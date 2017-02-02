10 увлекательных книг, которые стоят бессонной ночи
Хорошая книга может заставить нас забыть про сон, унести в невообразимые миры и подарить самые яркие впечатления.
AdMe.ru собрал именно такие романы. Обещаем, вы не уснете, пока не прочитаете все до последней страницы.
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Дэниел Киз
Цветы для Элджернона
Глубокая и трогательная история о Чарли, который всегда мечтал быть умным. Он решается на эксперимент по улучшению интеллекта, в котором раньше принимал участие мышонок Элджернон. После операции мышление главного героя кардинально меняется и мир кажется ему совсем другим.Купить
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Шарлотта Бронте
Джейн Эйр
Один из самых известных британских романов, который читается на одном дыхании. У Джейн Эйр непростая судьба, но эта хрупкая девушка, благодаря сильному характеру и духовной чистоте, смогла найти свое счастье. Не одно поколение читателей продолжает вдохновлять ее история.Купить
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Рэй Брэдбери
451° по Фаренгейту
Философская антиутопия, которая становится все актуальнее. В книге Брэдбери описывает будущее, в котором все книги уничтожает специальный отряд пожарных. Гай Монтэг уверен, что это правильно, но знакомство с 17-летней Клариссой все меняет.Купить
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Анджела Нанетти
Мой дедушка был вишней
Детская книга, которую обязательно должны прочитать все взрослые. Это воспоминание мальчика о своей семье и особенно о необычном дедушке Оттавиано, который учил, что, несмотря на все трагедии, наша жизнь — это чудо.Купить
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Кен Кизи
Над кукушкиным гнездом
Действие романа происходит в психиатрической больнице. Автор заставляет задуматься о грани между безумием и здравомыслием. Ведь в книге пациенты часто кажутся более разумными, чем санитары.Купить
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Фэнни Флэгг
Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»
Кажется, ностальгию можно считать отдельным героем этой книги. 86-летняя Нинни живет в доме престарелых и начинает делиться своими воспоминаниями с Эвелин. В жизни Нинни были взлеты и падения, но она осталась очень светлым и добрым человеком.Купить
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Маркус Зусак
Книжный вор
История о жизни обычных людей во время войны, которую рассказывает сама Смерть. В центре сюжета — девочка Лизель, на судьбу которой выпало немало бед. Она начинает воровать книги, которые становятся для нее настоящим спасением в этом жестоком мире.Купить
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Трумен Капоте
Завтрак у Тиффани
Холли Голайтли, главная героиня истории, сочетает в себе детскую наивность и невероятное обаяние. Неудивительно, что эта красавица продолжает очаровывать читателей и по сей день.Купить
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Одри Ниффенеггер
Жена путешественника во времени
Красивая история любви мужчины с генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени — и женщины, которая готова ждать его вечно. Впервые 36-летний Генри встречает Клэр, когда той исполняется 6 лет. Они женятся, когда ему исполняется 31, а ей — 23.Купить
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Стивен Чбоски
Хорошо быть тихоней
Роман о взрослении, который критики называют «Над пропастью во ржи» нашего времени. Подросток Чарли пытается найти себя и делится переживаниями в письмах к кому-то, кого никогда не видел. Это простая и искренняя история, которая окажется близкой для многих.Купить
Фото на превью Irina Dzhul