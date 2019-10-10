10+ важных деталей из жизни Маяковского, о которых нам не рассказывали в школе (Чего только стоят фильмы с его участием)

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Все знают Владимира Маяковского в первую очередь как автора хлестких, полных остроумия стихов. А ведь он был на редкость одаренным художником, пробовал себя в кино и первым в Советском Союзе стал рисовать рекламные плакаты. Неудивительно, что такой талантливый человек пользовался успехом у женщин и в СССР, и за границей.

AdMe.ru с головой окунулся в биографию великого поэта и спешит поделиться малоизвестными и порой скандальными эпизодами его жизни.

Маяковский снялся в трех фильмах, но полностью сохранился лишь один из них — «Барышня и хулиган»

Съемки всех кинокартин («Закованная фильмой», «Барышня и хулиган» и «Не для денег родившийся») уложились в короткий промежуток времени — весну и лето 1918 года. Быть актером Маяковскому очень нравилось, но, по словам Лили Брик, он «мог изобразить только себя». Однако актриса, сыгравшая учительницу в фильме «Барышня и хулиган», отмечала, что поэт очень хорошо справляется: «В нужные моменты у него был настоящий сценический серьез, настоящие живые глаза и настоящее общение с партнером». Органичность Маяковского в роли хулигана была очевидна и зрителю, и картина была так популярна, что ее несколько раз возвращали в прокат.

В картине «Закованная фильмой» Владимир Маяковский сыграл с Лилей Брик, а в киноленте «Барышня и хулиган» его партнершей стала Александра Ребикова. Кстати, у знаменитого поэта не хватало зубов, а оставшиеся были в очень плохом состоянии, и Брик нашла ему дантиста и настояла, чтобы он к нему пошел. Иначе вряд ли Маяковский попал бы на экран.

Поэт умел рисовать и даже сам иллюстрировал свои первые книги

Лиля Брик. Рисунок Владимира Маяковского, 1916 год.

Живописью Владимир Маяковский начал заниматься с 7 лет, во время учебы в гимназии в Кутаиси. Когда семья переехала в столицу, будущий поэт поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В эти годы он писал портреты, рисовал шаржи и карикатуры, использовал масло и пастель, тушь и акварель, уголь и карандаш.

Карикатура на художника Илью Репина. Автор Владимир Маяковский.

В 1915 году стихи Маяковского произвели большое впечатление на живописца Илью Репина. «Я напишу ваш портрет!» — сказал великий художник. «А я — ваш!» — ответил литератор и быстро сделал несколько карикатур. «Какое сходство! И какой — не сердитесь на меня — реализм!» — заключил Репин.

Маяковский выполнял заказы государственных торговых организаций

Рекламный плакат, созданный Владимиром Маяковским для магазина «Моссельпром», 1923 год.

С 1923 года Владимир Маяковский занялся коммерческой рекламой, в том числе участвовал в организации кампаний для ГУМа и Моссельпрома, Резинотреста и Госиздата. Поэт создавал рисунки для афиш и писал первые «продающие тексты». «Чаеуправление» даже заказало ему набор из 15 вкладышей со стихами и рисунками, их помещали в упаковки с чаем и какао.

Купцы обдирали год от году,

потом картинки вешали в зале.

Клич коммунистов:

— Искусство народу!

Свои богатства обратно взяли. Владимир Маяковский, рекламный слоган для Третьяковской галереи

А в годы войн и революций Маяковский вместе с Малевичем состоял в объединении «Сегодняшний лубок»: они рисовали открытки для поднятия патриотического духа народа и придумывали к ним подписи.

Неповторимый стиль Маяковского стал источником вдохновения для дизайнера Ива Сен-Лорана

Маяковский, не имея в распоряжении стандартного мужского костюма, придумал свою знаменитую желтую блузу, которую сшил из шторы. Одолжив у сестры яркую ленту, он повязал импровизированный галстук.

Знаменитый костюм лимонного оттенка с бантом, 1910 год.

Уже позже, получив возможность бывать за рубежом, он стал приобретать предметы туалета, заказывать костюмы у лучших мастеров и прослыл «советским денди».

Поэт придумал написание стихов в виде своеобразной лестницы с 1–2 словами в строке. Его коллеги сочли это бесчестной уловкой

Тогда поэтам платили за количество строк, а не знаков в стихотворении. Однажды студент публично намекнул на корыстные мотивы «ломания» строк и спросил: «А правда, что вам за каждую строчку платят рубль?» Маяковский уже тогда объяснил, что это нужно для более четкого оформления ритма стиха, так как, по его мнению, традиционные знаки пунктуации недостаточно для этого приспособлены.

Вы ушли, как говорится, в мир в иной. Пустота... Летите, в звезды врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной. Трезвость. Владимир Маяковский, стихотворение "Сергею Есенину"

Но несмотря на это, многие продолжали считать, что он делал так исключительно ради повышения авторского гонорара. А «лесенка» впоследствии получила широкое распространение среди поэтов.

Маяковский некоторое время жил с Лилей Брик и ее мужем Осипом

Владимир Маяковский и Лиля Брик, 1915 год.

До знаменитой истории с Лилей Брик у Маяковского был роман с ее родной сестрой, писательницей Эльзой Триоле. Она и познакомила Владимира с Бриками, а вскоре между поэтом и новой музой Лилей начался роман, который был спокойно воспринят мужем. «Эльзочка, не делай такие страшные глаза. Я сказала Осе, что мое чувство к Володе проверено, прочно и что я ему теперь жена. И Ося согласен», — эти слова Лили оказались правдой. В 1918 году Брики и Маяковский стали жить втроем и не скрывали своих прогрессивных отношений.

Лиля Брик и Владимир Маяковский в Ялте.

Поэт был щедр на подарки: дарил возлюбленной и символичную птицу в клетке, и практичный автомобиль Renault, который купил в Париже. С ним Лиля стала второй женщиной-москвичкой за рулем. Один из самых романтичных подарков — кольцо с ее инициалами: ЛЮБ. Буквы повторялись, складываясь в бесконечное «люблю».

Не Брик единой...

При всей своей одержимости Лилей Брик Владимир периодически срывался на романы разной степени тяжести. Так, во время поездки во Францию в 1928 году он познакомился с эмигранткой Татьяной Яковлевой и настолько увлекся ею, что захотел жениться. Но вмешалась Лиля Брик: узнав о серьезных намерениях своего знаменитого любовника, она написала ему письмо с просьбой вернуться в «семью», и он поддался. Весь свой гонорар за парижские выступления поэт положил в банк на счет цветочной фирмы, чтобы несколько раз в неделю Татьяне Яковлевой приносили букет. С тех пор фирма присылала ей с посыльным цветы со словами «От Маяковского». Это продолжалось и в годы войны. Женщина выжила только потому, что продавала эти букеты, а на вырученные деньги покупала еду.

Актрису Веронику Полонскую, с которой в то время встречался поэт, долго считали виновницей его смерти

Кроме всем известной Брик и Яковлевой у него был роман с актрисой театра Вероникой Полонской. Видимо, Маяковскому к 36 годам надоели «свободные отношения» и он требовал, чтобы Полонская ушла от мужа и они создали семью, но та никак не могла решиться. Она же стала свидетелем его смерти: уходя из квартиры, услышала выстрел.

«Я успела дойти до парадной двери и услышала выстрел. Заметалась, боялась вернуться. Потом вошла и увидела еще не рассеявшийся дым от выстрела. На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к нему, я повторяла: „Что вы сделали?..“ Он пытался приподнять голову. Потом голова упала, и он стал страшно бледнеть...» Вероника Полонская

В предсмертной записке поэт написал: «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская».

У Маяковского были дети

Хелен Патрисия Томпсон известна также как Елена Владимировна Маяковская — дочь известного поэта и русской эмигрантки Елизаветы Зиберт.

В 1925 году поэт был на гастролях в Америке, где принимал участие в литературных вечерах. На одном из них он познакомился с эмигранткой Елизаветой Зиберт. Бурный роман длился недолго, его итогом стало рождение девочки Хелен Патрисии. Узнав о ребенке, Маяковский пытался вновь попасть в Штаты, но его не выпускали. Встреча с дочерью все-таки состоялась — в 1928 году в Ницце. 1 апреля 2016 года дочь поэта ушла из жизни. Также у Маяковского был сын — Никита Антонович Лавинский, советский скульптор-монументалист, автор ряда памятников и бюстов, установленных в разных городах России. Его не стало в 1986 году.

Немногие знают, что...

Когда Маяковскому было 13 лет, его отец умер от заражения крови, уколовшись иглой для сшивания документов. Это оставило глубокий след в сознании литератора: на протяжении всей жизни поэт боялся булавок, заколок, игл и всевозможных бактерий. Он всегда брал с собой мыло и мыл руки при любой возможности.

Поэт был страстным любителем азартных игр. Обожал бильярд и карты, не боялся сыграть и в русскую рулетку. Однажды после неудачной партии в бильярд Маяковский оставил своему сопернику расписку, в которой передал тому право получения гонорара за один из сборников стихов.

Лиля называла возлюбленного ласково Щенок, Щеник, Щен. Свои письма к ней он так и подписывал.

Рост литератора был 189 см, все вспоминали его как огромного, рослого, «громаду».

Наряду с Байроном, Рембо, Белинским и другими он входит в печально известный «Клуб 37». Туда включают писателей, которые погибли на 37-м году жизни.