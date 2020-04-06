14 книг знаменитых авторов, которые стоит прочесть всем, кто по уши влюблен в литературу
Ставили ли вы когда-нибудь себе цель прочитать все книги любимого писателя? И удалось ли вам это сделать? Кажется, если вы предпочитаете ужасы Стивена Кинга или решите ознакомиться со всеми 600 рассказами Рэя Брэдбери, осуществить задумку будет непросто. И все же то чувство, когда берешь в руки незнакомое произведение горячо обожаемого писателя и понимаешь, что впереди несколько часов в новом удивительном мире, бесценно.
Мы в AdMe.ru безумно любим читать и всегда радуемся, когда нам удается откопать что-то новенькое или просто не очень известное от любимого автора. Возможно, в этом списке и вы найдете для себя что-то неожиданное и интересное.
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Стивен Кинг, Оуэн Кинг
Спящие красавицы
Тихую и размеренную жизнь небольшого городка нарушает странное явление: женщины впадают в глубокий сон и покрываются тончайшими коконами. Тот, кто пытается их освободить, сталкивается с нечеловеческой яростью и жестокостью. Тем временем в городке появляется таинственная красивая женщина, с которой ничего не произошло. Теперь мужчинам предстоит разобраться, кто она и зачем пришла.Купить
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Говард Лавкрафт
Цвет из иных миров
Рядом с домом фермера падает метеорит. Ночью он странно светится и никак не хочет остывать. Исследовать метеорит приезжают ученые, которые обнаруживают, что его частицы испускают свечение необычных тонов, не похожих ни на один известный человечеству цвет. Вскоре на ферме начинают происходить вещи, которым сложно найти объяснение.Купить
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Маргарет Этвуд
Пожирательница грехов
Однажды Кристин дружелюбно, но в целом равнодушно улыбнулась незнакомцу. И с тех пор он ее преследует. Он узнает номер телефона девушки, напрашивается к ней в гости и всякий раз смотрит на нее как побитая собака. Кристин в себе не уверена, и такое внимание ее пугает. Но все же благодаря ему она кажется себе более интересной и таинственной личностью. И девушка даже начинает жалеть незнакомца.Купить
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Бернар Вербер
Завтрашний день кошки
Во Франции живут 2 не совсем обычные кошки. Бастет мечтает понимать людей и хочет с ними общаться. Пифагор — лабораторный кот с USB-разъемом на макушке, благодаря которому он может подключаться к компьютеру и получать любые знания. Бастет и Пифагор хотят спасти человечество от его пороков, но бороться становится настолько сложно, что кошки вынуждены принять правила, по которым живут люди.Купить
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Иван Сергеевич Тургенев
Месяц в деревне
Наталья Петровна, жена богатого помещика, влюбляется в 21-летнего Алексея Беляева — студента, учителя своего сына. Михаил Александрович Ракитин, друг семьи, уже давно любит Наталью Петровну. 17-летняя Верочка, воспитанница Натальи Петровны, тоже влюбляется в учителя Коли. Как разрешить этот любовный четырехугольник?Купить
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Борис Акунин
Сказки для идиотов
Эта книга — сборник сатирических рассказов, в которых автор высмеивает все пороки современного общества. Правда, все события вымышлены, а действие происходит в параллельной реальности.Купить
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Туве Янссон
Умеющая слушать
Эта книга — короткие автобиографические зарисовки создательницы муми-троллей. В них Туве Янссон с огромной теплотой вспоминает свою бабушку, стремительно теряющую память, и своих подруг, всегда разделявших с ней ее радости и печали. Каждый рассказ в этой книге — пронзительная и трогательная история. Здесь нет места сказке, только настоящая жизнь, такая, как она есть.Купить
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Джордж Р. Р. Мартин
Шесть серебряных пуль
В маленьком городке, некогда процветавшем, а теперь тихом и безрадостном, зверски убивают девушку. Расследовать дело берется детектив Рэнди Уэйд. Через некоторое время она понимает, что это преступление каким-то образом связано с похищениями детей и убийством ее собственного отца, офицера полиции, якобы растерзанного диким зверем 20 лет назад.Купить
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Фредерик Бегбедер
Французский роман
За употребление запрещенных веществ известный писатель был задержан полицией и препровожден в тюремную камеру. Оказавшись в изоляции, герой приходит в отчаяние. Из глубин его памяти выплывают воспоминания о детстве и молодости, эпизоды из жизни его семьи.Купить
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А. Дж. Финн
Женщина в окне
Анна Фокс пережила тяжелое травмирующее событие и после этого заперлась в своем доме и живет как отшельница. В дом по соседству переезжает семья: папа, мама и сын-подросток. Кажется, что у них все идеально, но однажды Анна становится свидетельницей жестокого убийства. Женщина рассказывает о произошедшем полиции и друзьям, но ей никто не верит. И тогда Анна решает сама разобраться, где правда, а где вымысел.Купить
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Януш Леон Вишневский
Зачем нужны мужчины?
Эта книга — сборник эссе, опровергающих стереотипы о представителях сильного пола. Может ли мужчина быть верным? Правда ли, что женщины в чем-то лучше? Как мужчины переживают страдания? Это попытка построить мост между наукой и чувствами, тем, что доказано, и тем, что пережито.Купить
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Генри Джеймс
Поворот винта
Юная дочь пастора поступает на службу к состоятельному лондонскому денди, который ищет гувернантку для своих осиротевших племянников. Мужчина предупреждает девушку: ни при каких обстоятельствах она не должна его беспокоить. Она не может просить его о чем-то, жаловаться или писать ему письма. Дети поражают девушку своей красотой и покорностью. Они очень тихие и странные. Девушка узнает, что предыдущая их гувернантка погибла при невыясненных обстоятельствах, а вскоре начинает видеть в доме фигуры странных людей.Купить
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Гийом Мюссо
Прошло семь лет...
7 лет назад Себастьян и Никки развелись. Единственное, что их связывает, — дети-близнецы Камилла и Джереми. После расставания Себастьян забрал себе дочь, Никки — сына. Они спокойно жили на расстоянии, и всех все устраивало. Но однажды Джереми исчезает. Теперь родители должны действовать сообща, чтобы спасти ребенка.Купить
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Харуки Мураками
Послемрак
Всего одна ночь навсегда изменила судьбы нескольких человек. 19-летняя студентка по имени Мари читает книгу за столиком кафе в центре Токио. К ней подсаживается Такахаси — музыкант. Он заявляет, что знаком с сестрой Мари, которая сейчас пребывает в глубоком сне. Почему девушка не может проснуться? Почему сама Мари проводит эту ночь в кафе и с кем еще ей предстоит встретиться до рассвета?Купить
Читали ли вы что-нибудь из этого списка и что можете порекомендовать тем, кто ищет для себя новую историю, в которую можно погрузиться с головой?