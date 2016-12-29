12 главных книг 2016 года, за которыми стоит очередь

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Ничто не сравнится с предвкушением удовольствия от чтения новой книги, потому что каждая из них — захватывающий воображаемый мир, в котором переживаешь настоящие сильные чувства.

AdMe.ru и MyBook выбрали для вас самые интересные книги уходящего года: о них спорили, их награждали, ими наслаждались и, перевернув последнюю страницу, жалели, что они закончились. Но мы, конечно, знаем, что все только начинается! Приятного чтения!