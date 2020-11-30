12 современных книг, которые через 100 лет будут стоять на полке с классикой

Американский писатель Марк Твен шутил, что классика — это «книги, которые все хвалят, но никто не читает». Но если говорить серьезно, то классическими становятся произведения, которые считаются эталоном жанра или лучшим образом отражают эпоху. XXI век не отстает и уже может похвастаться своим списком.

Мы в AdMe.ru держим руку на пульсе и внимательно следим за современной литературой. В этот список попали только те романы, которые отвечают двум критериям: они получили хорошие отзывы критиков или выиграли главные литературные премии.

Донна Тартт «Щегол» (2013)

О чем книга: все начинается с трагедии. 13-летний Тео пошел вместе с матерью на выставку в нью-йоркский Метрополитен-музей. Они едва успели осмотреться, как вдруг произошло несчастье. Мальчику предстоит пройти сложный путь, чтобы оправиться от полученной психологической травмы. Почему станет классикой: Донну Тартт наградили за ее 10-летний труд множеством наград, в том числе Пулитцеровской премией. Критики со всего мира благосклонно приняли «Щегла». А Стивен Кинг восхитился работой Тартт и назвал ее невероятно хорошим писателем. На русский язык роман переводила литературный критик Анастасия Завозова, главный редактор Storytel. Она сравнила писательницу с Диккенсом и Набоковым.

Халед Хоссейни «Тысяча сияющих солнц» (2007)

О чем книга: роман рассказывает об удивительной силе женской солидарности. Мариам и Лейла — главные героини романа. Они совершенно непохожи друг на друга: Мариам с детства чувствовала себя чужой, потому что родилась вне брака, а Лейла росла в любящей и заботливой семье. Женщины никогда бы не подружились, если бы не ужасные события гражданской войны в Афганистане. Почему станет классикой: критик Лев Гроссман из журнала Time поместил произведение Хоссейни на третье место в десятке лучших художественных книг 2007 года. А в 2019-м BBC News включила «Тысячу сияющих солнц» в свой список 100 самых вдохновляющих романов.

Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого» (2001)

О чем книга: действие происходит в ХХ веке и затрагивает все важные события того периода. Петр Кукоцкий — потомственный медик, гениальный профессор-гинеколог, который видит пораженные органы пациентов благодаря таинственному дару. Почему станет классикой: в 2001 году «Казус Кукоцкого» получил престижную литературную премию «Русский Букер». Авторы вузовского учебника «Современная русская литература» отмечают, что это тот редкий случай, когда современный русский роман получил «действительно широкое читательское признание, несмотря на отсутствие детективного или авантюрного сюжета».

Элена Ферранте «Неаполитанский квартет» (2011–2014)

О чем книга: это серия из 4 романов итальянской писательницы про жизнь двух подруг, Лилы и Лены, которые родились в бедном квартале Неаполя. В сагу входят книги «Моя гениальная подруга», «История нового имени», «Те, кто уходит, и те, кто остается», «История о пропавшем ребенке». Почему станет классикой: серия была включена в список лучших книг XXI века.

Иэн Макьюэн «Искупление» (2001)

О чем книга: события происходят на фоне Второй мировой войны. Селия — дочь успешного политика. Она влюбляется в сына садовника по имени Робби. За их стремительно развивающимися отношениями наблюдает младшая сестра Селии Брайони. Девочке не нравится возлюбленный Селии, поэтому она клевещет на него, и парня забирают в тюрьму. Брайони придется до конца жизни работать над искуплением вины. Почему станет классикой: журнал Time назвал работу Макьюэна современной классикой, лучшим фантастическим романом года и включил в список 100 величайших романов всех времен.

Светлана Алексиевич «Время секонд хэнд» (2013)

О чем книга: это пятый роман цикла «Голоса Утопии». Автор собрала в один букет ворох историй простых людей, чья жизнь пришлась на непростое время, когда распался СССР. Одни быстро адаптировались, но многие оказались не готовы к переменам. Почему станет классикой: в 2015 году Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе — «за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Роман также занял 3-е место в списке лучших книг XXI века по версии журнала The Guardian.

Маркус Зусак «Книжный вор» (2005)

О чем книга: все начинается в 1939 году в нацистской Германии. В центре — судьба маленькой Лизель Мемингер. Девочка живет в Мюнхене у приемных родителей-антифашистов, и ей предстоит столкнуться с тем, что не должно выпадать на долю ребенка. Почему станет классикой: в 2006 году журнал Publishers Weekly назвал роман Зусака лучшей детской книгой. По всему миру продали 16 млн экземпляров. «Книжный вор» получил множество премий в категории произведений для детей и подростков.

Евгений Водолазкин «Лавр» (2012)

О чем книга: это необычный роман-житие, написанный на современном русском и древнерусском языках. Действие происходит на Руси, главный герой — средневековый целитель, который решает посвятить жизнь спасению чумных и раненых. Чем больше герой жертвует собой, тем сильнее становится его необычный дар. Почему станет классикой: в 2013 году «Лавр» стал лауреатом книжной премии «Ясная Поляна» в номинации «XXI век». Роман Водолазкина перевели более чем на 30 иностранных языков. Произведение вошло в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты The Guardian.

Ян Мартел «Жизнь Пи» (2001)

О чем книга: это философский роман-приключение. Пи — сын директора зоопарка, поэтому с ранних лет он хорошо знаком с повадками животных. Однажды отец решает переехать, поэтому семья с большей частью зоопарка садится на корабль и отправляется в путь. Но корабль потерпел крушение, и Пи чудом удалось спастись. Ему предстоит сражаться за жизнь 227 дней. Почему станет классикой: книга получила Букеровскую премию в 2002 году. А два года спустя выиграла в номинации «Лучшая художественная литература для взрослых» за 2001–2003 годы.

Джонатан Литтелл «Благоволительницы» (2006)

О чем книга: исторический роман написан от лица Максимилиана Ауэ — офицера СС. Основные действия происходят в нескольких странах: в СССР, Польше, Германии, Венгрии и Франции. Предупреждаем: произведение читать очень тяжело. Почему станет классикой: в 2006 году «Благоволительниц» наградили одной из самых престижных французских премий — Гонкуровской. По масштабам и амбициям книгу сравнивают с «Войной и миром» Льва Толстого.

Энтони Дорр «Весь невидимый нам свет» (2014)

О чем книга: действие разворачивается во время Второй мировой. Главные герои — слепая французская девочка и робкий немецкий мальчик. Они оба пытаются выжить как могут и не потерять человеческий облик. Почему станет классикой: в 2015 году роман получил Пулитцеровскую премию, а газета New York Times назвала его одной из 10 лучших книг года.

Харуки Мураками «1Q84» (2009–2011)

О чем книга: это многотомный роман. Мужчина и женщина случайно перемещаются из 1984-го в 1Q84 год («Тысяча невестьсот восемьдесят четвертый»). Они ищут выход из неизвестной реальности, а по пути преображаются и обретают себя. Почему станет классикой: в обзоре The Japan Times роман назвали великим произведением и написали, что книгу Мураками обязаны прочитать все, кто пытается разобраться в современной японской культуре. А критик из Newsweek считает «1Q84» символом мастерства Мураками и сравнивает его с Чарльзом Диккенсом.