня мы бы хотели напомнить, что он был гениален не только в поэзии, но и в троллинге. А в конце мы вам расскажем о человеке, который смог «переострить» самого Пушкина.

Однажды знакомый Пушкина — офицер по фамилии Кандыба — пристал к нему с просьбой придумать рифму к фразе «рак и рыба». «Дурак Кандыба», — тут же ответил поэт. «Ну а „рыба и рак“?» — спросил сконфуженный офицер. «Кандыба дурак», — невозмутимо подтвердил Пушкин.

Пушкин в Александринском театре сидел рядом с молодыми людьми, которые постоянно, кстати и некстати, аплодировали знаменитой актрисе Асенковой. Видя, что поэт равнодушен к игре их любимицы, они начали шептаться и довольно громко обронили, что сосед их дурак. Пушкин ответил: «Я дал бы каждому из вас по оплеухе, да не хочу: Асенкова подумает, что я ей аплодирую».

На балу в Екатеринославе Пушкин был в особенном ударе и сыпал остротами. Местные дамы старались завладеть его вниманием. 2 гвардейских офицера, еще недавно считавшиеся кумирами екатеринославских барышень, были обижены. Они не знали Пушкина, считая его каким-то «вероятно, учителишкой», и решили во что бы то ни стало «переконфузить» его. Офицеры подошли к поэту и учтиво обратились к нему: «Не имея чести вас знать, но видя в вас образованного человека, позволяем себе обратиться к вам за маленьким разъяснением. Не будете ли вы так любезны сказать нам, как правильно выразиться: „Эй, человек, подай стакан воды“ или „Эй, человек, принеси стакан воды“». «Мне кажется, вы можете выразиться прямо: „Эй, человек, гони нас на водопой!“» — разъяснил Пушкин.

Будучи камер-юнкером, Пушкин очень часто бывал у высокопоставленных особ. Однажды явившись к одному из чиновников, поэт застал его скучающим на диване. При виде молодого человека, славящегося остроумными экспромтами, мужчина оживился и надменно потребовал выдать что-нибудь эдакое.

— Дети на полу — умный на диване, — сказал сквозь зубы раздосадованный Пушкин.

Чиновник ответил, что ждал от поэта большего, но, когда начал переставлять слоги, до него дошло: «Детина полоумный на диване».

— Дети на полу — умный на диване, — сказал сквозь зубы раздосадованный Пушкин. Чиновник ответил, что ждал от поэта большего, но, когда начал переставлять слоги, до него дошло: «Детина полоумный на диване». В одном литературном кружке сочинили пасквиль на Пушкина под заглавием «Послание к поэту». С него должен был начаться литературный вечер, и все с нетерпением ждали главного героя пасквиля, чтобы посмотреть на его реакцию. Автор, обращаясь в сторону, где сидел Пушкин, начал:

— Дарю поэта я ослиной головой...

Пушкин быстро перебивает его, обращаясь в сторону слушателей:

— А сам останется с какой?

Автор смутился:

— А я останусь со своею.

— Да вы ж сейчас дарили ею!

— Дарю поэта я ослиной головой... Пушкин быстро перебивает его, обращаясь в сторону слушателей: — А сам останется с какой? Автор смутился: — А я останусь со своею. — Да вы ж сейчас дарили ею! Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его: «Какое сходство между мной и солнцем?» «Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть, не поморщившись», — ответил поэт.

Однажды граф Воронцов отправил Пушкина исследовать саранчу в южных степях. Поэт был совсем не рад этому заданию и в знак протеста написал такой рапорт:

«Саранча

23 мая — Летела, летела;

24 мая — И села;

25 мая — Сидела, сидела;

26 мая — Все съела;

27 мая — И вновь улетела».

Воронцов устроил Пушкину разнос, но не смог ответить на вопрос строптивого подчиненного, почему нельзя писать официальное сообщение в стихах. Поэт привел пример, когда сам Суворов отправил Екатерине II рапорт в стихах.

«Саранча 23 мая — Летела, летела; 24 мая — И села; 25 мая — Сидела, сидела; 26 мая — Все съела; 27 мая — И вновь улетела». Воронцов устроил Пушкину разнос, но не смог ответить на вопрос строптивого подчиненного, почему нельзя писать официальное сообщение в стихах. Поэт привел пример, когда сам Суворов отправил Екатерине II рапорт в стихах. Воспитанникам лицея было задано написать в классе сочинение на тему «Восход солнца». Все ученики уже закончили, кроме одного, который написал только одну строчку: «Се от Запада грядет царь природы...» Пушкин спросил своего одноклассника, почему же тот не завершает работу. «Да ничего на ум нейдет, помоги, пожалуйста». И Пушин помог, закончив:

«И изумленные народы

Не знают, что начать:

Ложиться спать

Или вставать?»

Как-то Пушкин был в опере, и сидевший рядом с ним господин все время подпевал артисту Петрову. Раздосадованный поэт громко сказал: «Что за идиот мешает слушать!» Сосед, обидевшись, уточнил: «Позвольте, сударь, это кого вы так изволили назвать?» «Ну конечно, Петрова, который мне мешает наслаждаться вашим пением», — ответил Пушкин.

С семьей своей будущей жены Натальи Николаевны Гончаровой Пушкин познакомился в 1828 году на балу, когда ей было всего 16. Через 2 года поэт говорил о возлюбленной так:

«Я восхищен, я очарован,

Короче — я огончарован».

Писатель Фаддей Булгарин был соперником Пушкина. Он часто писал злые эпиграммы на поэта, но и Александр Сергеевич не отставал. Вот одно из его посвящений недругу:

«Все говорят: он Вальтер Скотт,

Но я, поэт, не лицемерю;

Согласен я — он просто скот,

Но что он Вальтер Скотт — не верю».

«Все говорят: он Вальтер Скотт, Но я, поэт, не лицемерю; Согласен я — он просто скот, Но что он Вальтер Скотт — не верю». Пушкину предлагали написать критику исторического романа Булгарина. Поэт отказался, объяснив отказ так: «Чтобы критиковать книгу, надобно ее прочесть, а я на свои силы не надеюсь».

Поэт сочинил эпитафию самому себе:

«Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,

С любовью, леностью провел веселый век,

Не делал доброго, однако ж был душою

Ей-богу, добрый человек».

Бонус: был человек, который мог «переострить» самого Александра Сергеевича

Дядя Пушкина Павел Ганнибал тоже отличался поэтическим талантом и острословием. Однажды 17-летний племянник вызвал его на дуэль из-за некой девицы. Дядя ответил Пушкину в стихах:

«Хоть ты, Саша, среди бала

Вызвал Павла Ганнибала;

Но, ей-богу, Ганнибал

Ссорой не подгадит бал!»