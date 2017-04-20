10 книг с неожиданным финалом, от которых просто не оторваться

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Бывают книги, которые поражают воображение не только лихими поворотами сюжета, но и совершенно неожиданным финалом. В один момент вся история вдруг меняется так круто, что читатель еще долго недоумевает, глядя на последнюю страницу.

AdMe.ru совместно с Mybook подобрал 10 мозголомных и шокирующих книг, которые дают богатую пищу для размышлений, а читаются на одном дыхании.