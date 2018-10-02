12 книг с крутым сюжетом, от которых вы не сможете оторваться
Бывает, что, взяв в руки книгу, уже не можешь от нее оторваться, пока не дочитаешь до последнего слова. Да и после этого история не отпускает, заставляя мысленно возвращаться к ней и ее героям снова и снова.
Мы в AdMe.ru подготовили подборку книг, которые затягивают с первых страниц так, что на сон и еду уже просто не захочется отвлекаться.
1.
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Рут Уэйр
Игра в ложь
Трое школьных подруг получают СМС-сообщение от четвертой: «Вы мне нужны». Это кодовая фраза, которая возвращает их в родной городок, где 17 лет назад покончил с собой отец Кейт. Или кто-то ему помог? Одна за одной всплывают все новые страшные тайны, даже когда уже кажется, что известно все. За нарушение правил «игры в ложь» — врать всем, но никогда не врать друг другу, — придется дорого платить.Купить
2.
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Майя Лунде
История пчел
Роман-антиутопия рассказывает о жизни 3 семей, живущих в разных странах в разные периоды времени. Одно поколение, заботясь о пчелах, приходит к процветанию, другое же, потеряв эти знания, приводит к голоду и смерти целые нации. Отношения между детьми и родителями выливаются в крутые повороты сюжета на фоне нарастающего кризиса, к которому привело исчезновение пчел.Купить
3.
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Рута Шейл
Вещные истины
Мистическая и очень атмосферная история, где прошлое военных лет тесно переплетается с настоящим. Девушка Есения не теряет надежду найти свою бабушку, которая пропала много лет назад, просто шагнув в стену перед собой. Мир магии и секретов Третьего рейха затягивает настолько, что можно полностью отключиться от реальности, пока не дочитаешь до последней страницы.Купить
4.
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Сара Уотерс
Дорогие гости
После окончания Первой мировой войны Фрэнсис Рей и ее мать больше не могут содержать большой дом, поэтому решают сдать половину молодым супругам Барбер, и отношения в доме меняются гораздо сильнее, чем того можно было бы ожидать. Убийство, расследование и безумная страсть — все это вызывает живое сочувствие героям, которые одержимы терзаниями в духе Достоевского.Купить
5.
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Энн Тайлер
Дилетантское прощание
Аарон, страдающий от гиперопеки своей матери, наконец встречает Дороти. Они счастливы в браке, пока она не погибает в результате несчастного случая. Аарон скорбит некоторое время, а потом... встречает Дороти снова. Она ходит с ним почти повсюду, и Аарона это устраивает. Но, может, уже стоит попрощаться и жить дальше? Эта история оставляет ощущение легкой грусти и неожиданного оптимизма.Купить
6.
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Кристин Ханна
С жизнью наедине
Юная Лени переезжает с родителями на Аляску. Однако их стремления начать новую жизнь оборачиваются обострением психических расстройств отца и попытками выжить в безжалостном краю. Чтобы обрести любовь и счастье, Лени придется преодолеть немало препятствий, в том числе и собственное прошлое.Купить
7.
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Фредрик Бакман
Здесь была Бритт-Мари
Бритт-Мари живет по своему строго установленному распорядку. Но внезапно она узнает, что муж изменяет ей. Годами выстроенный мир рушится, и героиня отправляется в маленькую деревушку, чтобы там начать все заново. Однако и здесь жизнь вносит свои, порой противоречивые, коррективы. Рекомендуется всем, кому остро не хватает человеческого тепла и заботы.Купить
8.
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Кристофер Прист
Опрокинутый мир
Город, большинство жителей которого никогда не видели, что творится вне его, непрерывно едет по рельсам, которые разбирают позади, чтобы переложить вперед и продолжить движение. Молодому разведчику Гельварду предстоит понять, за чем же так гонится его Город и что оставляет за собой. Раз за разом автор «опрокидывает» уже выстроенную картину мира, заставляя усомниться в законах природы и человеческого существования.Купить
9.
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Гауте Хейволл
Язык огня
Роман основан на реальных событиях, которые происходили в Норвегии в конце 1970-х. В небольшом поселке идет череда страшных пожаров. Спустя 30 лет главный герой возвращается туда, чтобы восстановить картину прошедших дней. Через неспешное повествование всем нутром ощущается страх жителей за свои жизни, ностальгия по месту, где никогда не был, и едва уловимый запах времени.Купить
10.
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Исабель Альенде
Дом духов
Эстебан Труэба — реалист до мозга костей, женится на девушке с зелеными волосами, обладающей даром ясновидения. Масштабные события меняют жизнь семьи Труэба и всей страны. Бунты, пытки, расстрелы и предательства перемежаются с предсказаниями, соседством с духами и реалиями семейной жизни. Роман-сага для тех, кто готов окунуться в эстетику магического реализма.Купить
11.
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Тонино Бенаквиста
Комедия неудачников
Тонио получает в наследство виноградник, оставленный ему другом, который погиб при странных обстоятельствах. Тонио отправляется из Франции в Италию, где ввязывается в приключения с загадками Ватикана, итальянской мафией и американскими гангстерами. Эта трагикомедия невероятно вкусно рассказывает переплетающиеся истории героев, в которые погружаешься с головой.Купить
12.
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Нил Гейман
Осторожно, триггеры
«Триггеры» — это то, что цепляет нас до глубины души и выводит из привычного состояния. Каждый рассказ из этого сборника заводит читателя в ловушку: когда не знаешь, нужно ли продолжать, но и бросить уже не можешь. Все истории объединяет одно: даже если образы были слишком пугающими, хочется скорее перейти к новому рассказу, чтобы почувствовать эту эмоциональную встряску снова.Купить
А какую книгу вы читали взахлеб?
Фото на превью ArturVerkhovetskiy / Depositphotos