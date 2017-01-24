11 коротких книг для тех, у кого вечно не хватает времени на чтение
В современном бешеном ритме жизни нам, к сожалению, очень часто не хватает времени на книги. Или бывает так, что после прочтения какого-то объемного произведения нам хочется взять в руку какую-то небольшую книжечку, которая поможет еще ненадолго погрузиться в другой мир.
Специально для таких случаев AdMe.ru выбрал книги, время для чтения которых найдется даже у самого занятого человека.
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Мария Парр
Вафельное сердце
Всего в один год жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды — 9-летнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены — вмещается немыслимо много событий и приключений — забавных, трогательных и даже опасных.
Объем: 208 страницКупить
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Стивен Кинг
Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка
Шоушенк — не просто тюрьма, а школа выживания. Главного героя приговорили находиться в заключении пожизненно по ложному обвинению в убийстве жены и ее любовника. Он не только прошел эту школу с честью, заработав уважение и сокамерников, и начальства, но и бежал из этого ада спустя 20 лет.
Объем: 192 страницыКупить
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Алессандро Барикко
1900-й. Легенда о пианисте
Новеченто — 1900-й — это не только цифра, обозначающая год. Так зовут гениального пианиста-самоучку, родившегося на борту океанского лайнера. У него нет ни документов, ни гражданства, ни родственников, только имя, данное кочегаром, нашедшим ребенка. 1900-й никогда не покидал корабля, никогда не ступал на твердую землю. В бурю и в штиль он не отрывается от клавиш.
Объем: 128 страницКупить
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Александр Пушкин
Пиковая дама
Эта книга признанного литературного классика и спустя 200 лет находит живой отклик в сердцах читателей. Мистическая повесть о непредсказуемости судьбы и крутых виражах фортуны. Автор рассказал легенду о знаменитом Сен-Жермене, который поведал бабушке друга главного героя секрет трех карт — «тройка, семерка, туз». Зная этот секрет, ты всегда будешь в выигрыше.
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Джон Стейнбек
О мышах и людях
Джордж и Ленни мечтают основать собственную ферму во времена Великой депрессии. С этой целью они исколесили пол-Америки и вроде бы нашли богатую ферму, где решили обосноваться. Вскоре там стали происходить страшные преступления.
Объем: 256 страницКупить
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Герман Гессе
Сиддхартха
Глубокая философская книга о поисках пути к себе, к собственному «я». Невозможно достичь просветления, если не подвергался соблазну и не справлялся с ним; если не падал на взлете; если никогда не разочаровывался в жизни; если просто плыл по течению. Вдохновением для написания этого труда автору послужили его искреннее уважение и любовь к индийской философии и восточной духовности. Сами же восточные философы отметили, что ни один писатель Европы не смог так передать глубину их философии и религии, как это удалось Гессе.
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Владимир Набоков
Машенька
Это произведение удивительно тем, что главная героиня Машенька существует только в воспоминаниях. Два эмигранта живут в берлинском пансионе для русских. К одному из них из России должна приехать жена. А другой, увидев ее портрет, узнает в Машеньке любовь всей своей жизни. Он хочет, пойдя на подлость, вернуть прошлое. Однако разве это возможно?
Объем: 192 страницыКупить
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Франсуаза Саган
Смутная улыбка
Преуспевающий, но скучающий адвокат увлекается юной студенткой, которая влюбляется в него. Пройдут ли эти отношения проверку на прочность? В книге переплетаются самые разные глубокие душевные чувства: от трепета до разочарования.
Объем: 160 страницКупить
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Нил Гейман
Океан в конце дороги
Сказочный мифический сюжет повествует нам о безымянном главном герое, который гуляет по фермам английского Суссекса и неожиданно наталкивается на дом, в котором живут древние боги. Эти боги занимаются тем, что играют в людей.
Объем: 320 страницКупить
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Юстейн Гордер
Апельсиновая девушка
«Апельсиновая девушка» — это своеобразная книга в книге, ибо рассказ в ней ведут два человека. Мальчик Георг слышит голос своего отца спустя 11 лет после его смерти.
Объем: 297 страницКупить
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Тамара Михеева
Легкие горы
Девочка Дина, потерявшая родителей в 3-летнем возрасте и затем жившая в детском доме, находит новую семью, но совсем скоро становится невольным ее разрушителем: папа Сережа оказался не готов воспитывать «чужую» дочь и оставил маму Катю. Та уехала с Диной в городок Лесногорск, где мир только-только пошедшей в школу девочки начинает обогащаться новыми впечатлениями, людьми и чувствами.
Объем: 176 страницКупить
Фото на превью Anonymous Content