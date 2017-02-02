10 увлекательных книг, которые стоят бессонной ночи

Дэниел Киз Цветы для Элджернона Глубокая и трогательная история о Чарли, который всегда мечтал быть умным. Он решается на эксперимент по улучшению интеллекта, в котором раньше принимал участие мышонок Элджернон. После операции мышление главного героя кардинально меняется и мир кажется ему совсем другим. Купить