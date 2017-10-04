10 произведений, которые на самом деле были написаны под кокаином

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Обычно к музыкантам, режиссерам и актерам, которые страдают пагубными привычками, мы относимся снисходительно — ведь это творческие люди. Но вот писателей — таких же творческих, казалось бы, людей — с этими же привычками соотносить не принято. AdMe.ru решил поискать литераторов, которые создавали некоторые свои произведения, с трудом справляясь с губительными веществами. Давайте взглянем, на классику слегка с другой стороны.

Стивен Кинг и его 80-е годы

Стивен Кинг не скрывает, что многие его произведения были написаны под кокаином. Вдобавок он не помнит, как их писал. В интервью журналу «Rolling Stone» он рассказал, что с 1978-го по 1986-й годы он работал под этим веществом и написал таким образом ни много ни мало с десяток романов, среди которых «Оно», «Противостояние», «Темная башня» и «Кладбище домашних животных».

Кен Кизи и его клуб ЛСД

В 1959 году Кизи работал помощником психиатра в госпитале (воспоминания о котором и вошли в «Над кукушкиным гнездом»), где участвовал в экспериментах по изучению воздействия на организм ЛСД. Начиная с 1964 года он совершил настоящую психоделическую революцию в США, создав сообщество «Веселые проказники» по популяризации ЛСД, которое устраивало вечеринки покруче фильма «Проект Х». Одна только вывяленная для тусовки в ЛСД оленина чего стоит!

Жан-Поль Сартр и его диета

Согласно Анни Коэн-Солал, которая написала биографию великого экзистенциалиста, его ежедневный рацион выглядел так: 2 пачки сигарет, пара трубок табака, 1/4 бутылки крепкого алкоголя, 200 мг амфетаминов, 15 г аспирина, пачка барбитурата и около 20 таблеток коридрана (смеси амфетамина и аспирина). Писатель прожил 74 года. У нас все.

Литераторы и годы НЭПа

Интересный факт: в послереволюционной России кокаин был доступнее водки, на него не было ни запретов, ни ограничений. Торговали им на рынках в папиросных лотках. Наверное, из-за этого в интернете упорно ходит миф, что самый долгий роман в жизни Владимира Маяковского был с кокаином. Но в воспоминаниях современников эта информация подтверждается не всегда. Мы скорее не верим, но слух есть.

Чарльз Диккенс и Викторианская эпоха

Диккенс жил в Викторианскую эпоху, когда употребление наркотиков (опиума и кокаина) было популярно, доступно, дешево и не запрещено медиками, а даже часто прописано последними в качестве антидепрессантов. Наркотическая зависимость не обошла и великого писателя. Если добавить упоминания современников о странностях поведения и видениях писателя, то одна лишь «Рождественская песнь» с духами прошлых лет наводит на странные мысли.

Льюис Кэрролл и та же Викторианская эпоха

Мистер Кэрролл также жил и творил в Викторианскую эпоху. Он употреблял ландаум (опиумная спиртовая настойка) в качестве медикамента. Многие всерьез отмечают прямое влияние вещества на гениальность «Алисы в Стране чудес». Даже существуют теории о том, что книга изначально задумывалась как описание трипа.

Зигмунд Фрейд и учение о кокаине

В 1884 году Фрейд заинтересовался новым анальгетиком — кокаином. В последующие 3 года врач опубликовал несколько восхищенных научных работ о возможностях вещества; начал прописывать его своей невесте и рекомендовал друзьям. К началу 1887 года, когда наука поняла, что кокаин не так прост, Фрейд подвергся осуждению за пропаганду наркотиков. Сожалея об ошибках, ученый пытался избавиться от зависимости и последствий вплоть до 1900 года.

Шарль Бодлер и гашишный клуб

С 1844-го по 1848-й годы поэт посещал Клуб гашишистов. По свидетельствам его коллег по клубу, Бодлер «принял гашиш дважды в ходе экспериментов. Это „счастье“ ему было отвратительно». Впоследствии Бодлер все же ненадолго пристрастился к опиуму, но быстро преодолел зависимость и создал эталонное описание того, как наркотик влияет на человеческий организм, с символичным названием «Искусственный рай».

Сценаристы команды Children’s BBC

Мисс Грэм, бывшая сотрудница детского канала BBC, рассказала, что после первого выпуска ее шоу продюсер и ведущий предложили ей кокаин. Как выяснилось позже, прием наркотиков творческими работниками канала Children’s BBC не только не возбранялся, но и был рекомендован с целью развития креатива и поиска нестандартных идей. Прямо сейчас давайте дружно вспомним «Телепузиков».

Михаил Булгаков и развенчание мифа

Говоря о дьявольской силе булга­ковских романов, часто вспоминают морфий, который употреблял писатель. Дело обстояло так: в 1916–1917 гг. Булгаков работал сельским врачом, именно тогда он впервые ввел себе морфий из-за мучительных болей, вызванных дифте­ритом. 5 лет писатель тайно лечился, пытаясь избавиться от зависимости, и в 1921 году ему это удалось. Все воспоминания об этом периоде описаны в повести «Морфий» уже в 1927 году. Да, писатель употреблял наркотик, но романов под ним не писал.

AdMe.ru предупреждает: не пытайтесь повторить это сами, ибо достигли высот перечисленные авторы лишь благодаря своему таланту, а губительную зависимость считали скорее божественной карой, нежели помощью в творчестве.