11 серьезных сюжетных дыр в «Гарри Поттере», которые почему-то мало кто замечает

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Хотя Джоан Роулинг и придумала захватывающий волшебный мир со множеством подробных деталей, недомолвок в нем осталось немало. Кое-что мы уже разбирали ранее, но есть и другие вопросы о мире «Гарри Поттера», которые не дают покоя многим его поклонникам.

Мы в AdMe.ru попробовали объяснить некоторые такие несостыковки.

1. Зачем существует разделение на факультеты, если оно приводит только к навешиванию ярлыков и вражде?

Большинство ребят дружит только с представителями своего же факультета, на основе распределения часто судят о характере человека, программа обучения у всех одинаковая. А еще все терпеть не могут слизеринцев. Даже ученики Когтеврана и Пуффендуя радуются, когда Слизерин проигрывает, хотя сами тоже не побеждают. Так зачем нужно делить детей на враждующие лагеря, когда цель школы, наоборот, должна быть в том, чтобы социализировать школьников и подготовить к жизни в не слишком большом, замкнутом магическом сообществе? Допустим, тысячу лет назад разделение имело смысл: воины и ученые получали разную подготовку, которая помогала им становиться успешными и работать на общее благо. Но сейчас это не более чем пережиток прошлого, дань вредной традиции, которую следовало бы отменить, и описанные в «Проклятом дитя» события это только подтверждают. Надеемся, что хотя бы внуки Гарри избавятся от этих условностей.

2. Если палочка выбирает владельца, почему не все волшебники покупают себе палочки сами?

В первом романе о Мальчике-который-выжил упоминается, что Рон взял в школу палочку старшего брата, а Драко ее купила мама. Но, если палочка действительно сама выбирает себе хозяина, получается, что оба мальчика с самого начала оказались в невыгодном по сравнению с остальными положении. Как же так? Объяснить это можно только тем, что близкие родственники со схожими характерами похожи в магическом плане. Поэтому Рон опробовал палочку Чарли заранее и та согласилась служить ему. По той же причине Нарцисса, связь с которой у Драко была сильнее, чем с отцом, сочла возможным самостоятельно выбрать для сына наиболее подходящий ему инструмент.

3. Некоторые волшебники могут колдовать без палочек. Зачем тогда они вообще нужны?

В детстве волшебники могут колдовать без палочки, и некоторые из них неплохо контролируют свою силу. В их числе — маглорожденная Лили Поттер, которую некому было учить и которая не была гением, как Том Реддл. Взрослые волшебники тоже могут использовать такую магию — тот же Римус Люпин создал огонек, чтобы осветить купе в «Хогвартс-экспрессе». Тогда зачем магам нужен дополнительный инструмент для использования того, чем они владеют и так? Тем более что они очень зависят от палочек: выбить из рук — и все, маг фактически беспомощен.

4. Министерство и Хогвартс постоянно отслеживают волшебников для соблюдения законов. Почему с помощью этой системы нельзя выследить преступников?

Гарри наказали, когда Добби отправил в полет пудинг, то есть в Министерстве не смогли распознать, кто именно колдовал. При этом, когда в доме Дурслей колдует Артур Уизли или Дамблдор, у чиновников нет вопросов. Как нет их и к детям, живущим в волшебных семьях. Последнее можно объяснить тем, что взрослые могут присмотреть за ребенком, который пробует свои силы, но если рядом нет старшего мага, то для безопасности и соблюдения Статута волшебство лучше ограничить. Но остальное наталкивает на мысль о тотальной слежке. Подтверждением этого служит и то, что магическое сообщество до сих пор успешно скрывается от обычных людей. Только благодаря максимальному контролю можно оперативно узнать, куда отправить бригаду специалистов по волшебному стиранию памяти. Но почему Министерство магии не использует эту систему для борьбы с преступниками? Объяснений может быть два: Многие Пожиратели смерти — обеспеченные, влиятельные люди с высоким статусом, которых сложно уличить в чем-либо.

Если вспомнить некоторых чиновников (ту же Амбридж), становится понятно, что им выгодно иметь общего врага в лице злых магов, потому что те отвлекают внимание от злоупотреблений должностных лиц.

5. Почему Филч сам чистит коридоры после шалостей учеников, если в Хогвартсе полно домовых эльфов?

Помните, как Филч постоянно жаловался на то, что нужно постоянно убирать коридоры — например после применения навозных бомб? При этом он ни разу не упоминает о поддержании чистоты в других помещениях Хогвартса, так что, очевидно, этим занимаются домовые эльфы. Оно и понятно: замок огромный, а Филч один — на все его бы не хватило. Объяснить то, что ему вообще приходится что-то чистить, можно так: школьников проще приучить к порядку, если они будут видеть, что последствия их шалостей отражаются на живом человеке. С эльфами фокус не прокатит: им в удовольствие служить людям. К тому же уборка может служить частичным оправданием того, что Филч вообще находится в школе, — должен же он делать хоть что-то.

6. Почему никто не расследовал смерть Миртл и как она вообще умерла?

Миртл умерла, когда пошла поплакать в туалет и встретилась с василиском. Но плакать в очках неудобно, а если бы девочка не сняла их, взгляд чудовищного змея не убил бы ее. Тогда почему Миртл появляется в них? И почему вместо полноценного расследования смерти в самом безопасном месте магической Англии администрация поверила Тому Реддлу, обвинила невиновного Хагрида и быстренько замяла дело? Возможно, Миртл настолько привыкла к очкам, что не могла представить себя без них, поэтому они и появились в ее посмертном образе. Что же касается второго вопроса, директор и учителя могли ужаснуться, когда обнаружили еще и Арагога, поэтому решили убить двух зайцев одним выстрелом: успокоить взволнованных родителей и избавиться от потенциально опасного Хагрида, который и так подозрителен из-за великанского происхождения, так еще и тащит в школу монстров. Вполне возможно, что в администрации тогда был кто-то, кто решил помочь Тому сохранить чудовище Слизерина в тайне, а потому сознательно направил следствие по неправильному пути. В конце концов, даже подрядчик, который устанавливал в Хогвартсе сантехнику, не только промолчал о гигантском змее, но и сделал так, что открыть Тайную комнату мог только змееуст.

7. Турнир Трех Волшебников описывается как важное спортивное событие, собравшее массу зрителей. Но почему тогда второе и третье испытания зрители не видят?

Второе испытание проходит под водой, а третье — в окутанном туманом лабиринте с высокими стенами. Более того, нет никаких судей, медиков или просто людей, которые проследили бы за безопасностью участников. Хотя они необходимы, ведь испытания опасны, а участвуют в них всего лишь школьники. Также в книгах нигде не упоминаются экраны, на которых можно было бы наблюдать за ходом соревнования, в фильмах их тоже нет. Чем занимались зрители, пока четверо учеников рисковали жизнью, так и остается загадкой.

8. Почему живые портреты Хогвартса не помогают администрации?

Итак, у нас есть огромная школа, полная малообученных, почти беззащитных детей. Педагогов, способных защитить учеников, мало, при этом необходимость в помощи возникает постоянно. Почему же администрация не попросила ее у портретов, которые охотно взаимодействуют с живыми? Благо картин по школе развешено множество, а значит, они могли бы стать действительно эффективной системой наблюдения, помогающей отслеживать не только опасные ситуации, но и озорников, которых в Хогвартсе полно. Хотя в книгах упоминается, что некоторые портреты настолько стары, что не понимают современный английский язык, большинство из них с любопытством наблюдает за жизнью школы. Быть может, в прошлом потреты уже показали себя ненадежными наблюдателями или смотреть им нравится больше, чем активно помогать.

9. Почему правила квиддича такие неспортивные?

Вот столько смысла в правилах квиддича с точки зрения спортивной составляющей. Сама по себе это очень зрелищная, захватывающая дисциплина, но стоит присмотреться к правилам, как возникают 3 вопроса. Во-первых, зачем в игре, в которой участвуют дети, есть бладжер, в которого встроен единственный приказ: переломать кости ближайшему человеку на метле? Во-вторых, зачем нужны все остальные игроки, если квиддич — это, по сути, битва ловцов, ведь кто первый поймал снитч, тот и выиграл? В-третьих, в квиддиче нет ограничений по времени! Просто представьте себе 8-часовой футбольный матч. Объяснение можно найти в происхождении игры. Начнем со снитча: птичка, которую потом заменили мячиком, скорее всего, двигалась медленнее, поэтому ее находили быстрее и игра не затягивалась. К тому же в Средневековье нравы были жестче и суровее, а квиддич вполне мог быть в том числе своеобразной тренировкой на выживание. Для мира, полного диких монстров, вполне разумное решение. Увернулся от бладжера — значит, и от чудища сможешь.

10. Кто готовит детей волшебников к учебе в Хогвартсе и почему в школе не преподают привычные маглам предметы?

Дети волшебников до поступления в Хогвартс находятся на домашнем обучении. Как же маги готовят детей к школе, кто учит их читать и писать? Почему в Хогвартсе не преподают биологию, математику и другие полезные любому немагические предметы? Почему маглорожденные не изучают их отдельно и почему их родственники и знакомые не замечают отставания этих ребят в знаниях? Конечно, Статут о секретности заставляет магов скрывать собственное существование, но они спокойно используют поезда и фотоаппараты, то есть заимствуют технические достижения у маглов. Так что можно предположить, что часть современных научных знаний дается в составе магических предметов — например химия — на уроках зельеварения. Но вопрос о том, что делать подросткам, которые захотят построить карьеру в немагическом обществе, так и остается открытым. Такая ситуация вполне возможна, если волшебником окажется ребенок, который мечтает стать космонавтом, получить Нобелевскую премию по физике или просто унаследовать семейный бизнес, не связанный с магией.

11. Почему все продолжают называть Хогвартс самым безопасным местом, если нам доказывают обратное на протяжении всей истории?

Действительно, даже учителя оказываются врагами Гарри и вредят ученикам без капли сомнений. Но профессор Макгонагалл и многие другие продолжают верить, что стены школы все еще защищают учеников лучше, чем что-либо. Даже после того, как там нашли огромного живого василиска, дементоры чуть не убили невинного школьника и умер Дамблдор. Скорее всего, это просто привычка и желание верить, что хоть где-то можно оставить ребенка, не опасаясь, что его убьют Пожиратели смерти или оборотни, или кто-то еще.