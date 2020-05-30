12 фактов, которые простым языком объяснят «Евгения Онегина» современному читателю

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189 лет назад Александр Сергеевич закончил свой удивительный роман. Уже тогда текст произведения вызывал немало вопросов и споров. А сегодня понимание «Евгения Онегина» осложняется еще и тем, что многие реалии и правила XIX века современному читателю незнакомы.

Мы в AdMe.ru перечитали роман, вспомнили классические и современные работы, посвященные этому тексту, и зовем вас с собой в местами шокирующее путешествие по страницам «Евгения Онегина».

Пушкин с первой строчки бросает ироничный вызов современникам

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Когда Пушкин начал писать роман, в литературе того времени существовало важное правило: большое поэтическое произведение надо начинать с торжественного вступления, в котором есть прямое обращение к богам. Но Пушкин от этого правила отступил.



Он взял строчку из знакомой каждому его современнику басни Ивана Крылова «Осел и мужик» («Осел был самых честных правил...») и переделал ее на свой лад. Зачем? Так Пушкин сразу же, с первой строки, смело и задорно бросается в бой против всего, что устарело и мешало литературе развиваться. Писателю были ненавистны сковывающие творчество правила и законы, поэтому он этой строкой показал всем своим современникам — критикам, ученым знатокам и даже друзьям-писателям: я вас не боюсь

Покамест моего романа

Я кончил первую главу;

Пересмотрел все это строго;

Противоречий очень много,

Но их исправить не хочу.

Даже в этой шутливой концовке Пушкин заложил серьезный смысл. Советский филолог Наталья Долинина в книге «Прочитаем „Онегина“ вместе» пишет: «„Противоречий очень много“ — так должны были оценить труд Пушкина литературные противники. А он мужественно шел навстречу „кривым толкам, шуму и брани“; он строил новую литературу, а было ему, когда он кончил первую главу, 25 лет!»

В романе показаны нравы того времени. Но рядовой читатель не может их расшифровать

И вы, красотки молодые,

Которых позднею порой

Уносят дрожки удалые

По петербургской мостовой,

​​​​​​​И вас покинул мой Евгений.

Приличные девушки в XIX веке одни ночью по городу не разъезжали. Набоков в своих комментариях к «Евгению Онегину» написал про этот пассаж так: «Куртизанки, которых удалые повесы мчат в открытых экипажах». Таким образом, мы понимаем, что Евгений ухаживал не только за актрисами и юными благородными дамами. Он вел очень насыщенную светскую жизнь до того, как принял решение поселиться в деревне.

— И, полно, Таня! В эти лета

Мы не слыхали про любовь;

А то бы согнала со света

Меня покойница свекровь.

17-летняя Татьяна и немолодая няня говорят на разных языках. Для Татьяны слово «любовь» означает романтическую привязанность девушки к своему избраннику. Няня же, как и большинство крестьянок того времени, вышла замуж в 13 лет по приказу хозяйки. Разумеется, она ни о какой любви до брака и не думала. В ее лексиконе «любовь» — это запретное чувство молодой женщины к другому мужчине. Именно поэтому она так удивляется вопросу своей воспитанницы и обрывает беседу.

Облокотясь, Татьяна пишет,

И все Евгений на уме,

И в необдуманном письме

​​​​​​​Любовь невинной девы дышит.

Современные девушки не боятся писать первыми. А вот Татьяна рисковала не на шутку. Посылая письмо Онегину, она ведет себя так, как поступали героини ее любимых книжек. Однако в реальной жизни русская барышня не могла сделать такое даже в самом страшном сне.



Дворянке запрещено было вступать в переписку с малознакомым мужчиной без ведома матери. Тем более первой признаваться в любви. Если бы Онегин рассказал всем о письме, то репутации Лариных пришел бы конец. Татьяну никогда бы не взял в жены порядочный человек. Современники Пушкина это прекрасно осознавали, поэтому сильно переживали за будущее героини.

Пушкин расставляет по тексту пасхалки о самом себе

Друзья Людмилы и Руслана!

С героем моего романа

Без предисловий, сей же час

Позвольте познакомить вас...

Как пишет Наталья Долинина, уже в первой главе мы видим, что в ней не один герой, а два: Онегин и Пушкин. Всего несколько строчек сказано о самом поэте, но из них внимательный читатель узнает очень многое.



Во-первых, Пушкин написал поэму «Руслан и Людмила», у которой есть и друзья, и враги. Из журналов того времени известно, что вокруг «Руслана и Людмилы» разгорелся жаркий литературный бой, не всем по душе пришлось это произведение Александра Сергеевича.

Там некогда гулял и я:

Но вреден север для меня.

Во-вторых, автор упоминает, что Онегин родился в Петербурге, где когда-то гулял сам Пушкин. Но вольнолюбивого поэта выслали из Петербурга на юг за едкие стихотворения, посвященные власти. Первую главу он как раз писал, находясь в ссылке в Кишиневе.

С этого момента и дальше читатель узнает не только о характере Евгения. Он многое понимает и о самом Пушкине.

В произведении много ироничных моментов. Вот некоторые из них

Бледна, как тень, с утра одета,

Татьяна ждет: когда ж ответ?

Александр Минкин, автор литературоведческого романа «Немой Онегин», объясняет эту деталь так: «С утра одета» — значит, одета не по-домашнему, а готова к приему гостей. Теперь представим Татьяну при полном параде: красивая прическа, платье с корсетом в пол, туфли, она ждет своего избранника. И вот наконец она услышала, как Онегин подъезжает к их дому. А дальше происходит что-то невероятное. В таком виде Татьяна сломя голову бежит из дома:

С крыльца на двор, и прямо в сад,

Летит, летит; взглянуть назад

Не смеет; мигом обежала

Куртины, мостики, лужок,

Аллею к озеру, лесок,

Кусты сирен переломала,

По цветникам летя к ручью,

И задыхаясь на скамью

Упала...

Минкин рассуждает: «Девушка, живущая в огромном (по нынешним меркам) поместье, выскочила на заднее крыльцо, перебежала двор, пугая кур, собак, гусей, козу и гадкого утенка, промчалась по саду, мимо оторопевших служанок, собиравших малину, вбежала в парк... обежала лужок, пролетела аллею к озеру — это метров 800, обежала лесок...»



Таким образом, Пушкин показывает, как при полном параде Таня от страха сделала круг по всем своим огромным владениям. К тому же она, хрупкая 17-летняя барышня, умудрилась сломать ветки кустов сирени. Зачем же автор так издевается над героиней, которую, по своим же словам, очень любит?



Все просто: Пушкин создал роман, в котором очень много юмора. Лев Пушкин, младший брат поэта, писал о тех временах так: «Приятели часто заставали его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа».



Еще один пример ироничного отношения к героям можно увидеть, когда автор знакомит читателя с бытом семейства Лариных.

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по субботам...

Когда Пушкин описывает, как Полина Ларина ведет хозяйство в своем имении, он говорит о том, что мать Ольги и Татьяны «брила лбы». Это вовсе не значит, что она промышляла парикмахерскими услугами. Это темное пятно легко объясняет Юрий Лотман в комментариях к роману.



Когда крепостного отправляли на обязательную военную службу, ему спереди сбривали волосы. Отсюда и пошло такое выражение. Но это еще не все. В этом отрывке Пушкин открыто иронизирует над помещицей. Дело в том, что с 1779 года дворяне могли в любое время года сдавать в любом количестве своих крестьян в солдаты. За лишних рекрутов помещики получали специальные квитанции. Их они могли показать при следующем наборе рекрутов, чтобы не отдавать новую порцию крепостных.



Так сдача рекрутов сделалась выгодным, хоть и официально запрещенным делом. Квитанции у помещика охотно покупали другие помещики, которые не хотели расставаться со своей рабочей силой. Этим даже занимались богатые крестьяне, чтобы избавить своего близкого или знакомого от практически пожизненной военной службы. Такой вот неофициальный заработок был у Лариных.

Дуэль Ленского и Онегина не должна была состояться. На это указывает куча явных деталей

Проказы женские кляня,

Выходит, требует коня

И скачет. Пистолетов пара,

Две пули — больше ничего —

Вдруг разрешат судьбу его.

Важный факт для понимания сюжета — история с дуэлью, которая нам кажется абсурдной (почему Онегин не выстрелил в воздух?), а современникам очень многое говорила. Как объясняет Юрий Лотман в своих комментариях к роману, все современники Пушкина знали, что правила, по которым проводились дуэли, в романе были нарушены. Во-первых, Зарецкий, секундант Ленского, должен был объяснить Онегину причину дуэли и предложить возможности примирения, поскольку главная функция секунданта — любой ценой предотвратить кровавый исход. Но он этого не делает. Во-вторых, секундант должен был увести Ленского с места дуэли, когда Онегин не появился спустя час после начала. Согласно правилам, опоздание на дуэль означало, что соперник отказывается от поединка. И в-третьих, секундант обязан был снова обратиться к героям и предложить им примирение, но и этого он не делает. Что означают все эти нарушения? Они должны были показать, что Онегин оказывается заложником судьбы. Выстрелить в воздух он не мог по правилам, поэтому единственный выход — убить своего друга.

В финальной главе Пушкин показывает Онегина явным негодяем

В вас искру нежности заметя,

Я ей поверить не посмел:

Привычке милой не дал ходу;

Свою постылую свободу

Я потерять не захотел.

Мы знаем, что любовные письма в XIX веке — вещь серьезная. Онегин, сгорая от страсти, пишет замужней Татьяне письмо. Снова обратимся к журналисту Александру Минкину. Исследователь в «Немом Онегине» предлагает нам представить на минуту, что было бы с бедной женщиной, если бы это послание попало в руки ее мужа. Здесь же Онегин напрямую говорит про Татьянину «искру нежности» и про то, что он был глуп и не хотел принять ее предложение. Минкин уверен, что таким образом Евгений компрометирует Татьяну, тем более Онегин послал не одно письмо: «Второму, третьему письму // Ответа нет».



По мнению исследователя, это объясняет, почему письмо Татьяны сам Пушкин берег и перечитывал, написал к нему трогательное вступление, а письмо Онегина подал очень сухо.



Но почему же в 8-й главе Онегин становится подлым человеком? Ведь, когда Татьяна написала ему письмо, он повел себя очень благородно. Автор разлюбил своего героя? Не совсем так. Дело в том, что в октябре 1830 года, когда Пушкин закончил две последние главы, письма Онегина в них не было. А значит, изначально Онегин не подвергал репутацию Татьяны такому риску. Ведь по тем временам супружеской изменой особо никого не удивишь, но знать, что твоя жена в девичестве предлагала себя другому, — это уже серьезно.



Однако в октябре 1831 года автор решает добавить этот элемент в текст романа. Минкин объясняет это решение весьма просто: Александр Сергеевич венчался 24 февраля 1831 года с Натальей Гончаровой. Следовательно, в его жизни изменились ценности. Если раньше сам Пушкин был не прочь ухаживать за замужними дамами, то с этого момента его мир перевернулся: «Теперь эти Онегины охотятся за его женой. Он переродился, а Онегин — нет».

К ее крыльцу, стеклянным сеням

Он подъезжает каждый день;

За ней он гонится как тень;

Он счастлив, если ей накинет

Боа пушистый на плечо,

Или коснется горячо

Ее руки, или раздвинет

Пред нею пестрый полк ливрей,

Или платок подымет ей.

Минкин в этом же исследовании много рассуждает о том, как ведет себя Евгений с уже замужней Татьяной: «Коснется горячо — это, что ли, мизинчиком задел локоток? Нет, это пожатие. Он тискает, а она терпит, чтобы не вышло скандала. Онегин ведет себя нагло. И — публично. Он ее компрометирует. Ведь все все видят. Когда-то два танца с Ольгой привели всех в недоумение, кончилось дуэлью. А тут ежедневные встречи, и не один на один, а в светской толпе. Там глаза еще зорче, чем у деревенских».