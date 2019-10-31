10 литературных персонажей, чьи странные поступки оказались симптомами серьезных заболеваний

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Иногда писатели специально намеренно изображают своих персонажей больными и немощными. Это нужно для того, чтобы в полной мере раскрыть характер героя. В XIX веке считалось, что туберкулез возникает у хрупких барышень, которые испытывают страдания от неразделенной любви и обожают дамские романы. Вот только авторы не всегда прямо об этом говорят, и о многом читателю остается только догадываться.

AdMe.ru провел небольшое расследование, чтобы выяснить, чем болели известные литературные герои.

1. Лев Толстой «Анна Каренина»: Анна Каренина

Анамнез: Анна Каренина уходит от мужа к молодому любовнику Алексею Вронскому. Из-за столь отчаянного поступка общество отворачивается от женщины. Постепенно Анна становится раздражительной, совершает странные поступки, оправдывает себя и во всем обвиняет других. Она видит странные галлюцинации и тревожные сны. Чтобы успокоиться, она начинает употреблять капли с морфином. Диагноз: депрессия, психотическое расстройство. По мнению клинического психолога Деборы Хошаба, Анна Каренина обладала истерическим типом личности. Для него характерны неустойчивая самооценка, наигранное поведение и неиссякаемая потребность в получении внимания. Анна лишилась всеобщего внимания и обожания. Она стала изгоем и нежелательной персоной в обществе. Это могло пошатнуть ее психическое здоровье и подтолкнуть к самоубийству.

2. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»: Воланд

Анамнез: внешность Воланд имеет весьма специфичную. Рот перекошен на правую сторону, правый глаз черный, левый — зеленый, а голос «на некоторых словах давал оттяжку в хрип». Герой страдает от боли в колене, которая досталась ему от одной очаровательной ведьмы, с которой он состоял в близких отношениях. Диагноз: сифилис, третичный период. Ноющая односторонняя боль в нижних конечностях, повреждение хрящевой и костной ткани (в том числе и гортани), паралич лицевого нерва — признаки сифилитического поражения. Одним из симптомов заболевания также является разница в цвете глаз. Происходит это из-за деформации зрачка. Описание сифилиса очень часто встречается в произведениях Булгакова. Этому недугу посвящены рассказы «Звездная сыпь», «Праздник с сифилисом», упоминается он и в «Белой гвардии». Писатель был медиком по образованию и занимался изучением венерических заболеваний.

3. Фрэнсис Ходжсон Бернетт «Тайный сад»: Колин Крейвен

Анамнез: Колин — мальчик, который живет в спрятанной ото всех спальне в огромном особняке. Его мать погибла от несчастного случая, а отец находится в постоянных разъездах. У него проблема с позвоночником, из-за которой мальчик вынужден большую часть времени проводить в постели и передвигаться на инвалидном кресле. У Колина резко меняется настроение. Диагноз: ипохондрия. Это состояние, при котором человек постоянно беспокоится о том, что может чем-то заболеть. Ипохондрик воспринимает обычные ощущения и эмоции как признаки страшных неизлечимых недугов. Мальчик постоянно жалуется на свой недуг. Он уверен, что никогда не будет ходить, а потому все должны жалеть его. Колин считает, что в воздухе полно болезнетворных бактерий, а солнце сожжет его кожу, поэтому он не выходит из своей комнаты.

4. Уильям Шекспир «Гамлет»: Тень отца Гамлета

Анамнез: отец Гамлета (имя которого неизвестно) скончался от того, что брат Клавдий влил ему в ухо яд. После чего кровь отца загустела и свернулась, «как если кислым капнуть в молоко». Диагноз: тромбоз глубоких вен. Это формирование внутри сосудов свертков крови, которые препятствуют свободному потоку крови. Вместе с кровотоком тромб попадает в легкие, это приводит к гипоксии (нехватке кислорода), гибели клеток и летальному исходу. Столь быстрое сгущение крови отца Гамлета может свидетельствовать о наличии тромбоза. Возможно, он был болен ранее, а яд лишь усугубил ситуацию.

5. Уильям Шекспир «Гамлет»: Офелия

Анамнез: дворянка Офелия влюблена в Гамлета. Она юна и наивна, девушка беспрекословно подчиняется своему отцу и готова исполнить любую его просьбу. Постепенно Офелия сходит с ума, она напевает странные песни и говорит загадками. Гибель отца и предательство любимого усугубляют сумасшествие девушки. Диагноз: сложная психореактивная ситуация, возникшая на фоне травмирующего события. Офелия испытывает сильный страх и беспомощность, а измененное сознание помогает ей избавиться от этого состояния. Психоз мог стать причиной ее самоубийства.

6. Михаил Лермонтов «Мцыри»: Мцыри

Анамнез: 17-летний Мцыри сбегает из монастыря, где он рос и воспитывался. Во время своего путешествия юноша вступает в схватку с барсом. После схватки тело юноши изранено и покрыто следами от когтей и зубов. Обессиленного Мцыри находят монахи. Он слаб, боится света, у него высокая температура и судороги. Вскоре юноша погибает. Диагноз: бешенство. Причиной бешенства обычно становятся укусы больных животных. Вирус проникает в нервную систему и приводит к нарушениям работы головного и спинного мозга, высокой температуре, светобоязни и в конечном счете к смерти. Больные дикие животные теряют инстинкт самосохранения, спокойно подходят к человеку и даже могут напасть на него, как барс на Мцыри.

7. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»: Ребека

Анамнез: в семье главного героя Хосе Аркадио Буэндиа появляется 11-летняя Ребека. Девочка отказывается от еды, она истощена, живот ее вздут, а кожа имеет зеленоватый оттенок. Выясняется, что Ребека не ест ничего, кроме земли и известки. Диагноз: хлороз, пикацизм. Такой диагноз ставит девушке Анжело Сгирланцони, ученый Национального неврологического института им. К. Беста, Италия. Хлороз — это один из видов анемии (малокровия), возникающей в результате снижения содержания железа в организме, которое возможно из-за голодания, скудного рациона и нарушения всасывания железа. Поедание несъедобных вещей (пикацизм) — один из признаков хлороза. Вероятнее всего, у Ребеки развилась анемия из-за недостаточного питания и тяжелого физического труда.

8. Лев Толстой «Война и мир»: Пьер Безухов

Aнамнез: Пьер Безухов — молодой неуклюжий аристократ, который плохо видит и вынужден носить очки. «Он напрягал зрение, глядя далеко от себя...» Диагноз: миопия, или близорукость. Это дефект зрения, из-за которого изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Из-за этого человек плохо видит отдаленные предметы. Пьер — образованный молодой человек. Он мог испортить зрение из-за того, что читал при неправильном освещении.

9. Донна Тартт «Щегол»: Тео Декер

Анамнез: 13-летний Тео выжил во время теракта в Музее искусств Метрополитен. Он теряет маму. На протяжении всей жизни его терзают негативные воспоминания, от которых Декер начинает задыхаться и паниковать: «Иногда неожиданно горе накатывало волнами, так что я начинал задыхаться, а когда откатывало назад, я обнаруживал, что гляжу на просоленные обломки крушения, залитые таким ярким, таким рвущим душу и пустым светом, что с трудом верилось, будто мир когда-то не был мертв». Диагноз: панические атаки. Приступ тяжелой тревоги, который сопровождается беспричинным страхом. Во время неконтролируемой паники у больного учащается пульс, возникают тошнота, головокружение, дезориентация в пространстве, онемение конечностей, кратковременная потеря памяти, озноб и потливость. Панические атаки у Декера — это следствие травмы, полученной во время теракта.

10. Федор Достоевский «Преступление и наказание»: Родион Раскольников

Анамнез: на протяжении всего романа мы наблюдаем за болезненным состоянием Раскольникова. Он мучается от лихорадки и озноба, несколько дней юноша провел в постели в бессознательном состоянии. Психика Родиона крайне нестабильна: «То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести, очень об нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся его...» Диагноз: грипп. На фоне гриппа может развиться инфекционный психоз: помрачение сознания, депрессия, суицидальные мысли и двигательные беспокойства. У Родиона Раскольникова можно наблюдать помутнение сознания, дезориентацию в пространстве, галлюцинации и навязчивые мысли. Все это — признаки заболевания.

Замечаете ли вы признаки каких-либо болезней у литературных персонажей?