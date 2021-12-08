11 любопытных деталей русской классики, которые мы все дружно прошляпили, учась в школе

Многие произведения русской классики мы читаем, еще будучи школьниками. Конечно, в столь несознательном возрасте мы мало обращаем внимание на такие незначительные детали повествования, как возраст героев или длительность действия. И зря, ведь они зачастую очень любопытны, а порой и важны для понимания идеи произведения. Например, место расположения поместья Раневской в пьесе «Вишневый сад» несет особую символику.

Мы в AdMe.ru вновь обратились к старой доброй русской классике, чтобы изучить тексты произведений более внимательно, и теперь делимся с вами неожиданными деталями сюжетов.

На момент дуэли Владимиру Ленскому было 18 лет

В 6-й главе романа в стихах, где описываются дуэль Онегина и Ленского и события накануне, Пушкин пишет следующее: «...пускай поэт

Дурачится; в осьмнадцать лет

Оно простительно». Нетрудно догадаться, что осьмнадцать — это устаревшая форма слова «восемнадцать». То есть Онегин лишил жизни совсем юного мальчика, который по нынешним меркам только заканчивал бы школу.

Андрей Болконский разочаровался в жизни в 28 лет

Вспомните один из двух знаменитых разговоров Болконского с дубом в романе Льва Толстого «Война и мир». Эта беседа случилась в июне 1809 года. Здесь Толстой упоминает возраст Андрея — 31 год. К этому моменту Болконский уже успел чуть не погибнуть в тяжелом Аустерлицком сражении, стать вдовцом и решить, что жизнь для него кончена. Исходя из того, что битва при Аустерлице была в 1805 году, а жена Андрея ушла из жизни в 1806-м, можно подсчитать, что герой впал в такое депрессивное состояние примерно в 28 лет и пребывал в нем 3 года. Правда, цветущий вид дуба все-таки помог Болконскому воспрять духом.

Раскольников прятал награбленное недалеко от Исаакиевского собора

Глухой петербуржский двор, где герой романа Достоевского прячет украденное у старухи-процентщицы, действительно существует. Жена писателя Анна в примечании к этому отрывку пишет, что супруг во время одной из их прогулок показал ей и двор, и даже камень, под который Раскольников положил свои сокровища. Находится это место в самом центре Петербурга — на Вознесенском проспекте, к югу от Исаакиевской площади и рядом с Мариинским дворцом.

Действие романа «Преступление и наказание» длится 2 недели

Путь от замысла преступления до чистосердечного признания Раскольников проходит всего за 14 дней. За это время он успевает тщательно обдумать злодеяние, совершить его, познакомиться с Соней Мармеладовой, измучиться угрызениями совести и в конце концов во всем сознаться и раскаяться. В эти 2 недели, конечно, не входит эпилог романа, в котором рассказывается уже о годах каторги Родиона.

Герасим был почти 2 метра ростом

Тургенев так описывает героя своего рассказа «Муму»: «Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста». Если перевести вершки в сантиметры, получится чуть более полуметра, что явно не похоже на правду. Тем более с учетом богатырского телосложения героя. Оказывается, в то время при описании роста слова «два аршина», означавшие 142 сантиметра, подразумевались автоматически и опускались в речи, так как почти все взрослые люди были выше этой отметки. При складывании чисел получается, что рост Герасима составляет около 196 сантиметров. В таком случае внешность героя вполне олицетворяет его стойкий характер.

Анна Каренина ушла из жизни в современной Балашихе

Трагический финал романа Льва Толстого происходит на подмосковной станции Обираловка. В советские годы поселок разросся до города, который назвали Железнодорожный, а позднее — до еще более крупного города Балашиха. Сейчас роковое для Анны Карениной место является микрорайоном Балашихи.

Вишневый сад занимал 110 тысяч соток

Вишневый сад в одноименной пьесе Чехова был поистине роскошным. Размер сада и прилегающих земель составлял не менее 1 000 десятин. Если переводить в современные единицы измерения, то получается около 11 км2, или примерно 110 тысяч соток. Это в несколько раз больше привычных нам дачных участков в 6 соток.

Раневская могла жить там, где сейчас Рублевка

Окрестности, где, возможно, располагалось поместье Любови Раневской, по сей день считаются местами обитания обеспеченных людей. В пьесе говорится, что усадьба находится примерно в 20 километрах от Москвы, недалеко от железнодорожной станции и вдоль реки. Из всех стародачных поселков, как их сейчас называют, под эти приметы подходят Одинцовский район Подмосковья и поселения, расположенные поблизости. В числе них, например, Барвиха и Рублевка. То есть можно предполагать, что действие пьесы происходит на месте современной Рублевки. Чехов выбрал действительно удачное место для символа дворянской России.

Лес — один из символов романа «Отцы и дети»

На протяжении всего произведения образ леса возникает неоднократно. Так, в споре с Одинцовой Базаров сравнивает людей с лесом: «Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой». А чем больше Евгений влюбляется в Анну, тем сильнее он злится на свою слабость, измену принципам и в такие моменты отправляется в лес. Этот образ является Базарову во сне перед дуэлью с Павлом Петровичем, представляющимся Евгению «большим лесом, с которым он все-таки должен был драться», и даже во время тифозного бреда, перед самым уходом из жизни. Лес в романе — символ не только отдельно взятых людей, сопротивляющихся Евгению (Одинцова, Павел Кирсанов), но и бездонного человеческого подсознания, непостижимости души, которые Базаров тщетно пытается понять.

Основные события «Мастера и Маргариты» происходят в течение 3 дней

Композиция произведения — роман в романе. События настоящего связаны с визитом Воланда в Москву. Все остальное — казнь Иешуа Понтием Пилатом, история любви Мастера и Маргариты — существует внутри канвы основных событий. Действие так называемых московских глав, в которых свита Воланда устраивает переполох в столице, длится всего 3 дня — с вечера среды до ночи с субботы на воскресенье.

Взгляды Катерины и Кабанихи на жизнь близки

Обычно эти две героини пьесы Островского «Гроза» — тираническая Кабаниха и ее невинная жертва невестка Катерина — противопоставляются друг другу. Однако именно у них наиболее схожее мировоззрение. Это становится понятно, когда Катерина вспоминает о жизни до замужества: как она ходила «с маменькой в церковь», проводила время за рукоделием и так далее. Получается, в юности героине не претило следование традиционному купеческому укладу. Только в отношении к нему у героинь есть существенное различие: Кабаниха желает, чтобы люди соблюдали принятые правила по необходимости, а Катерина считает, что это должно идти от души.