11 известных людей, у которых хватило находчивости выкрутиться из неловкой ситуации

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Оказавшись в неприятной ситуации, многие из нас теряются, не знают, как правильно поступить и что ответить. Проходит время, мы проигрываем событие в голове и, конечно, находим самое верное решение. Но как быть, если вы известный человек и любое промедление может стоить вам репутации или даже карьеры? В конце статьи вас ждет история на грани о находчивой героине, которая благодаря самообладанию и остроумию виртуозно вышла из крайне неловкого положения.

AdMe.ru отыскал для вас 13 забавных случаев из жизни знаменитых людей, чей девиз таков: «В любой непонятной ситуации включай смекалку!»

Александр «Одинако» Пушкин

Будучи студентами, Александр Пушкин и его друг Вильгельм Кюхельбекер сбежали из Царскосельского лицея, чтобы увидеть Петербург. По правилам учебного заведения, самоволки были строго запрещены. Но поэтам закон не писан, и студенты все равно удрали. Вдогонку за беглецами отправился гувернер Иван Трико, который накануне запретил юношам покидать лицей. Подъехав к пропускному пункту Петербурга, Пушкин представился постовому полицейскому: «Александр Одинако». Постовой записал юношу и пропустил его. Следующим подоспел Кюхельбекер и назвался Василием Двако. Полицейский недоверчиво покачал головой, но разрешил пройти. Наконец объявился гувернер Трико. Тут у постового лопнуло терпение, и он задержал гувернера на сутки для установления личности.

Небесный человек

В июле 1961 года Юрий Гагарин приехал в Англию, где встретился с королевой Елизаветой. Королева была просто очарована молодым космонавтом. После ужина Елизавета захотела сфотографироваться с Гагариным. Однако, по внутреннему порядку безопасности, королеве запрещалось фотографироваться с обычными людьми, только с равными по статусу или другими знатными вельможами. «Он же простой человек, а у нас четкие правила», — предупредили Елизавету. На что королева ответила: «Слетав в космос, Гагарин стал небесным человеком. И земные правила на него не распространяются».

Обрезать нельзя удлинить

Мультфильм «Пластилиновая ворона» был уже практически готов, когда режиссер Александр Татарский с ужасом заметил, что песня не укладывается в хронометраж. Музыкальная композиция оказалась длиннее мультфильма на целых 3 минуты. Проблема разрешилась, когда Татарский случайно услышал, как в монтажной звукорежиссеры восстанавливали граммофонную запись с выступлением Владимира Ильича Ленина. Они то ускоряли, то замедляли скорость звучания. Выходило довольно забавно. Внезапно Татарского осенило. Режиссер решил ускорить песню, отчего «Пластилиновая ворона» зазвучала мультяшно.

Завтрак Ги де Мопассана

Ги де Мопассан всегда говорил, что Эйфелева башня портит вид Парижа. Автор не раз подписывал петиции о сносе железной конструкции. Однажды парижский журналист застал де Мопассана прямо в ресторане башни за обедом. Он спросил с ухмылкой: «Почему же вы здесь? Вы изменили своему мнению?» На что писатель спокойно ответил: «Здесь единственное место, откуда не видно этой уродливой конструкции».

Беги, «Битлз», беги

В ноябре 1963 года группа «Битлз» давала концерт в театре «Ипподром» в Бирмингеме. Аншлаг был сумасшедшим. Увидеть легендарную группу приехало неимоверное количество фанатов. Полицейские еле справлялись с возбужденной толпой. После концерта ситуация обострилась: оголтелая толпа поклонников оцепила гастрольный автобус и собралась у дверей, карауля группу. Для «Битлз» покидать стены театра было попросту опасно. Чтобы скрыться от поклонников, находчивые «Битлз» прибегли к трюку с переодеванием. Они облачились в полицейские шлемы и сумели выйти незамеченными, да еще успели подурачиться на фото вместе с полицейскими.

Этикет — дело личное

Наполеон пригласил папу римского Пия VII на свою коронацию в собор Парижской Богоматери. Когда папа приехал на торжество, Наполеону полагалось поцеловать ему руку прилюдно, в знак уважения и почтения, но будущий император считал это унижением. Особенно после предпринятых им многочисленных попыток ослабить влияние папства на империю. Когда Пий VII пожаловал на торжество, Наполеон встретил его в карете. Будущий император пригласил папу в свой экипаж и за закрытыми шторами поцеловал руку Пию VII.

Лиана де Пужи vs. Каролина Отэро

Танцовщицу Лиану де Пужи и ее главную соперницу Каролину Отэро пригласили на торжественный ужин в один и тот же ресторан. Лиана недолюбливала Каролину за ее стремительную популярность и богатство. За негласной борьбой между танцовщицами Париж следил уже давно. Внезапно у де Пужи созрел коварный план, как одолеть соперницу. Лиана решает обернуть главную слабость Каролины — драгоценности и роскошные наряды — против нее же самой. Де Пужи наряжается в простое платье без украшений, но берет с собой служанку, разодетую в точности как Отэро. Когда Лиана вошла в зал со своей спутницей, по залу пронеслись смешки, вот только Отэро не было весело.

Шедрые чаевые от Эйнштейна

Альберт Эйнштейн находился в номере отеля Imperial Hotel Tokyo, когда к нему в дверь постучался курьер. Посыльный принес корреспонденцию. Эйнштейн хотел отблагодарить парня, но не обнаружил в кармане купюр подходящего номинала. Тогда ученый вырвал из блокнота два листка и на каждом сделал заметку на немецком. После чего вручил их курьеру со словами: «Возьмите эти записки, через некоторое время они станут намного ценнее обычных чаевых». Что же было в тех записках? Простые секреты счастья. Первая записка гласила: «Спокойная и скромная жизнь принесет больше счастья, чем погоня за успехом и постоянное беспокойство, которое ее сопровождает». Во второй же говорилось: «Где есть воля, там есть и способ». Спустя десятилетия записки были выставлены на аукцион племянником курьера и проданы за $ 1,5 млн.

Как Микеланджело оставил Давида с носом

В 1502 году чиновник из Флоренции Пьеро Содерини заказал у Микеланджело скульптуру Давида. После очередного визита в мастерскую великого скульптора Содерини не понравилось, как выглядит лицо статуи, и он дал наказ сделать нос уже и короче. Микеланджело не считал необходимым что-либо исправлять, так как ясно понимал, что это лишь пустая прихоть Содерини. Когда заказчик явился, чтобы утвердить скульптуру, Микеланджело забрался на леса, прихватив скребок и пригоршню мраморной крошки. Он сделал вид, будто старательно работает, но сам даже не притронулся к статуе, а лишь сыпал крошку на пол, имитируя творческий процесс. Когда скульптор показал Содерини результат, тот воскликнул: «Теперь значительно лучше!»

Почем воздух нынче?

Российский академик Александр Гумбольдт исследовал природу газа вместе с другим ученым, Жозефом Гей-Люссаком, в Париже. Для опытов ученые заказали пробирки из Германии. По ходу дела выяснилось, что пробирки облагаются налогом, на который ученым не хватало денег. Зато им хватило находчивости придумать план, который позволил избежать лишних трат. Ученые попросили закупорить пробирки и повесить на них этикетку с надписью: «Осторожно! Немецкий воздух». Для пущей правдоподобности они пожелали приложить пояснительную записку, в которой указывалась местность, откуда ученые взяли воздух. Когда посылка пришла на границу, французские таможенники развели руками, ведь пошлины на воздух не существует. Так ученые получили необходимый материал и порядочно сэкономили.

А руки ты не забыл?

Александр Остужев вспоминает, как великому итальянскому актеру Томмазо Сальвини удалось блестяще избежать публичного позора. Речь идет о театральной постановке, в которой Сальвини исполнял роль Отелло. Во время выступления актер с ужасом заметил, что забыл покрасить руки в черный цвет. Зрители также обратили внимание на промах актера. Требовалось немедленно что-то придумать. Во время антракта Сальвини перекрасил руки в нужный цвет и надел длинные белые перчатки. Когда актер вышел на сцену, он демонстративно снял перчатки и бросил их на пол. Все выглядело так, будто и задумывалось таким образом. Браво, Сальвини!

Уинстон Черчилль vs. Бернард Шоу

Никто до сих пор не знает, случилась ли эта история на самом деле или это очередная байка по мотивам жизни неподражаемого Уинстона Черчилля. В любом случае перед нами — прекрасный пример находчивого ответа. В 1949 году Бернард Шоу пригласил Уинстона Черчилля на премьеру спектакля «Миллиарды Байанта». Бернард Шоу: «Я зарезервировал для вас парочку билетов на мою премьеру спектакля. Приходите и захватите кого-нибудь из друзей, если они у вас есть». На что Черчилль ответил: «На премьеру прийти не смогу, приду на следующий спектакль, если он состоится».

Инструктаж для Мэрилин Монро

Однажды Мэрилин Монро позвонила по телефону Жаклин Кеннеди в Белый дом и высказалась о своем железном намерении стать первой леди США, причем как можно скорее. Кеннеди собрала весь гнев в кулак и нашлась что ответить нахальной Монро: «Что ж, берите ручку и записывайте». Жаклин перечислила внушительный список важных мероприятий на ближайшую неделю и потом спросила Монро: «Вы знаете испанский и французский?» — «Нет», — ответила актриса. — «Испанскую живопись эпохи Возрождения?» — «Нет». — «Хотите стать первой леди — выучите языки и историю к понедельнику». — «Зачем?» — растерянно спросила Монро. — «А этот вопрос задайте лично Кеннеди». На другом конце провода установилась тишина, и Жаклин повесила трубку.