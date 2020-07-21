11 скрытых деталей, которые автор зашифровал в «Алисе в Стране чудес». А мы разгадали

В 2020 году «Алисе в Стране чудес» исполняется 155 лет. В 1865 году сказка вышла из-под пера оксфордского профессора математики Чарльза Доджсона, который известен нам под псевдонимом Льюис Кэрролл. В детстве все мы зачитывались приключениями Алисы, но воспринимали эту историю скорее как захватывающую выдумку, чем как глубокое произведение со скрытым смыслом и подтекстом. И только с возрастом стали понимать, как точно в ней описывается реальность.

Мы в AdMe.ru с детства обожаем приключения Алисы. Но эти 11 фактов раскрыли для нас известную сказку с неизведанной стороны.

Алиса была реальной девочкой — дочкой босса писателя

У книжного персонажа есть реальный прототип — Алиса Лидделл, дочка декана колледжа Крайст-Чёрч в Оксфорде (Чарльз Доджсон преподавал там математику). Однажды отец девочки Генри Лидделл попросил профессора сделать фотографии своей семьи. Так Льюис Кэрролл познакомился со своим будущим персонажем. Дети декана стали child-friends писателя — детьми-друзьями, которым он рассказывал свои истории. Одной из таких сказок стала «Алиса под землей». Она так сильно понравилась настоящей Алисе, что девочка попросила автора записать ее. Что Кэрролл и сделал, значительно переработав историю и дав ей новое название — «Алиса в Стране чудес».

Сестрам Алисы достались менее завидные роли

В книге фигурируют и другие дети Генри Лидделла, правда, они послужили прототипами менее значимых персонажей. Старшая сестра, Лорина, предстает в образе попугайчика Лори, а младшая, Эдит, — в амплуа орленка Эда. Отсылка ко всем 3 сестрам есть также в образе «кисельных барышень» из главы «Безумное чаепитие».

Автор поместил в книгу персонажа, с помощью которого высмеял свой недостаток

В книге фигурирует и сам автор — его альтер эго стала птица Додо. В иллюстрациях и мультиках ее обычно изображали похожей на вымершего дронта. Персонаж карикатурный, с его помощью автор посмеялся над собой и своим недостатком. Дело в том, что Чарльз Доджсон заикался (это даже помешало ему пойти по стопам отца и стать священником). Свою фамилию он обычно произносил как «До-до-доджсон». Отсюда и пошло имя птицы, которая появляется во второй главе «Море слез» вместе с сестрами Алисы — попугайчиком и орленком.

Пейзажи в сказке вдохновлены видами Оксфорда

Писатель и прототипы его героинь много времени проводили в Оксфорде. Конечно, автор не мог не вдохновиться видами этого памятника архитектуры. Так что места, о которых мы читаем в книге, вполне реальны, по ним даже можно прогуляться. Так, кроличья нора, через которую Алиса попала в Страну чудес, на самом деле вела в сады Оксфорда — автор вдохновился одной из многочисленных здешних арок. Крошечная дверца, в которую героиня сказки не могла пролезть из-за своих размеров, тоже вполне реальна. Эта дверь вела из сада ректора в сад при соборе, куда сестрам Лидделл запрещали ходить и куда они отчаянно хотели попасть. В этих садах стояло раскидистое дерево, любимое кошками. Нынешние жильцы дома ректора уверены, что среди них был и Чеширский Кот. Первый вариант сказки — «Алиса под землей» — почти полностью состоял из таких отсылок. Более глубокий аллегорический смысл автор добавил уже в переработанную версию.

Настоящая Алиса вовсе не была блондинкой

Реальная Алиса Лидделл, с которой автор писал главную героиню, была брюнеткой. В первых иллюстрациях, сделанных самим автором, книжная Алиса тоже была темноволосой. Однако иллюстратор первого издания Джон Тенниел изобразил героиню блондинкой. Этот образ закрепился у нас в сознании за счет дальнейших иллюстраций и экранизаций, поэтому теперь мы не представляем себе Алису иначе как блондинкой.

Слева — иллюстрация Льюиса Кэрролла к рукописи «Алисы в Стране чудес». Справа — иллюстрация Джона Тенниела к первому изданию книги.

Чеширский Кот — это на самом деле головка сыра

Выражение «улыбаться как Чеширский Кот» Льюис Кэрролл популяризировал, но не изобрел. Оно существовало и до него, просто не было в таком ходу. Над происхождением этой идиомы лингвисты спорят до сих пор. По одной из версий, на самом деле Чеширский Кот — это головка сыра, которую начинали есть с «хвоста» и ели до тех пор, пока от нее не оставалась одна «улыбка». Современные ученые используют Чеширского Кота как метафору для объяснения сложных явлений. Например, его улыбка служит символом чистой математики — она что-то вроде сферического коня в вакууме.

У Черепахи Квази неслучайно голова теленка

Еще один пример персонажа, чье имя построено на игре слов, — Черепаха Квази (в оригинале Mock Turtle). Когда Алиса спрашивает у Королевы, «кто такой этот» черепаха, та объясняет: это то, из чего делают квазичерепаший суп. Такое блюдо готовили вовсе не из мяса черепахи, а из телятины. Поэтому в иллюстрациях к первому изданию у черепахи появились голова, копыта и хвост теленка. Кроме того, этот персонаж — отсылка к мифологическим существам вместе с традиционным грифоном — помесью орла и льва.

Мартовский Заяц и Безумный Шляпник — тоже фольклорные персонажи

На игре слов построены имена Мартовского Зайца и Болванщика, которого мы привыкли называть Безумным Шляпником. Поговорка «безумен как мартовский заяц» характеризует поведение ушастых в период спаривания. А выражение «безумен как шляпник» было популярно в XIX веке, поскольку многие представители этой профессии действительно сходили с ума из-за работы со ртутью.

В «Алисе в Стране чудес» не было ни Траляля и Труляля, ни Моржа

Несмотря на то что эти персонажи появлялись в экранизациях (Траляля и Труляля — и в мультике 1951 года, и в фильме 2010-го, Морж — только в мультфильме), в книге «Алиса в Стране чудес» их не было. Эти герои «родились» только 6 лет спустя — они впервые появляются в книге «Алиса в Зазеркалье» 1871 года.

Льюис Кэрролл действительно видел предметы такими, какими он описывал их в книге

По свидетельствам медиков, Льюис Кэрролл мог сам страдать от заболевания, которому впоследствии дали название «синдрома Алисы в Стране чудес». Оно вызывает неврологические симптомы, включая мигрени и галлюцинации, из-за которых человек видит предметы в большем или меньшем размере, чем они есть на самом деле. Так что вполне возможно, что увеличение и уменьшение Алисы под действием еды и напитков — это вовсе не выдумка, а повседневность автора.

Королева Виктория не обижалась на писателя и не видела в книге пародию на свой двор

«Алису в Стране чудес» толкуют по-разному и с различных точек зрения. Сначала ее трактовали в религиозном ключе: в больших и маленьких дверках видели символы Высокой и Низкой церкви. Затем рассматривали с позиции теории Дарвина, которая была опубликована всего за 6 лет до выхода сказки. Когда в моду вошел психоанализ, в книге стали искать фрейдистские символы (и успешно находили). Но самым популярным был поиск отсылок к викторианскому двору. Ходила даже легенда, что королева сама написала эту историю, а потом отдала ее Кэрроллу для публикации. Уж слишком явным показалось читателям сходство книжных персонажей и реальных представителей английской знати. Впрочем, вряд ли это что-то большее, чем красивая легенда. В любом случае королева Виктория не усмотрела в персонаже, постоянно кричащем: «Голову с плеч!», ничего обидного.