10 ванильных цитат Пауло Коэльо, продолженных мастерами сарказма

Мы в AdMe.ru решили снять розовые очки и поимпровизировать с ванильными цитатами Пауло Коэльо, добавив к ним цитаты других известных авторов.

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