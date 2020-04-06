14 книг знаменитых авторов, которые стоит прочесть всем, кто по уши влюблен в литературу

Маргарет Этвуд Пожирательница грехов Однажды Кристин дружелюбно, но в целом равнодушно улыбнулась незнакомцу. И с тех пор он ее преследует. Он узнает номер телефона девушки, напрашивается к ней в гости и всякий раз смотрит на нее как побитая собака. Кристин в себе не уверена, и такое внимание ее пугает. Но все же благодаря ему она кажется себе более интересной и таинственной личностью. И девушка даже начинает жалеть незнакомца. Купить