12 увлекательных книг, которые стоят бессонной ночи

Мег Вулицер Исключительные «Исключительные» — это история компании друзей, которые познакомились в летнем лагере. Тогда они решили пообещать друг другу, что вырастут и изменят мир. Вот только не всем из них удалось исполнить самые смелые мечты и стать по-настоящему исключительными. Некоторые стали обычными взрослыми. Это книга о судьбе, таланте, размышлениях о своем пути и прежде всего о силе дружбы. Купить