100 книг с захватывающим сюжетом, которые заменят вам любимый сериал

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Увлекательная история с яркими героями, интригой и неожиданными поворотами событий способна отправить вас в «книжный запой». Вы проглатываете страницу за страницей, читаете ночи напролет, забываете покормить кота и перестаете испытывать раздражение в пробках и очередях. Кажется, что такие книги — большая редкость, но просто надо знать, где искать.

AdMe.ru узнал, какие истории читатели со всего света относят к категории «не могу оторваться», и у нас получился список из 100 наименований. Для удобства мы разбили его по принципу читательских желаний. Чего вам сейчас хочется?

Поломать голову над загадками и интригами

Исследовать уголки человеческой души

Сбежать от реальности в другой мир

Поверить, что в нашем мире есть место необыкновенному

Вообразить мир будущего

Раскрыть тайны прошлого

Окунуться в другую эпоху

Пережить увлекательные приключения

Вернуть веру в человечность

Вновь поверить в любовь

Поискать ответы на вечные вопросы

Пощекотать нервы

А от какой книги вы не могли оторваться, потеряв желание есть и спать?