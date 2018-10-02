12 книг с крутым сюжетом, от которых вы не сможете оторваться

Рут Уэйр Игра в ложь Трое школьных подруг получают СМС-сообщение от четвертой: «Вы мне нужны». Это кодовая фраза, которая возвращает их в родной городок, где 17 лет назад покончил с собой отец Кейт. Или кто-то ему помог? Одна за одной всплывают все новые страшные тайны, даже когда уже кажется, что известно все. За нарушение правил «игры в ложь» — врать всем, но никогда не врать друг другу, — придется дорого платить. Купить