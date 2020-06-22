12 книг о любви, которые должны были очаровать читателя, но что-то пошло не так

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У каждого из нас хоть раз такое случалось: знакомый взахлеб рассказывает нам, какую классную книгу он недавно прочел, в интернете на нее одни хвалебные рецензии, а когда у нас наконец доходят руки до этого романа, единственное, что мы испытываем, — это удивление. Удивление, что от него все почему-то в таком восторге.

AdMe.ru перечитал ряд альтернативных мнений о популярных любовных бестселлерах. Первые позиции в списках продаж вовсе не означают, что книга действительно понравится всем.

Э. Л. Джеймс. Пятьдесят оттенков серого

Книга получила немало негативных отзывов от критиков. К примеру, в издании NZ Herald о романе отозвались так: «Книга не станет обладателем каких-либо литературных премий. Слишком много в ней раздражающих описаний того, что происходит в мыслях у Анастейши». Им вторит Chicago Tribune: «Диалоги неестественные, текст перегружен описаниями мест, а персонажи и сюжет настолько предсказуемы, что читатель может спокойно пропустить несколько страниц и ничего не потерять». Критические отзывы оставили и пользователи сети: Сюжета нет, герои картонные, диалоги пустые и плоские. Слишком много душевных переживаний на ровном месте, в которых и нет никаких переживаний, по сути. В некоторых местах создавалось впечатление, что определенные сцены автор добавлял лишь для того, чтобы увеличить объем. © LenkaMiheeva / LiveLib

Как писатель и редактор могу сказать, что книга написана откровенно плохо. В ней ужасно все: проза, синтаксис, развитие персонажей (точнее, его отсутствие), нереалистичные диалоги и фактические ошибки. Ничего хорошего о книге сказать не могу. Ну разве что дать надежду начинающим авторам: если уж этот роман стал бестселлером, у них явно есть все шансы. © Bryan Roth / Quora

Стефани Майер. Сумерки

После выхода романа писатель Стивен Кинг, обладатель неофициального звания короля ужасов, резко высказался и о книге, и о ее авторе. Он проводит параллель между Джоан Роулинг и Стефани Майер, говоря, что обе они обращаются напрямую к подросткам, вот только книги Майер Стивену совсем не понравились. Вот что думают о книге пользователи сети: Эдвард каждую ночь прокрадывается в комнату Беллы, чтобы посмотреть, как она спит. Представьте, если бы то же самое проделывал ее одноклассник Майк. Нормально ли это? Конечно, нет. Тогда почему это нормально для Эдварда? Почему девушек восхищает такое поведение? Он же просто псих, для которого в порядке вещей взломать дверь и зайти в чужой дом. © Indrani Singh / Quora

Как же нудно читать про ее прикид, фигуру, поход в душ, «завесу темных волос», пренебрежение и нетерпимость к окружающим, примитивное восприятие всего вокруг, вечные спотыкания на ровном месте (только в первой главе она «чуть не упала» раз пять), надуманную болезненность и пугливость, холодность к родителям, нескончаемые капризы. © Bishiki / LiveLib

Януш Вишневский. Одиночество в сети

Книга получила неоднозначные отзывы со стороны читателей. Роман до сих пор активно обсуждают на форуме, делясь мнениями и советуя друг другу похожие книги. Согласно рейтингу, «Одиночество в сети» занимает 44-е место в топ-100 книг, а ее рейтинг — 3,87 из 10. Книга до ужаса пошлая. Причем «пошлая» в смысле «избитая и заурядная». Автор всеми силами пытается пробить читателя на эмоции, выбить из него слезу. Но это так не работает. Нельзя вывалить на главного героя тонну всяких плохих событий и надеяться, что все сразу станут его жалеть. Из-за этих постоянных попыток разжалобить читателя я полкниги провел, фыркая от недовольства. © Googol / LiveLib

Надеялась если не на шедевр, то хотя бы на занимательную и нетривиальную историю. Увы, сплошные штампы, очень много пустословия. У меня ни один из героев не вызвал не то что симпатии, а даже интереса. Сложилось впечатление, что автор — не взрослый мужчина, а девушка-подросток, которая решила поделиться своими фантазиями и потоком мыслей. © EagarGlabrate / LiveLib

Карен Уайт. Колыбельная звезд

Романы Карен Уайт не единожды становились бестселлерами. Рейтинг «Колыбельной» тоже на уровне: читатели оценили книгу в 4,07 балла из возможных 5. Можно увидеть, что большинство присвоили произведению оценку 4. Однако всегда находятся читатели, мнение которых не совпадает с мнением большинства: Захотелось мне чего-то романтичного, и я выбрала эту книгу. Что же, романтики хоть ложкой ешь, а не понравилось совсем. История ни о чем. Но не удивило: с этим автором такое случается. Очень скучный и предсказуемый сюжет, высосанные из пальца тайны. © nad1204 / LiveLib

Дочитала — и хорошо, что называется. Последнее время мне не везет на увлекательные книги. По большому счету, кроме обложки в романе почти ничего интересного нет. О нем даже сказать нечего. Скучно и пусто. Интрига вяленькая. События «жиденькие», растянуты через все повествование, динамики, следовательно, минимум. © Encinesnowy / LiveLib

Николас Спаркс. Дневник памяти

Роман стал бестселлером в первую же неделю продаж, но это не всегда признак того, что книга действительно хороша. Журнал Kirkus Reviews отозвался о книге так: «Эпопея патоки, океан слез и безупречное отсутствие чувства юмора». Мнение читателей также не было однозначно положительным: Я вообще стараюсь избегать ванильных книжек, эта как раз из таких. Плюс уже на первых страницах я примерно догадалась, кто главные герои, что произошло и как все будет. Поэтому для меня и сюжет был банален. Главная героиня мне не особо понравилась, она показалась мне избалованной богатенькой девочкой, которая боится расстроить папу и не знает, чего хочет от жизни на самом деле. © London_ave / LiveLib

Казалось бы, в книге есть все, чтобы ей очароваться, мечтать, верить. Но при этом это все такое вымученное, притянутое. Автор как будто пытается найти наши болевые точки и надавить на них посильнее. Причем это видно как в тексте, так и в экранизации. © ssori_na / LiveLib

Софи Кинселла. А ты умеешь хранить секреты?

По книге Софи Кинселлы был снят фильм, который, по мнению критиков, вышел не таким уж и плохим: «Полезный фоновый шум для тех, кто любит постфеминистскую беллетристику». А вот что думают читатели: Меня жутко раздражала сама героиня. Ну сколько можно врать? Сколько можно лицемерить? Она врет на каждом шагу и свое вранье называет маленькими секретиками. Но таким духом пропитана вся книга, и это почти суть сюжета, ну а потом будет мораль: так нельзя. © RuffingPeavey / LiveLib

Для начала главная героиня Эмма Корриган — фактически клон Бриджит Джонс. Здесь вам и лишний вес, который она старается тщательно скрыть, и отсутствие карьеры (конечно же, временное), и детская непосредственность, с которой она выкладывает все свои секреты первому встречному. История написана настолько сказочно, она такая приторно-ванильная, что читать ее разумом крайне трудно. © Lexie_new / LiveLib

Анна Тодд. После

По мнению критиков, экранизация романа Анны Тодд удалась лучше, чем сам роман. Главный минус книги — это недоразвитость главных героев и токсичность их отношений, которую автор старается преподнести как романтику. Фильм же хоть и полон штампов, но в сравнении с книгой преподносит историю с более положительной стороны. Герои — лишенные логики бесхарактерные картонки. Автор вообще никак не прописывает развитие взаимоотношений между ними, все происходит как по щелчку пальцев. 90 % повествования занимают походы в душ, скучные описания любовных сцен и рыдания главной героини. © WiesneskiFobbing / LiveLib

Содержание можно было сократить минимум вдвое без потери смысла. История невероятно банальна. Уже после первых 20 страниц я примерно понимала, что к чему идет. © AnastasiyaMatveenko118 / LiveLib

Сара Джио. Среди тысячи лиц

Критики и блогеры признают, что в сюжете романа есть дыры, которые несколько портят общее впечатление от прочитанного. Герои, по их мнению, не то чтобы яркие и запоминающиеся, и, если читатель ищет насыщенный роман с глубоким смыслом, это точно не об этой книге. «Среди тысячи лиц» — самая неудачная книга Сары. Была весьма сильно огорчена как сюжетом, так и героями, про финал вообще молчу. Читала сквозь строки. © Yacyankaca / LiveLib

Еле дочитала эту книгу, потому что никакой радости она мне не приносила. Всю книгу читатель будет терпеть заскоки главной героини. Кто-то назовет это романом о любви, но я скажу, что это роман о предательстве. Никогда больше не буду брать в руки книги этого автора. Такого субъективизма и вопиющей скуки я еще нигде не видела. © Ksana_Smile / LiveLib

Джон Грин. Виноваты звезды

Роман был встречен большинством критиков одобрительно, а в 2013 году он вошел в список бестселлеров. Однако есть и прямо противоположное мнение, которого придерживаются как некоторые критики, так и читатели. К примеру, Daily Mail высказывается на тему того, что для детской книги роман чересчур изобилует тяжелыми и серьезными темами. Фильм был лучше. Не могу сказать, что он мне очень уж сильно понравился, но определенно сильнее, чем эта книга. Сухой и простой язык книги не позволяет проникнуться к героям даже симпатией, мне было просто плевать на них. Истории про больных людей не могут разжалобить меня только потому, что они такие бедные и несчастные, нужно что-то кроме этого. © lissara / LiveLib

Сюжет книги плоский, диалоги максимально простые, в основном состоят из пары нелепых слов. Все в романе поверхностно, возможно, дополнительная сотня или полторы сотни страниц спасли бы ситуацию. У меня не получилось проникнуться персонажами, не хватило энергии или драмы, чтобы остановиться и задуматься о проблемах, задетых в книге. Концовка суховата, хотя вроде есть логичный итог. Я люблю книги для подростков, но эта моей любви явно не заслужила. © Khanachivskaya / LiveLib

Сесилия Ахерн. P. S. Я люблю тебя

Несмотря на ажиотаж, роман вызвал смешанные чувства у критиков. Некоторые считают, что, хотя стиль письма простой, местами даже дилетантский, красота самой истории перекрывает эти недостатки. Пользователи сети, однако, видят минусы романа даже за трогательной историей: Это была бы занятная вещь о переживании горя с интересной идеей с письмами от человека, который очень любил героиню. Все было бы хорошо, не будь героиня такой непроходимо глупой. Это невыносимо! Все ее мысли, реакции, рассуждения, поступки... Она все делает глупо! От покупок газет и разговоров по телефону до самых важных шагов в своей жизни. © Alevtina_Varava / LiveLib

Холли (главная героиня. — Прим. AdMe.ru) получилась очень безликим и неинтересным персонажем. Добравшись до конца, я так и не обнаружила в ней каких-то внутренних личностных изменений. И что остальные герои истории в ней находили? Особенно ее босс, который сразу же заметил в ней сильную личность. А по сути она была ленивой и нервной, с долей высокомерия. © Fari22 / LiveLib

Николас Спаркс. Спеши любить

Еще одна история любви, написанная Спарксом, пришлась по вкусу не всем людям. Роман был издан в 1999 году и основную популярность обрел после выхода экранизации. Кинокритики приняли фильм прохладно: на сайте Metacritic фильм получил оценку в 35 баллов из возможных 100, то есть большинство отзывов были негативными. Я ожидала, что буду глотать слезы, глушить всхлипы и дрожащими пальчиками переворачивать страницы. И каково же было мое разочарование! Сюжет банален, но еще банальнее способ, выбранный писателем, чтобы рассказать эту душещипательную историю. Если бы я не знала, что автор — взрослый мужчина, то подумала бы, что писала 15-летняя девчушка с не очень богатым словарным запасом. © NelyaElovskaya / LiveLib

Вполне бодро читается, но все резко испортилось и перешло в ванильные сопли, когда главный герой наконец понял, что любит девушку. Читать стало крайне сложно. Плюс ко всему добавился еще и самый заштампованный поворот сюжета. До последнего надеялась, что автор не настолько предсказуем, но нет, все действительно так плохо. © Rin-Rin / LiveLib

Анна Гавальда. Просто вместе

Некоторые критики считают, что в романе многовато скучных стереотипов, а местами проскакивает снобизм. К примеру, иммигранты, с которыми работает главная героиня, обязательно страдают лишним весом и громко смеются. «Ты все время ждешь, что произойдет что-то захватывающее, но ничего так и не происходит», — пишет журнал January. Есть три персонажа, все они с проблемами, одиноки и побиты окружающей действительностью. Вроде бы и хочется их пожалеть, да не жалеется. Ибо все они какие-то тягучие, амебные, плывущие по течению и не вызывают ни толики симпатии. © e_kateri_na / LiveLib

Герои — повар Франк, интеллектуал Филибер и ночная уборщица Камилла — были унылыми и безликими и не вызывали вообще никаких эмоций: ни жалости, ни сочувствия. © AlinaNechvolod

История показалась надуманной, примитивной, пустой. Я не поверила ни одному слову в этой книге — ни ссорам главной героини с матерью, ни разговорам красавца Лестафье со своей бабушкой, ни влюбленности сразу двух мужчин в анорексичную неудачницу. © Dasherii / LiveLib