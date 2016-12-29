12 главных книг 2016 года, за которыми стоит очередь
Ничто не сравнится с предвкушением удовольствия от чтения новой книги, потому что каждая из них — захватывающий воображаемый мир, в котором переживаешь настоящие сильные чувства.
AdMe.ru и MyBook выбрали для вас самые интересные книги уходящего года: о них спорили, их награждали, ими наслаждались и, перевернув последнюю страницу, жалели, что они закончились. Но мы, конечно, знаем, что все только начинается! Приятного чтения!
|
Евгений Водолазкин
Авиатор
Главный герой романа приходит в себя на больничной койке, но не помнит даже своего имени. В надежде восстановить историю своей жизни он начинает записывать внезапные обрывочные воспоминания. Вот только почему он помнит старый Петербург, революцию 1917-го и репрессии, если на календаре 1999 год? Роман получил «серебро» премии «Большая книга».Купить
|
Джонатан Франзен
Безгрешность
23-летняя Пип выросла с матерью, которая не рассказывает девушке о прошлом, и она не знает, кто ее отец. Пип погружена в проблемы отношений с мужчинами и долгов за учебу. Книга рассказывает о тоталитарной сущности интернета, оружии массового поражения, наследии социализма в Восточной Европе, о детях и родителях и о любви.Купить
|
Ричард Форд
День независимости
Книга описывает три дня из жизни Фрэнка Баскомба — обычного человека, на долю которого выпали и обыкновенное счастье, и обыкновенное горе, — но на деле это история ХХ века. Роман, получивший Пулитцеровскую премию и Премию Фолкнера, считается гордостью современной американской литературы.Купить
|
Эли Фрей
Мой лучший враг
Одна из самых нашумевших книг Рунета повествует о дружбе двух подростков, Томы и Стаса, из подмосковного городка. Однажды Тома совершает непростительный поступок, который превращает Стаса в настоящего монстра. Он начинает терроризировать Тому, и в ход идет весь арсенал жестокости: школьная травля, издевательства, побои и оскорбления. Непростая для восприятия книга, которая заставляет задуматься о современной жизни.Купить
|
Орхан Памук
Рыжеволосая женщина
Середина 80-х, небольшой турецкий город Онгерен неподалеку от Стамбула. Юный лицеист Джем Челик случайно видит рыжеволосую незнакомку намного старше себя и страстно влюбляется. Она актриса, которая каждую ночь рассказывает немногочисленным зрителям старинные предания. Плодом трагической страсти становится преступление.Купить
|
Дэниел Киз
Пятая Салли
Салли Портер — обычная, ничем не примечательная женщина, которая работает официанткой. Но в ней, независимо от самой Салли, живут еще четыре женщины: холодная интеллектуалка-художница, неунывающая сорвиголова, несостоявшаяся актриса и певица и ненавидящий весь мир потенциальный убийца. Психиатр Роджер Эш должен соединить этих четырех женщин и создать «пятую Салли».Купить
|
Ханья Янагихара
Маленькая жизнь
Четверо талантливых друзей — архитектор Малкольм, актер Виллем, художник Джей Би и юрист и математик Джуд — пытаются добиться успеха в Нью-Йорке. Они ссорятся, мирятся, делают карьеру. И вдруг размеренный ход событий нарушается настоящим ударом под дых: автор, не жалея читателя, смещает повествование на страшное прошлое, с грузом которого невозможно жить дальше. Тяжелая книга, от которой, однако, нельзя оторваться.Купить
|
Джонатан Коу
Номер 11
Центральные образы в книге — женские: главная героиня Рэйчел, умная и красивая выпускница Оксфорда; ее преподавательница Лора, вычисляющая денежный эквивалент эмоций; лучшая подруга Рэйчел, чернокожая одноногая лесбиянка и ее мама — известная в прошлом певица, ныне участница второсортного реалити-шоу. Есть и маньяк, убивающий стендап-комиков, и злобная журналистка, и констебль-философ. А все вместе — это настоящая современная британская проза, трогательная и сатирическая одновременно.Купить
|
Рени Найт
Все совпадения случайны
Известная лондонская тележурналистка Кэтрин Равенскрофт находит возле своей кровати незнакомую книгу. И хотя на первой странице написано, что все совпадения случайны, она с ужасом понимает, что главная героиня — она сама, а книга рассказывает о ее тайне. Этот тонкий психологический триллер был издан в 25 странах мира и уже ожидает экранизации.Купить
|
Дженнифер Уорф
Вызовите акушерку
В середине ХХ века Дженнифер Уорф жила в Лондоне и работала акушеркой. Книга — ее воспоминания об этом. Перед глазами главной героини, Дженни Ли, проходят истории бедных рабочих семей из неблагополучных районов. Она день за днем наблюдает за их жизнью, их горестями и радостями и убеждается в невероятной силе их характеров. По этому британскому бестселлеру телеканал BBC One снял один из самых успешных сериалов, который посмотрели 10 миллионов зрителей.Купить
|
Рэй Брэдбери
Мы — плотники незримого собора
18-летний парень попадает на настоящую войну, но в душе он все тот же 10-летний мальчишка, играющий в войнушку с дворовыми друзьями. Это рассказ «Проныра», который вошел в сборник раннего творчества писателя. Поклонники легендарного Брэдбери получили в этом году настоящий подарок — эти рассказы и эссе впервые изданы на русском языке.Купить
|
Себастьян Фолкс
Там, где билось мое сердце
80-е, Лондон. Психиатр Роберт Хендрикс получает приглашение от незнакомца — француза Александра Перейрана — приехать на небольшой средиземноморский остров. Беседы с Перейраном вынуждают Роберта вспомнить прошлое, где были и тяжелое детство, и бурная юность, и война, и разлука с любимой.Купить
Источник readrate
Фото на превью The Weinstein Company