12 увлекательных книг, которые стоят бессонной ночи
Одни книги мы читаем неделями, а другие проглатываем за несколько часов. Последние написаны настолько мастерски, что оторваться от них невозможно. Они погружают в свою атмосферу и даже позволяют на время забыть о реальности.
В новой подборке AdMe.ru решил познакомить вас с именно такими текстами.
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Гузель Яхина
Дети мои
После бестселлера о раскулачивании 30-х годов XX века «Зулейха открывает глаза» татарская писательница Гузель Яхина снова обратилась к исторической теме. Ее новый роман рассказывает о Поволжье 1920–1930-х годов. В центре истории оказывается учитель Якоб Бах, который воспитывает дочь Анче и пишет необычные сказки, странным образом воплощающиеся в жизнь.Купить
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Арундати Рой
Министерство наивысшего счастья
«Министерство наивысшего счастья» — вторая книга Арундати Рой, которую многие полюбили после ее дебютного романа «Бог мелочей». В новой истории Рой поднимает непростые темы и обращает внимание на самые мрачные эпизоды из жизни современной Индии. Персонажи книги вынуждены жить, любить и искать свое счастье в мире, который бывает жесток и несправедлив.Купить
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Мег Вулицер
Исключительные
«Исключительные» — это история компании друзей, которые познакомились в летнем лагере. Тогда они решили пообещать друг другу, что вырастут и изменят мир. Вот только не всем из них удалось исполнить самые смелые мечты и стать по-настоящему исключительными. Некоторые стали обычными взрослыми. Это книга о судьбе, таланте, размышлениях о своем пути и прежде всего о силе дружбы.Купить
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Зэди Смит
Время свинга
Зэди Смит называют одной из главных современных британских писательниц. Ее роман «Время свинга» вышел в 2017 году и сразу стал бестселлером. Это отчасти биографическая история о смешанном происхождении, любви к музыке и танцам, а также переживаниях из-за развода родителей. Главная героиня книги бежит от неблагополучной жизни, но, как оказывается, попадает в новую ловушку.Купить
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Антея Симмонс
Молния. История о Мэри Эннинг
Антея Симмонс написала захватывающую биографию первой женщины-палеонтолога. Она родилась в бедной семье, пережила в детстве удар молнии, была обыкновенной девушкой, но благодаря упорству и трудолюбию смогла построить успешную карьеру и обнаружить скелеты плезиозавров и ихтиозавров.Купить
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Дэвид Фостер Уоллес
Бесконечная шутка
«Бесконечная шутка» — объемная и запутанная книга, с которой справится далеко не каждый. События этого романа происходят в недалеком будущем. В центре повествования оказываются теннисная академия и реабилитационный центр помощи зависимым людям. Герои ищут копию фильма «Бесконечная шутка», просмотр которого должен подарить блаженство.Купить
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Чимаманда Нгози Адичи
Американха
Этот роман рассказывает о девушке из «второго мира», которая приехала учиться в США. В Америке Ифемелу ждала новая вселенная, полная не только удивительных открытий, но и сомнений и стереотипов. Героиня старается найти свою идентичность и освоиться в новой стране. Также девушка скучает по своему бывшему парню, встреча с которым спустя годы изменит ее жизнь.Купить
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Оливия Лэнг
Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества
Оливия Лэнг изучает вопрос одиночества и рассказывает о талантливых людях, которые, как она считает, стали такими, какими мы их знаем, именно благодаря этому чувству. Автор вспоминает о жизни Эдварда Хоппера, Энди Уорхола, Клауса Номи, Генри Дарджера и Дэвида Войнаровича. Каждая из этих биографий помогает глубже понять искусство и вопрос восприятия реальности в целом.Купить
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Лоран Бине
Седьмая функция языка
«Седьмая функция языка» — постмодернистский детектив, который понравится любителям философии. Книга рассказывает о том, как Ролана Барта сбила машина, а среди подозреваемых оказались Мишель Фуко, Жак Деррида, Жиль Делез и Юлия Кристева. Полиция считает, что покушение было совершено из-за загадочного документа, бывшего у Барта, который описывал седьмую функцию языка.Купить
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Анна Бернс
Молочник
«Молочник» — книга о девушке, которая страдает от преследования незнакомца. Консервативные жители небольшого городка вместо того, чтобы помочь ей, обвиняют саму героиню в неподобающем поведении. Этот роман был удостоен Букеровской премии и тысяч восторженных отзывов как от критиков, так и от обычных читателей.Купить
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Кадзуо Исигуро
Там, где в дымке холмы
«Там, где в дымке холмы» — первая книга лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Она рассказывает о японке Эцуко, которая переживает гибель дочери. Женщина размышляет о своем переезде в Англию, прошлом, настоящем и будущем. Критики хвалят роман за мастерское описание автором восточного мировоззрения.Купить
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Андре Асиман
Найди меня
Экранизация «Зови меня своим именем» понравилась многим. Если вы тоже влюбились в этот фильм и хотите знать, что будет с Элио и Оливером дальше, обратите внимание на продолжение истории — роман «Найди меня». В нем герои встречаются после долгих лет разлуки. У каждого из них своя устоявшаяся жизнь, но воспоминания о былых чувствах не дают им покоя.Купить
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Фото на превью unsplash.com