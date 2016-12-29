12 главных книг 2016 года, за которыми стоит очередь

Ничто не сравнится с предвкушением удовольствия от чтения новой книги, потому что каждая из них — захватывающий воображаемый мир, в котором переживаешь настоящие сильные чувства.

AdMe.ru и MyBook выбрали для вас самые интересные книги уходящего года: о них спорили, их награждали, ими наслаждались и, перевернув последнюю страницу, жалели, что они закончились. Но мы, конечно, знаем, что все только начинается! Приятного чтения!

Авиатор

Евгений Водолазкин

Авиатор

Главный герой романа приходит в себя на больничной койке, но не помнит даже своего имени. В надежде восстановить историю своей жизни он начинает записывать внезапные обрывочные воспоминания. Вот только почему он помнит старый Петербург, революцию 1917-го и репрессии, если на календаре 1999 год? Роман получил «серебро» премии «Большая книга».

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Безгрешность

Джонатан Франзен

Безгрешность

23-летняя Пип выросла с матерью, которая не рассказывает девушке о прошлом, и она не знает, кто ее отец. Пип погружена в проблемы отношений с мужчинами и долгов за учебу. Книга рассказывает о тоталитарной сущности интернета, оружии массового поражения, наследии социализма в Восточной Европе, о детях и родителях и о любви.

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День независимости

Ричард Форд

День независимости

Книга описывает три дня из жизни Фрэнка Баскомба — обычного человека, на долю которого выпали и обыкновенное счастье, и обыкновенное горе, — но на деле это история ХХ века. Роман, получивший Пулитцеровскую премию и Премию Фолкнера, считается гордостью современной американской литературы.

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Мой лучший враг

Эли Фрей

Мой лучший враг

Одна из самых нашумевших книг Рунета повествует о дружбе двух подростков, Томы и Стаса, из подмосковного городка. Однажды Тома совершает непростительный поступок, который превращает Стаса в настоящего монстра. Он начинает терроризировать Тому, и в ход идет весь арсенал жестокости: школьная травля, издевательства, побои и оскорбления. Непростая для восприятия книга, которая заставляет задуматься о современной жизни.

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Рыжеволосая женщина

Орхан Памук

Рыжеволосая женщина

Середина 80-х, небольшой турецкий город Онгерен неподалеку от Стамбула. Юный лицеист Джем Челик случайно видит рыжеволосую незнакомку намного старше себя и страстно влюбляется. Она актриса, которая каждую ночь рассказывает немногочисленным зрителям старинные предания. Плодом трагической страсти становится преступление.

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Пятая Салли

Дэниел Киз

Пятая Салли

Салли Портер — обычная, ничем не примечательная женщина, которая работает официанткой. Но в ней, независимо от самой Салли, живут еще четыре женщины: холодная интеллектуалка-художница, неунывающая сорвиголова, несостоявшаяся актриса и певица и ненавидящий весь мир потенциальный убийца. Психиатр Роджер Эш должен соединить этих четырех женщин и создать «пятую Салли».

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Маленькая жизнь

Ханья Янагихара

Маленькая жизнь

Четверо талантливых друзей — архитектор Малкольм, актер Виллем, художник Джей Би и юрист и математик Джуд — пытаются добиться успеха в Нью-Йорке. Они ссорятся, мирятся, делают карьеру. И вдруг размеренный ход событий нарушается настоящим ударом под дых: автор, не жалея читателя, смещает повествование на страшное прошлое, с грузом которого невозможно жить дальше. Тяжелая книга, от которой, однако, нельзя оторваться.

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Номер 11

Джонатан Коу

Номер 11

Центральные образы в книге — женские: главная героиня Рэйчел, умная и красивая выпускница Оксфорда; ее преподавательница Лора, вычисляющая денежный эквивалент эмоций; лучшая подруга Рэйчел, чернокожая одноногая лесбиянка и ее мама — известная в прошлом певица, ныне участница второсортного реалити-шоу. Есть и маньяк, убивающий стендап-комиков, и злобная журналистка, и констебль-философ. А все вместе — это настоящая современная британская проза, трогательная и сатирическая одновременно.

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Все совпадения случайны

Рени Найт

Все совпадения случайны

Известная лондонская тележурналистка Кэтрин Равенскрофт находит возле своей кровати незнакомую книгу. И хотя на первой странице написано, что все совпадения случайны, она с ужасом понимает, что главная героиня — она сама, а книга рассказывает о ее тайне. Этот тонкий психологический триллер был издан в 25 странах мира и уже ожидает экранизации.

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Вызовите акушерку

Дженнифер Уорф

Вызовите акушерку

В середине ХХ века Дженнифер Уорф жила в Лондоне и работала акушеркой. Книга — ее воспоминания об этом. Перед глазами главной героини, Дженни Ли, проходят истории бедных рабочих семей из неблагополучных районов. Она день за днем наблюдает за их жизнью, их горестями и радостями и убеждается в невероятной силе их характеров. По этому британскому бестселлеру телеканал BBC One снял один из самых успешных сериалов, который посмотрели 10 миллионов зрителей.

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Мы — плотники незримого собора

Рэй Брэдбери

Мы — плотники незримого собора

18-летний парень попадает на настоящую войну, но в душе он все тот же 10-летний мальчишка, играющий в войнушку с дворовыми друзьями. Это рассказ «Проныра», который вошел в сборник раннего творчества писателя. Поклонники легендарного Брэдбери получили в этом году настоящий подарок — эти рассказы и эссе впервые изданы на русском языке.

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Там, где билось мое сердце

Себастьян Фолкс

Там, где билось мое сердце

80-е, Лондон. Психиатр Роберт Хендрикс получает приглашение от незнакомца — француза Александра Перейрана — приехать на небольшой средиземноморский остров. Беседы с Перейраном вынуждают Роберта вспомнить прошлое, где были и тяжелое детство, и бурная юность, и война, и разлука с любимой.

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Источник readrate
Фото на превью The Weinstein Company

65 На склад!
1 Комментарии
  • 29 декабря 2016
  • 1
  • 22771

Очень динамично, пафосно и мурашчато.

Мне нужно больше интересных статей!

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