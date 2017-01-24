11 коротких книг для тех, у кого вечно не хватает времени на чтение

11 коротких книг для тех, у кого вечно не хватает времени на чтение

В современном бешеном ритме жизни нам, к сожалению, очень часто не хватает времени на книги. Или бывает так, что после прочтения какого-то объемного произведения нам хочется взять в руку какую-то небольшую книжечку, которая поможет еще ненадолго погрузиться в другой мир.

Специально для таких случаев AdMe.ru выбрал книги, время для чтения которых найдется даже у самого занятого человека.

Вафельное сердце

Мария Парр

Вафельное сердце

Всего в один год жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды — 9-летнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены — вмещается немыслимо много событий и приключений — забавных, трогательных и даже опасных.

Объем: 208 страниц

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Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка

Стивен Кинг

Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка

Шоушенк — не просто тюрьма, а школа выживания. Главного героя приговорили находиться в заключении пожизненно по ложному обвинению в убийстве жены и ее любовника. Он не только прошел эту школу с честью, заработав уважение и сокамерников, и начальства, но и бежал из этого ада спустя 20 лет.

Объем: 192 страницы

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1900-й. Легенда о пианисте

Алессандро Барикко

1900-й. Легенда о пианисте

Новеченто — 1900-й — это не только цифра, обозначающая год. Так зовут гениального пианиста-самоучку, родившегося на борту океанского лайнера. У него нет ни документов, ни гражданства, ни родственников, только имя, данное кочегаром, нашедшим ребенка. 1900-й никогда не покидал корабля, никогда не ступал на твердую землю. В бурю и в штиль он не отрывается от клавиш.

Объем: 128 страниц

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Пиковая дама

Александр Пушкин

Пиковая дама

Эта книга признанного литературного классика и спустя 200 лет находит живой отклик в сердцах читателей. Мистическая повесть о непредсказуемости судьбы и крутых виражах фортуны. Автор рассказал легенду о знаменитом Сен-Жермене, который поведал бабушке друга главного героя секрет трех карт — «тройка, семерка, туз». Зная этот секрет, ты всегда будешь в выигрыше.

Объем: 187 страниц

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О мышах и людях

Джон Стейнбек

О мышах и людях

Джордж и Ленни мечтают основать собственную ферму во времена Великой депрессии. С этой целью они исколесили пол-Америки и вроде бы нашли богатую ферму, где решили обосноваться. Вскоре там стали происходить страшные преступления.

Объем: 256 страниц

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Сиддхартха

Герман Гессе

Сиддхартха

Глубокая философская книга о поисках пути к себе, к собственному «я». Невозможно достичь просветления, если не подвергался соблазну и не справлялся с ним; если не падал на взлете; если никогда не разочаровывался в жизни; если просто плыл по течению. Вдохновением для написания этого труда автору послужили его искреннее уважение и любовь к индийской философии и восточной духовности. Сами же восточные философы отметили, что ни один писатель Европы не смог так передать глубину их философии и религии, как это удалось Гессе.

Объем: 224 страницы

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Машенька

Владимир Набоков

Машенька

Это произведение удивительно тем, что главная героиня Машенька существует только в воспоминаниях. Два эмигранта живут в берлинском пансионе для русских. К одному из них из России должна приехать жена. А другой, увидев ее портрет, узнает в Машеньке любовь всей своей жизни. Он хочет, пойдя на подлость, вернуть прошлое. Однако разве это возможно?

Объем: 192 страницы

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Смутная улыбка

Франсуаза Саган

Смутная улыбка

Преуспевающий, но скучающий адвокат увлекается юной студенткой, которая влюбляется в него. Пройдут ли эти отношения проверку на прочность? В книге переплетаются самые разные глубокие душевные чувства: от трепета до разочарования.

Объем: 160 страниц

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Океан в конце дороги

Нил Гейман

Океан в конце дороги

Сказочный мифический сюжет повествует нам о безымянном главном герое, который гуляет по фермам английского Суссекса и неожиданно наталкивается на дом, в котором живут древние боги. Эти боги занимаются тем, что играют в людей.

Объем: 320 страниц

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Апельсиновая девушка

Юстейн Гордер

Апельсиновая девушка

«Апельсиновая девушка» — это своеобразная книга в книге, ибо рассказ в ней ведут два человека. Мальчик Георг слышит голос своего отца спустя 11 лет после его смерти.

Объем: 297 страниц

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Легкие горы

Тамара Михеева

Легкие горы

Девочка Дина, потерявшая родителей в 3-летнем возрасте и затем жившая в детском доме, находит новую семью, но совсем скоро становится невольным ее разрушителем: папа Сережа оказался не готов воспитывать «чужую» дочь и оставил маму Катю. Та уехала с Диной в городок Лесногорск, где мир только-только пошедшей в школу девочки начинает обогащаться новыми впечатлениями, людьми и чувствами.

Объем: 176 страниц

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Фото на превью Anonymous Content

31 На склад!
2 Комментарии
  • 24 января 2017
  • 2
  • 4144

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