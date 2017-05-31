10 ванильных цитат Пауло Коэльо, продолженных мастерами сарказма
Мы в AdMe.ru решили снять розовые очки и поимпровизировать с ванильными цитатами Пауло Коэльо, добавив к ним цитаты других известных авторов.
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Мы в AdMe.ru решили снять розовые очки и поимпровизировать с ванильными цитатами Пауло Коэльо, добавив к ним цитаты других известных авторов.
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