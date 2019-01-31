100 книг с захватывающим сюжетом, которые заменят вам любимый сериал
Увлекательная история с яркими героями, интригой и неожиданными поворотами событий способна отправить вас в «книжный запой». Вы проглатываете страницу за страницей, читаете ночи напролет, забываете покормить кота и перестаете испытывать раздражение в пробках и очередях. Кажется, что такие книги — большая редкость, но просто надо знать, где искать.
AdMe.ru узнал, какие истории читатели со всего света относят к категории «не могу оторваться», и у нас получился список из 100 наименований. Для удобства мы разбили его по принципу читательских желаний. Чего вам сейчас хочется?
Поломать голову над загадками и интригами
- Карлос Руис Сафон. Тень ветра
- Иэн Бэнкс. Шаги по стеклу
- Себастьян Жапризо. Дама в автомобиле, в очках и с ружьем
- Борис Акунин. Левиафан
- Дэвид Митчелл. Литературный призрак
- Гиллиан Флинн. Исчезнувшая
- Жоэль Диккер. Правда о деле Гарри Квеберта
- Тонино Бенаквиста. Комедия неудачников
- Артур Хейли. Отель
Исследовать уголки человеческой души
- Алекс Гарленд. Пляж
- Грегори Дэвид Робертс. Шантарам
- Дэниел Киз. Таинственная история Билли Миллигана
- Джон Ирвинг. Мир глазами Гарпа
- Майкл Каннингем. Часы
- Уильям Голдинг. Повелитель мух
- Абрахам Вергезе. Рассечение Стоуна
- Амели Нотомб. Косметика врага
Сбежать от реальности в другой мир
- Макс Фрай. Хроники Ехо
- Джордж Мартин. Игра престолов
- Нил Гейман. Скандинавские боги
- Филип Пулман. Темные начала
- Фрэнк Герберт. Дюна
- Терри Пратчетт. Цвет волшебства
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Чайна Мьевиль. Нон Лон Дон
Поверить, что в нашем мире есть место необыкновенному
- Нил Гейман. Никогде
- Уильям Риттер. Джекаби
- Диана Сеттерфилд. Тринадцатая сказка
- Терри Пратчетт, Нил Гейман. Благие знамения
- Корнелия Функе. Чернильное сердце
- Клэр Норт. Пятнадцать жизней Гарри Огаста
- Джон Ирвинг. Молитва об Оуэне Мини
- Патрик Несс. Голос монстра
- Стивен Кинг. 11/22/63
Вообразить мир будущего
- Маргарет Этвуд. Рассказ служанки
- Олдос Хаксли. О дивный новый мир
- Орсон Скотт Кард. Игра Эндера
- Станислав Лем. Солярис
- Франк Тилье. Пандемия
- Эрнест Клайн. Первому игроку приготовиться
- Дэйв Хатчинсон. Осень Европы
- Филип Рив. Смертные машины
- Кристофер Прист. Опрокинутый мир
Раскрыть тайны прошлого
- Дафна дю Морье. Ребекка
- Джоанн Харрис. Джентльмены и игроки
- Элис Сиболд. Милые кости
- Донна Тартт. Тайная история
- Иэн Бэнкс. Осиная фабрика
- Лиана Мориарти. Тайна моего мужа
- Джоанн Харрис. Пять четвертинок апельсина
Окунуться в другую эпоху
- Кен Фоллетт. Столпы земли
- Умберто Эко. Имя розы
- Стелла Гиббонс. Неуютная ферма
- Маркус Зусак. Книжный вор
- Филиппа Грегори. Еще одна из рода Болейн
- Ной Гордон. Лекарь. Ученик Авиценны
- Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет
- Энтони Капелла. Ароматы кофе
- Ирвинг Стоун. Муки и радости
Пережить увлекательные приключения
- Дуглас Адамс. Автостопом по галактике
- Сюзанна Кларк. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл
- Янн Мартел. Жизнь Пи
- Нил Гейман. История с кладбищем
- Редьярд Киплинг. Ким
- Сьюзен Коллинз. Голодные игры
- Джеймс Роллинс. Пещера
Вернуть веру в человечность
- Фэнни Флэгг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»
- Харпер Ли. Убить пересмешника
- Николас Монсаррат. Три корвета
- Халед Хоссейни. Бегущий за ветром
- Финн. Здравствуйте, мистер Бог, это Анна
- Лора Хилленбранд. Несломленный
- Джон Бойн. Мальчик в полосатой пижаме
- Эрих Мария Ремарк. Три товарища
Вновь поверить в любовь
- Одри Ниффенеггер. Жена путешественника во времени
- Колин Маккалоу. Поющие в терновнике
- Джон Грин. Виноваты звезды
- Артур Голден. Мемуары гейши
- Джонатан Коу. Дом сна
- Стефан Цвейг. Письмо незнакомки
- Джоджо Мойес. До встречи с тобой
- Чарльз Мартин. Между нами горы
Поискать ответы на вечные вопросы
- Кормак Маккарти. Дорога
- Джоанн Харрис. Шоколад
- Сара Груэн. Воды слонам!
- Бернар Вербер. Империя ангелов
- Артур Хейли. Аэропорт
- Вирджиния Эндрюс. Цветы на чердаке
- Жозе Сарамаго. Слепота
- Айн Рэнд. Источник
Пощекотать нервы
- Джон Фаулз. Коллекционер
- Пола Хокинс. Девушка в поезде
- Стивен Кинг. Мертвая зона
- Франк Тилье. Головоломка
- Мариша Пессл. Ночное кино
- Дмитрий Глуховский. Сумерки
- Брижит Обер. Четверо сыновей доктора Марча
- Адам Невилл. Судные дни
- Джон Фаулз. Волхв
- Деннис Лихейн. Остров проклятых
- Си Джей Уотсон. Прежде чем я усну
А от какой книги вы не могли оторваться, потеряв желание есть и спать?
Фото на превью The Lovely Bones / DreamWorks