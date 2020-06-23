10 популярных литературных персонажей, которые существовали на самом деле

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Во время чтения мы нередко ассоциируем себя с персонажем книги. И чем больше мы погружаемся в воображаемый мир, тем больше шанс, что в похожей ситуации будем вести себя как герой книги, хотя обычно поступили бы иначе. Но за некоторыми персонажами фильмов или книг скрываются реально существовавшие люди, чья жизнь была по-своему занимательна.

AdMe.ru провел кропотливые поиски и выяснил, как сложилась судьба людей, ставших прототипами литературных персонажей. А в качестве бонуса мы покажем, как на самом деле выглядела женщина, с которой списали злодейку из всем известного мультфильма.

1. Княгиня из «Пиковой дамы»

Наталья Голицына с сыном в молодости.

Прототипом старухи, погибшей от рук Германа, была Наталья Голицына — влиятельная фрейлина. Она была настолько властной, что собственные дети боялись сидеть в ее присутствии, а когда сын Борис чем-то ее обидел, она не разговаривала с ним более года. Тем не менее, когда ее внучатый племянник Сергей Голицын проиграл значительную сумму в карты, он рискнул прийти к ней и попросить денег. Голицына, которая была весьма успешна в игре, подсказала ему секрет трех карт — тройки, семерки и туза, который узнала в Париже. Это помогло ему вернуть деньги. А когда рассказ Пушкина выпустили, к Голицыной прицепилось прозвище «Пиковая дама», с которым она пережила самого Пушкина.

2. Элиза Дулиттл и профессор Хиггинс из «Пигмалиона»

Прототипом профессора Хиггинса стал знакомый Бернарда Шоу филолог Генри Суит. Однако для серьезного английского фонетика, как утверждал Бернард Шоу, связь с необразованной цветочницей была невозможна. Сюжет такой любви Бернард Шоу увидел в отношениях художника Фредерика Лейтона и его модели Дороти Дин. Лейтон, подобно Пигмалиону, обучал Дороти актерскому искусству, помогал пробиться в общество, возможно, имел с ней романтические отношения, а после смерти оставил ей внушительное состояние.

Профессор Хиггинс из «Моей прекрасной леди» и филолог Генри Суит.

3. Барон Мюнхгаузен

Рудольф Распе написал «Приключения барона Мюнхгаузена» после знакомства с бароном Карлом фон Мюнхгаузеном, который более 15 лет служил при императорском дворе в России. Вернувшись в Германию, барон развлекал друзей сильно преувеличенными историями о своих приключениях в Петербурге, которые и легли в основу книги. Когда роман опубликовали, репутация Мюнхгаузена пострадала. Чтобы избежать насмешек, барону пришлось вести уединенный образ жизни. Он пытался подать иск на писателя, но, поскольку книга была опубликована анонимно, автора найти так и не удалось.

4. Алексей Вронский из «Анны Карениной»

Алексей Вронский из фильма «Анна Каренина» и поэт Алексей Толстой.

У Вронского целых 2 прототипа. Первым из них был Николай Раевский — полководец и писатель, участвовавший в сербско-турецкой войне. А вторым был поэт Алексей Толстой. Молодой человек влюбился в жену ротмистра, и у них завязались отношения. Но в брак они вступили только через 12 лет, так как ротмистр не давал развода, а мать поэта невзлюбила будущую невестку.

5. Роберт Фробишер и Вивиан Эйрс из романа «Облачный атлас»

Хотя большинство персонажей романа Дэвида Митчелла «Облачный атлас» вымышленные, двух из них он списал с реальных людей. Образы молодого пианиста Роберта Фробишера и его наставника Вивиана Эйрса были списаны с английского композитора Фредерика Делиуса и его личного секретаря Эрика Фенби.

6. Суок из «Трех Толстяков»

Образ Суок писатель списал с любимой девушки — Симы Суок, у которой было 2 сестры — Ольга и Лидия. Красивая, музыкальная, она при этом была жестокосердечна к нему, как кукла. Своими ухаживаниями Юрий Олеша добился у нее взаимности. Они стали жить вместе в гражданском браке, но бессердечная красавица сутками пропадала у поклонников, а потом возвращалась домой и клялась в любви. В конце концов Симу увел у писателя поэт Владимир Нарбут. А Олеша женился на ее сестре Ольге, которая была давно в него влюблена, но счастья им этот брак не принес.

7. Сирано де Бержерак из пьесы Эдмона Ростана

Настоящий Сирано де Бержерак был весьма талантливым писателем-сатириком, часто принимал участие в дуэлях и ловко фехтовал. Как в пьесе, он участвовал в осаде Арраса во время Тридцатилетней войны между Францией и Испанией. О его храбрости и ловкости ходили легенды, а нос его был действительно выдающегося размера. Также у настоящего Сирано была кузина, которая вышла замуж за одного из его боевых товарищей — барона Кристиана де Невильета. Однако сам сюжет пьесы с его необычным любовным треугольником Сирано-Кристиан-Роксана был выдумкой Эдмона Ростана.

8. Жан Вальжан из «Отверженных»

В основу романа Гюго легла жизнь Эжена Франсуа Видока, ловкого французского преступника, который однажды решил стать на путь добра и превратился в талантливого сыщика. Считается, что именно он организовал первое детективное агентство и начал делать оттиски подошв обуви. Чтобы расплатиться за криминальное прошлое, Видоку пришлось работать шпионом, но из сострадания он никогда не доносил на людей, воровавших продукты от голода. Интересно, что Видок стал прототипом не только каторжника Жана Вальжана — исправившегося преступника, но и его непримиримого врага — полицейского Жавера.

9. Жестокосердная помещица из «Муму»

В основе грустного рассказа «Муму» лежит реальная история, а властной барыней была мать самого писателя Варвара Петровна Тургенева. У ее холопа Андрея по прозвищу Немой была собака. Когда Тургенева приказала ему избавиться от нее, Андрей утопил ее, но в отличие от Герасима особых сожалений при этом не чувствовал и продолжил верно служить хозяйке. Сам писатель не меньше крепостных страдал от произвола своей матери. В детстве его почти ежедневно били розгами, а когда он спрашивал: «За что?», следовал ответ: «Сам догадайся».

10. Джейн Эйр

Прототипом юной Джейн Эйр была сама Шарлотта Бронте, которая страдала в школе от голода, холода и суровых нравов. Подобно Джейн, утратившей свою подругу Хелен Бернс, Шарлотта потеряла из-за вспыхнувшей болезни сестер — Элизабет и Марию, а сама подорвала здоровье. Кстати, роман писательнице едва не пришлось переписывать: преподобный Уильям Уилсон случайно узнал себя в директоре школы мистере Броклхерсте и собирался подавать судебный иск за пострадавшую репутацию. Бронте отослала ему письмо с извинением, и он утихомирился.

Бонус: Круэлла де Виль из мультфильма «101 далматинец»

Неизвестно, с кого списала Круэллу де Виль автор книги Доди Смит, но при создании мультфильма «101 далматинец» актриса озвучки вдохновлялась реальной женщиной — талантливой актрисой Таллулой Бэнкхед. Таллула не была злодейкой и даже помогала приемным детям, но вела беспорядочный образ жизни и открыто признавалась в своих пороках. А ее характерный хриплый голос, который появился после перенесенного в детстве бронхита, и привычка бесконечно дымить сигаретой стали основой этого персонажа Disney.