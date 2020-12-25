10 неординарных женщин, которые стали музами великих писателей и по щелчку изменили всю их жизнь

За многими великими поэтами и писателями стоят очаровательные дамы, которые воодушевляли или помогали, вынуждали страдать или несли невиданное счастье. Творцы не могут жить без муз, и в их роли выступали неординарные женщины, чьи судьбы интересны нам и сейчас.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, кем были женщины, которые покорили великих литераторов, и как они повлияли на их творчество.

1. Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская

Русская графиня польского происхождения Эвелина Ганская вошла в жизнь Бальзака совершенно загадочным образом. Она писала ему восхищенные послания под именем Чужестранка, прозаик поддался игре, и у них начался роман в письмах. Когда они наконец встретились, писатель был покорен красотой Эвелины, а он показался ей просто «маленьким и кругленьким» человечком. Но его обаяние быстро заставило ее забыть о его внешности. Графиня была замужем. На протяжении 17 лет Ганская и Бальзак редко встречались, но продолжали романтическую переписку. Когда муж Эвелины умер, Бальзак сделал ей предложение, но дело осложняли политические отношения России с Францией. Ганская не захотела лишиться имущества и титулов. В конце концов паре удалось пожениться, но уже тогда, когда Бальзак был тяжело болен. Эвелина ухаживала за ним. В браке до смерти писателя они прожили всего несколько месяцев. После кончины Бальзака ей пришлось оплачивать его долги, она содержала его мать и издавала его незавершенные романы.

2. Осип Мандельштам и Саломея Андроникова

Дочь Андроника Комнена, Византийской славы дочь! Помоги мне в эту ночь Солнце выручить из плена, Помоги мне пышность тлена Стройной песнью превозмочь, Дочь Андроника Комнена, Византийской славы дочь! "Мадригал" Осип Мандельштам

Саломея Андроникова была настоящей классической красавицей и в Петербурге Серебряного века была известна как женщина, личностью которой вдохновлялись многие поэты и художники. Она держала литературный салон и сама формировала интересное для себя общество. Не смог остаться равнодушным к чарам грузинской красавицы и Осип Мандельштам. Но любовь его осталась безответной, для Саломеи Осип был просто одним из друзей. Позже она не раз отмечала, что окружающие слишком преувеличивали любовь Мандельштама к ней. Поэт посвятил ей стихотворение «Соломинка», которое она назвала «божественной музыкой», а также «Мадригал» и «Я потеряла нежную камею».

3. Эрих Мария Ремарк и Наталья Палей

«Русская княжна с непростым характером» — так называли Наталью Палей. Современники отмечали ее красоту, ум, обаяние. Она родилась во Франции и всю жизнь прожила в Европе. Ремарк так описывал знакомство с ней: «Плавное начало, какие-то слова, легкий флирт, нежная кожа лица и губы, неожиданно требовательные...» Они познакомились в 1940 году в США, и этот роман продлится 11 лет. Влюбленные встречались и расставались, война развела их по разным городам, они писали друг другу трогательные письма, полные любви и нежности. В 1947 году они вернулись в Европу, но Ремарка не прельщали постоянные разъезды, без которых не могла жить Наталья. Их роман понемногу угас. Считается, что их встреча очень ярко описана в романе «Тени в раю». Немецкий эмигрант-антифашист, спасаясь от преследования нацистов, оказывается в Нью-Йорке, где знакомится с Натальей Петровой, русской манекенщицей.

4. Николай Некрасов и Фекла Викторова

Помогай же мне трудиться, Зина! Труд всегда меня животворил. Вот еще красивая картина — Запиши, пока я не забыл! Да не плачь украдкой! — Верь надежде, Смейся, пой, как пела ты весной, Повторяй друзьям моим, как прежде, Каждый стих, записанный тобой. Николай Некрасов

Фекла была простой девушкой, к тому же младше дворянина Некрасова на 25 лет, но, когда они познакомились, очаровала его непосредственностью и легким характером. Они быстро стали жить вместе, обаятельная девушка мгновенно училась всему, вошла в круг литераторов, которые с удовольствием приняли «милую Зиночку». Но почему же Зиночку? Некрасов решил, что у молодой жены есть недостаток. Она удивилась, когда он решил переименовать ее и устранить этот недостаток — неблагозвучное имя. Девушка глубоко и искренне привязалась к Некрасову и была рядом с ним до самой смерти поэта. Для него эта любовь стала наградой за все страдания и обиды. Для нее — единственной на всю жизнь. Зина была и подругой, и помощницей, и музой, и сиделкой. Ей Некрасов посвятил несколько стихотворений, поэму «Дедушка». Когда поэт умер, она отказалась от наследства и больше не вышла замуж, говоря, что навсегда останется женой Некрасова.

5. Михаил Лермонтов и Варвара Бахметьева-Лопухина

Однако все ее движенья, Улыбки, речи и черты Так полны жизни, вдохновенья, Так полны чудной простоты. Но голос душу проникает, Как вспоминанье лучших дней, И сердце любит и страдает, Почти стыдясь любви своей. Михаил Лермонтов

Лермонтов познакомился с Варенькой, когда ему было 18 лет, а ей — 16. Они признались друг другу в любви, но родители девушки были против брака. И когда поэт уехал в Петербург, быстро выдали ее замуж за богатого помещика Бахметева, который был намного старше. Варвара поверила слухам о том, что Лермонтов женится. Всю жизнь поэт помнил свою первую любовь, посвящал ей стихи: «Она не гордой красотою...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Валерик» и другие, а также третью редакцию поэмы «Демон», поэму «Измаил-Бей». Его знакомые даже считали, что и в прозе он зашифровывал личность Лопухиной, хотя Лермонтов никогда напрямую не подтверждал этого. Муж Варвары страшно ревновал ее к поэту. Один из современников писал: «Недалекому Бахметеву все казалось, что все, решительно все, читавшие «Героя нашего времени», узнавали его жену и его... Нам известен случай, когда старик Бахметев на вопрос, был ли он с женой на Кавказских водах, пришел в негодование и воскликнул: «Никогда я не был на Кавказе с женою! Это все изобрели глупые мальчишки. Я был с нею больною на водах за границей, а никогда не был в Пятигорске или там в дурацком Кисловодске». Он заставил жену уничтожить все письма и рисунки Лермонтова.

6. Джеймс Джойс и Нора Барнакл

Свой знаменитый роман «Улисс» Джеймс Джойс писал 7 лет. При этом в книге идет речь об одном дне — 16 июня 1904 года. Он решил увековечить именно эту дату, потому что 16 июня встретил любовь всей своей жизни и будущую жену Нору. Девушка работала горничной, писатель встретил ее, когда она выходила из отеля, и влюбился с первого взгляда в рыжеволосую девушку. Они стали жить вместе, но не оформили брак официально. Жить приходилось скромно, перебиваясь буквально с хлеба на воду, даже когда родились дети. Джеймс старался обеспечивать семью, но получалось не очень. Много позже, когда писатель уже стал знаменитым, Норе было трудно привыкнуть к деньгам и славе, которые на него обрушились. Барнакл была не только женой и музой, но порой выступала и в роли соавтора. По заведенной традиции, жена рассказывала Джеймсу свои сновидения, и тот нередко описывал их в книгах.

7. Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло Сандовал

«Трогательней всего в этом спящем Маленьком принце его верность цветку, образ розы, который сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит... И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется». Антуан де Сент-Экзюпери

Знаменитый писатель был очень любвеобильным, ему приписывают большое количество связей, но вот музой смогла стать только одна женщина. Именно она стала прекрасной розой в его романе «Маленький принц». Литературоведы рассказывают романтичную историю про девушку, севшую в кабину к быстрому молодому летчику, который потребовал поцелуй за снижение высоты. Их отношения были очень непростыми, были измены, расставания и страдания, и получилось так, что «Маленький принц» стал прощальным признанием в любви, ведь вскоре писатель погиб. Возлюбленная Сент-Экзюпери долго не могла поверить в то, что его действительно нет, писала ему письма и считала, что он может вернуться. Она пережила Экзюпери на 35 лет.

8. Виктор Гюго и Жюльетта Друэ

О, если я к устам поднес твой полный кубок И побледневшим лбом приник к твоим рукам, И часто из твоих полураскрытых губок Твое дыханье пил, душистый фимиам; И было мне дано делить с тобою грезы, Все тайные мечты и помыслы делить, И твой услышать смех, твои увидеть слезы, Со взором взор сливать, уста с устами слить... Виктор Гюго

Виктор Гюго считался страстным поклонником женщин, но лишь одну любил больше 50 лет. Актриса Жюльетта Друэ действительно стала музой писателя, пробудила в нем романтику, желание писать о любви. Друэ всю жизнь поддерживала Гюго, практически отказалась от личной судьбы. И это несмотря на то, что он был женат, разводиться не собирался, да еще и постоянно увлекался другими женщинами. Он любил беседовать с ней, по ее рассказам были созданы некоторые сюжетные ходы «Отверженных». Она была верна ему в течение 50 лет, полностью посвятив себя его делу, копируя рукописи, прощая ему измены. Полвека их отношений отражены примерно в 20 000 писем, которыми они обменялись.

9. Федор Достоевский и Аполлинария Суслова

Достоевский познакомился с Аполлинарией Сусловой, когда она пришла на его лекцию. Девушка восхищалась писателем, и они быстро сблизились. В то время Достоевский был женат, и жена умирала от туберкулеза. Однако как наличие жены, так и ее диагноз не стали препятствиями для развития романтических отношений между Достоевским и Сусловой. Но когда Мария скончалась, Суслова отказалась выходить замуж за писателя. Их отношения нельзя было назвать простыми, как и романы Достоевского, в которых он не раз описывал характер своей возлюбленной. Как утверждают литературоведы, именно Аполлинария стала прототипом героинь по крайней мере 2 произведений писателя. Ее образ проглядывается в Настасье Филипповне из романа «Идиот» и в Полине из «Игрока».

10. Габриэль Гарсиа Маркес и Мерседес Барча

Габриэль Гарсиа Маркес был женат только один раз и прожил со своей женой Мерседес Барча 56 лет. Она стала писателю настоящей опорой, и неизвестно, написал бы он без ее поддержки свой знаменитый роман «Сто лет одиночества», который снискал Нобелевскую премию. Супруги всегда жили довольно скромно, и когда Маркес на 18 месяцев заперся в своей комнате, чтобы писать роман, то именно Мерседес пришлось выкручиваться, чтобы у семьи были хоть какие-то деньги. Чтобы Габриэль Гарсиа Маркес смог издать свой роман, его жена взяла фен, миксер и заложила их. Когда книга была закончена, им не хватало небольшой суммы, чтобы послать ее издателю. «Не хватало только, чтобы роман оказался плохим», — говорила Мерседес. Роман оказался гениальным. Мерседес достойно делила с Габриэлем бедность и так же достойно разделила бремя мировой славы, обрушившееся на него после выхода из печати этой книги.