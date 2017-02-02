10 увлекательных книг, которые стоят бессонной ночи

10 увлекательных книг, которые стоят бессонной ночи

Хорошая книга может заставить нас забыть про сон, унести в невообразимые миры и подарить самые яркие впечатления.

AdMe.ru собрал именно такие романы. Обещаем, вы не уснете, пока не прочитаете все до последней страницы.

Цветы для Элджернона

Дэниел Киз

Цветы для Элджернона

Глубокая и трогательная история о Чарли, который всегда мечтал быть умным. Он решается на эксперимент по улучшению интеллекта, в котором раньше принимал участие мышонок Элджернон. После операции мышление главного героя кардинально меняется и мир кажется ему совсем другим.

Купить
Джейн Эйр

Шарлотта Бронте

Джейн Эйр

Один из самых известных британских романов, который читается на одном дыхании. У Джейн Эйр непростая судьба, но эта хрупкая девушка, благодаря сильному характеру и духовной чистоте, смогла найти свое счастье. Не одно поколение читателей продолжает вдохновлять ее история.

Купить
451° по Фаренгейту

Рэй Брэдбери

451° по Фаренгейту

Философская антиутопия, которая становится все актуальнее. В книге Брэдбери описывает будущее, в котором все книги уничтожает специальный отряд пожарных. Гай Монтэг уверен, что это правильно, но знакомство с 17-летней Клариссой все меняет.

Купить
Мой дедушка был вишней

Анджела Нанетти

Мой дедушка был вишней

Детская книга, которую обязательно должны прочитать все взрослые. Это воспоминание мальчика о своей семье и особенно о необычном дедушке Оттавиано, который учил, что, несмотря на все трагедии, наша жизнь — это чудо.

Купить
Над кукушкиным гнездом

Кен Кизи

Над кукушкиным гнездом

Действие романа происходит в психиатрической больнице. Автор заставляет задуматься о грани между безумием и здравомыслием. Ведь в книге пациенты часто кажутся более разумными, чем санитары.

Купить
Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»

Фэнни Флэгг

Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»

Кажется, ностальгию можно считать отдельным героем этой книги. 86-летняя Нинни живет в доме престарелых и начинает делиться своими воспоминаниями с Эвелин. В жизни Нинни были взлеты и падения, но она осталась очень светлым и добрым человеком.

Купить
Книжный вор

Маркус Зусак

Книжный вор

История о жизни обычных людей во время войны, которую рассказывает сама Смерть. В центре сюжета — девочка Лизель, на судьбу которой выпало немало бед. Она начинает воровать книги, которые становятся для нее настоящим спасением в этом жестоком мире.

Купить
Завтрак у Тиффани

Трумен Капоте

Завтрак у Тиффани

Холли Голайтли, главная героиня истории, сочетает в себе детскую наивность и невероятное обаяние. Неудивительно, что эта красавица продолжает очаровывать читателей и по сей день.

Купить
Жена путешественника во времени

Одри Ниффенеггер

Жена путешественника во времени

Красивая история любви мужчины с генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени — и женщины, которая готова ждать его вечно. Впервые 36-летний Генри встречает Клэр, когда той исполняется 6 лет. Они женятся, когда ему исполняется 31, а ей — 23.

Купить
Хорошо быть тихоней

Стивен Чбоски

Хорошо быть тихоней

Роман о взрослении, который критики называют «Над пропастью во ржи» нашего времени. Подросток Чарли пытается найти себя и делится переживаниями в письмах к кому-то, кого никогда не видел. Это простая и искренняя история, которая окажется близкой для многих.

Купить

Фото на превью Irina Dzhul

204 На склад!
6 Комментарии
  • 2 февраля 2017
  • 6
  • 58437

Кажется, не на то я потратил свою юность

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!