11 безумцев, которые превратили свою жизнь в эксперимент и рассказали об этом миру

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Услышав слово «эксперимент», мы сразу представляем себе этакого безумного ученого с бородой и в очках-половинках. Однако герои нашей статьи — это вовсе не профессоры, а просто люди, которые любят проводить экстремальные опыты на себе и при этом добиваются отличных результатов. А некоторые из них всю жизнь превращают в сплошное исследование.

Редакция AdMe.ru до сих ломает голову, насколько отважным человеком нужно быть, чтобы решиться на такие смелые эксперименты.

1. Парк советского периода

Российский кинорежиссер Илья Хржановский снял реалистичную кинокартину об известном советском физике Льве Ландау. Для этого он создал «секретный» советский институт теоретической физики, внутри которого в тотальной изоляции от современного общества в течение 3 лет (с 2008 по 2011 год) проживали 400 человек.

В институте поддерживалась мода, лексика и атмосфера СССР, а интерьеры воспроизводили быт того времени в мельчайших деталях. Жизнь имитировалась так же тщательно: Модную одежду носить было нельзя - на территорию института пускали только одетых в советскую.

Интернетом никто не пользовался, как и мобильными телефонами.

Каждому в рамках института выплачивали зарплату в советских рублях.

Бесплатно никого не кормили - актеры покупали еду на деньги, которые "зарабатывали" в институте.

По словам исполнительного продюсера Мартины д’Арледжан-Шатильон, несмотря на искусственность воссозданной эпохи, люди в институте жили по-настоящему: ругались, дружили, влюблялись и даже рожали детей (14 детей за 3 года).

2. Год колонии на Марсе

В 2015 году 6 добровольцев — 3 мужчин и 3 женщины — в течение 365 дней жили в автономном комплексе на склоне вулкана Мауна-Лоа (Гавайи). Они находились в условиях, приближенных к марсианским. С помощью онлайн-трансляции с камер и медицинских датчиков, закрепленных на телах, за командой круглосуточно наблюдали ученые.

Комплекс был 2-этажной постройкой: 1-й этаж имитировал научную лабораторию, а на 2-м находились крошечные спальни. Выходить наружу участникам эксперимента можно было 1 раз в неделю и только в скафандрах. Питались они консервированной едой и экономили воду. Целью симуляции было понять, как ведут себя люди в условиях длительной изоляции, какие психологические и медицинские проблемы у них возникают и что происходит с отношениями в коллективе. Как сообщили в НАСА (это организатор эксперимента), команда показала неплохие результаты и продемонстрировала хорошие способности к выживанию.

3. Один в Древней Руси

Павел Сапожников поселился на уединенном хуторе и проверил на себе гипотезы ученых о жизни и быте наших предков. Целью проекта было выяснить, сможет ли наш современник выжить в средневековых условиях и при этом хотя бы сносно обустроить свою жизнь. На протяжении проекта (а он длился полгода — с осени по весну) посещал Павла только оператор и лишь на короткое, необходимое для съемки время. Разговаривать при этом запрещалось. Сам отшельник каждый день вел видеодневник.

Курьезов и опасных ситуаций за время проекта было много: в хижине Павла поселились настоящие крысы, а куриц в его хозяйстве таскала лиса. Несмотря на тяготы древнерусской жизни, парень остался доволен экспериментом: «Я люблю, когда трудно. Когда трудно — это интересно».

4. Амиши: жизнь вне времени

Семьи и общины амишей (это приверженцы консервативного протестантства) не принимают многие современные технологии — телефоны, компьютеры, фотоаппараты, даже машины — и живут уединенными общинами. Однако некоторые представители этого замкнутого мира открыли двери незнакомцам. Одна из общин на территории США приглашает всех желающих для временного проживания в своей обители, в которой организовано несколько мини-отелей. Такой опыт позволит практически окунуться в другую эпоху.

Амиши носят одежду и головные уборы определенных цветов и старинных фасонов.

Они ездят в повозках, запряженных лошадями, и пашут землю настоящим плугом.

Когда на улице тепло, дети и женщины ходят босиком.

Амиши не фотографируются, не водят автомобили и не летают на самолетах.

У них нет компьютеров, телевизоров и даже наручных часов. Гостям, которые останавливаются в пансионе, предлагают редчайшую возможность пообщаться с настоящей семьей амишей. Это Джон и Сара, у которых 5 детей, своя ферма, лошади, куры и большой огород. В общем, настоящий рай для тех, кто устал от благ цивилизации и жизни в современном обществе.

5. Химик прожил 30 дней на заменителе еды, который придумал сам

Роб Райнхарт — химик-любитель, который борется с проблемой голода в мире. Он создал альтернативу твердой пище, которая содержит все те же питательные вещества. Полученная жидкая смесь была названа «сойлент» (вымышленная еда из одноименного фильма). Заменитель еды похож на протеиновый коктейль, только помимо белков в нем есть жиры, углеводы, клетчатка, витамины и микроэлементы. Ингредиенты подбираются из расчета, что обычный человек в день потребляет около 2 000 ккал.

Чтобы доказать правдивость своей теории, Роб жил 30 дней, питаясь только созданным им продуктом. Если верить результатам эксперимента, здоровье химика не изменилось, так же как и его самочувствие.

6. Немка отказалась от имущества и денег в 1996 году

Немка Хайдемари Швермер нашла способ активно путешествовать, помогать бедным и ни в чем себе не отказывать. В общем, вести тот образ жизни, который ей нравится. Ранее Хайдемари была преподавателем и практикующим психотерапевтом. В 1994 году она, вдохновленная идеей, что людям нужны не деньги, а чувство востребованности, создала сеть обмена «Давай и бери» (нем. Gib und Nimm). Идея заключалась в следующем: никаких товарно-денежных отношений, исключительно обмен услугами и предметами, или попросту бартер.

А спустя 2 года женщина решилась на экстремальный эксперимент: прожить год без денег и жилья. Еду, крышу над головой и жизненно необходимые вещи она обменивала на свои услуги. Хайдемари делала уборку в супермаркетах, и те обеспечивали ее едой, выгуливала собаку парикмахера в обмен на стрижку, занималась делами по хозяйству, сидела с детьми, следила за домом, а взамен получала кров. Через год теория о том, что жить можно без денег, подтвердилась на практике, и немка решила продолжить эксперимент, который продлился до 2013 года. По его итогам она написала книгу «Жизнь без денег» (Living without Money).

7. Каждые 4 месяца Колин Райт переезжает жить в новую страну

Колину Райту 29 лет. Он ведет блог, занимается бизнесом, создает футболки под собственным брендом и постоянно путешествует. Каждые 4 месяца он переезжает в новую страну. Причем пункт назначения выбирают читатели его блога методом голосования. Он начал свои путешествия по США, затем переехал в Южную Америку, а после в Новую Зеландию. Потом были Таиланд, Камбоджа, Исландия и Индия, после этого путешественник вернулся в Америку и за 60 дней побывал в 48 из 50 американских штатов.

8. Джей Джейкобс прожил год, не нарушив ни один библейский закон

Журналист Джей Джейкобс в течение года старался следовать всем правилам и руководствам, которые смог найти в Библии (а их оказалось больше 700). Первые 9 месяцев он следовал канонам Ветхого Завета, а в оставшиеся 3 сконцентрировался на Новом Завете. Итогом эксперимента стала книга «Год, прожитый по-библейски» (The Year of Living Biblically). Впрочем, этим опыты Джея над собственной жизнью не ограничились.

Он нанял группу людей из Индии, чтобы они прожили его жизнь. Индийцы отвечали на электронные письма и звонки Джея, общались с его женой и читали его сыну сказки на ночь, а сам экспериментатор в это время наслаждался любимыми книгами и фильмами. Результаты этого опыта он опубликовал в статье «Аутсорсинг моей жизни» (My Outsourced Life).

9. Дэниел Суэло, который живет в пещере

В 2000 году американец Дэниел Шеллабаргер отказался от использования денег и отправился жить на лоно природы. Мужчина поселился в пещере в штате Юта недалеко от города Моаб. Отшельник питается грибами и ягодами, моется в ручьях и реках, а спит на каменной кровати. При этом мужчина не был злостным должником, преступником или психически нездоровым — он просто поставил себе задачу прожить жизнь без «сознательного бартера». В прошлом Дэниел довольно часто менял место работы, потому что испытывал нечто вроде смутной депрессии и чувствовал себя не в своей тарелке. Начав новую жизнь, мужчина выбрал и новое имя — Дэниел Суэло.

О его жизни сняли несколько фильмов, самые известные из которых — «Безденежный в Моабе» (Moneyless in Moab) 2006 года и «Нулевая валюта» (Zero Currency) 2009-го. О возвращении в реальный мир Дэниел даже не задумывается: «Стать бродягой, бомжом и превратить это в искусство — эта мысль меня покорила. Я знаю, что можно жить без денег. В изобилии».

10. Морган Сперлок 30 дней питался фастфудом

В течение 30 дней Морган трижды в сутки ел фастфуд и снимал себя на камеру. В итоге появилась документальная картина «Двойная порция» (Super Size Me), которая, кстати, в 2005 году получила «Оскар». На момент эксперимента Моргану исполнилось 33 года. Он был здоровым подтянутым мужчиной весом 84 кг. Всего за 30 дней он набрал 11 кг, однако этим все не ограничилось. Появились боли в области печени.

Испортились сон и настроение.

Режиссера стали одолевать страшные депрессии. Чтобы сбросить лишний вес и привести психическое состояние в норму, Моргану понадобилось 14 месяцев.

11. Бомж по собственному желанию

В августе 2017 года москвич по имени Джей положил в сумку необходимые ему вещи и ушел в никуда. С собой у мужчины была ₽ 1 000 и грандиозная идея: помочь всем бездомным на свете. Новую жизнь он фиксирует в инстаграме. Выглядит чудо-бомж при этом впечатляюще: одет в брендовые вещи, ходит с тростью и иногда носит цилиндр. «Если ты был нормальным человеком, не надо изменять своим привычкам. Даже если ты стал бомжом, это не значит, что ты перестал быть человеком с выбором», — говорит Джей.

Главная цель эксперимента — доказать, что любой человек, потерявший кров, может стать успешным и начать жизнь сначала. Джей уже устроился на работу курьером и взял под покровительство местного бродягу, который мечтает работать поваром. Конечная идея экспериментатора утопична, но чертовски привлекательна: своими силами создать поселок с жилыми домами, в которых бесплатно жили бы малообеспеченные люди.

Какой из экспериментов понравился вам больше всего, а какой бы вы рискнули повторить?