11 коротких книг для тех, у кого вечно не хватает времени на чтение

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В современном бешеном ритме жизни нам, к сожалению, очень часто не хватает времени на книги. Или бывает так, что после прочтения какого-то объемного произведения нам хочется взять в руку какую-то небольшую книжечку, которая поможет еще ненадолго погрузиться в другой мир.

Специально для таких случаев AdMe.ru выбрал книги, время для чтения которых найдется даже у самого занятого человека.