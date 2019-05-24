11 женщин, которые выдавали себя за мужчин, чтобы добиться успеха

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Английские писательницы Шарлотта, Эмили и Энн Бронте впервые издали свои знаменитые романы под мужскими именами. Потому что к авторам-женщинам общество относилось предвзято. Почти 150 лет спустя этим же трюком воспользовалась уже наша современница, писательница Джоан Роулинг, так как издатели были убеждены, что мальчики-подростки не захотят покупать книгу, которую написала женщина. Другие дамы выдавали себя за мужчин, чтобы попасть на войну, заниматься любимым видом спорта, построить карьеру врача или композитора.

Мы в AdMe.ru рады, что в наше время у женщин гораздо меньше поводов притворяться мужчинами, и делимся с вами историями леди, которым пришлось это делать ради успеха или обретения желанной свободы.

Жанна д’Арк

Жанна д’Арк прожила всего 19 лет (1412–1431). Она была одной из командующих французскими войсками в Столетней войне и стала национальной героиней Франции. Жанна верила, что бог поручил ей миссию по освобождению Франции от врагов и возведению на трон Карла VII, который был наследником престола. Одевшись в мужскую одежду, она отправилась к дофину. Жанна хотела убедить его, что она послана высшими силами, чтобы помочь ему вернуть законные права на престол. Поверив девушке, будущий король предоставил ей армию для освобождения осажденного Орлеана. После победы под Орлеаном ее стали называть Орлеанской девой. Во время военных действий в 1430 году д’Арк попадает в плен. Ее обвиняют в ряде преступлений, включая колдовство, ересь и переодевание в мужчину. После письменного признания своей вины, которое было получено у нее обманным путем, Жанна д’Арк была сожжена на костре.

Каталина Эрасо

Каталина Эрасо, родившаяся в 1592 году, была женщиной-конкистадором и как простой солдат участвовала в покорении Америки испанцами. Она переоделась мужчиной и записалась юнгой на корабль, плывший в Новый Свет. Там она поступила в солдаты под мужским именем Алонсо Диас Рамирес де Гусман. Эрасо принимала участие в сражениях и хорошо владела оружием. О том, что под обмундированием солдата скрывается женщина, выяснилось, когда в одной из битв она получила ранение. Позже Каталина вернулась в Европу и добилась аудиенции у папы римского Урбана VIII, и он официально разрешил ей носить мужскую одежду.

Маргарет Энн Балкли

Это женщина-врач, которой всю жизнь пришлось скрывалась под мужским именем Джеймс Бэрри, чтобы иметь возможность заниматься хирургией. Она родилась 9 ноября 1795 года в Северной Ирландии, и ей пришлось надеть мужской костюм, чтобы получить диплом врача в Эдинбургском университете. После окончания учебы она уезжает работать военным врачом в Южную Африку. Одним из достижений Джеймса Бэрри стала первая в Африке операция по кесареву сечению, в результате которой выжили и мать, и ребенок. О том, что доктор-хирург на самом деле был женщиной, стало известно спустя без малого 100 лет после кончины Джеймса Бэрри в 1865 году — в 50-х годах XX века. Тогда в архивах были найдены документы, подтверждающие женский пол доктора, — удалось найти письма, часть из которых были подписаны настоящим именем — Маргарет. Как оказалось, впервые на этот факт указала горничная, обмывавшая тело Бэрри после кончины.

Надежда Дурова

Надежда Дурова — офицер Русской императорской армии, кавалерист-девица, участница Отечественной войны 1812 года. В возрасте 18 лет Дурова вышла замуж и родила сына, но не чувствовала никакой привязанности к ребенку и семейной жизни. Она переоделась в мужское платье и присоединилась сначала к казачьему, а затем к уланскому полку под именем дворянина Александра Васильевича Соколова. Девушка принимала участие в Войне четвертой коалиции (1806–1807), а затем в войне 1812 года. Ее обман раскрылся, когда она написала отцу письмо от своего настоящего имени. Продолжить службу в армии ей разрешил лично император Александр I, который перевел ее в элитный Мариупольский гусарский полк под именем Александра Андреевича Александрова. Выйдя в отставку, Надежда Дурова продолжила носить мужскую одежду, подписываться мужским именем и сердилась, когда к ней обращались как к женщине. Дурова стала прообразом главной героини в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (на фото справа — кадр из фильма).

Шарлотта, Эмили и Энн Бронте

Знаменитые английские писательницы 1840–1850-х годов, чьи произведения впоследствии были признаны классикой, с раннего детства увлекались сочинительством. В 1846 году они выпустили поэтический сборник под мужскими псевдонимами. Издание называлось «Стихи Каррера, Эллиса и Эктона Беллов». В следующем году увидел свет роман Эмили Бронте «Грозовой перевал», на его обложке в качестве автора значился Эллис Белл. А Шарлотта Бронте опубликовала «Джейн Эйр» под именем Каррера Белла. Первый роман Энн Бронте «Агнес Грей» вышел под псевдонимом Эктон Белл. В 1910 году, уже после смерти Эмили Бронте, вышло переиздание «Грозового перевала» с указанием ее авторства на обложке. История с мужскими псевдонимами была связана с тем, что девушки опасались предвзятого отношения к авторам-женщинам.

Рена «Расти» Канокоги

Рена Канокоги — известная американская дзюдоистка. В 50-х годах прошлого века женского дзюдо не существовало, и, чтобы участвовать в чемпионате по борьбе в 1959 году, Рене пришлось предстать в мужском обличье. Она перетянула грудь, коротко обрезала волосы и назвалась мужским именем — Расти. Чемпионат она выиграла и, получая приз, честно сказала судьям, что она женщина. Медали Рену лишили, однако это стало началом ее работы по популяризации этого вида спорта. В результате женское дзюдо включили в программу Олимпийских игр в 1984 году, а Рену Канокоги стали называть «мать дзюдо».

Катрин Швитцер

Катрин Швитцер пробежала Бостонский марафон в 1967 году — за 5 лет до того, как женщинам официально разрешили принимать в нем участие. Она зарегистрировалась в марафоне под именем, которое могло бы принадлежать как женщине, так и мужчине, — К. В. Швитцер. Когда Катрин пробегала 42-й километр трассы, организаторы соревнования узнали о ее обмане. Представитель организаторов попытался силой увести ее с трассы, но ему помешал бойфренд спортсменки, который бежал рядом с нею. Позже Катрин признавалась, что не могла сойти с дистанции, иначе бы никто не поверил, что женщина может пробежать марафон длиною 40 км. Участие Швитцер в забеге создало прецедент, и в 1972 году женщинам было официально разрешено принимать участие в марафонах. На фото внизу — спортсменка в наши дни.

Алла Пугачева

Алла Пугачева как композитор написала ряд песен для фильма «Женщина, которая поет» (1979). В том числе она стала соавтором музыки для песни, давшей название фильму. Однако поставить свое имя как автора было нельзя — в то время на киностудиях и телевидении официально работать имели право только члены Союза композиторов СССР. Так появился псевдоним Борис Горбонос. Была создана легенда, что это молодой парень-инвалид, который парализован и живет в Люберцах. Когда работники киностудии «Мосфильм» заинтересовались личностью неизвестного композитора, им была предоставлена фотография, на которой Пугачева запечатлена в мужском обличье (в парике и с усами), сидящая за пианино.

Джоан Роулинг

«Гарри Поттер и философский камень» был дебютным романом Джоан Роулинг, и в издательстве Bloomsbury предложили написать на обложке инициалы вместо полного имени, мотивируя это тем, что мальчики-подростки не захотят покупать книгу, написанную женщиной. А фамилия Роулинг с инициалами могла принадлежать как мужчине, так и женщине. Так как второго имени у нее не было, Джоан выбрала в качестве второго инициала букву «К» — в честь своей бабушки Кэтлин. Так родился псевдоним Дж. К. Роулинг. В 2013 году Роулинг выпустила фантастический роман «Зов кукушки», опять подписав его мужским именем. На этот раз она выбрала псевдоним Роберт Гэлбрейт. Писательница объяснила использование мужского псевдонима желанием привлечь более взрослую публику, а также услышать критику работы, на которой нет ее имени. Правда, инкогнито удалось сохранить недолго — авторство Роулинг раскрылось спустя 3 месяца после публикации романа.