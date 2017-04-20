10 книг с неожиданным финалом, от которых просто не оторваться
Бывают книги, которые поражают воображение не только лихими поворотами сюжета, но и совершенно неожиданным финалом. В один момент вся история вдруг меняется так круто, что читатель еще долго недоумевает, глядя на последнюю страницу.
AdMe.ru совместно с Mybook подобрал 10 мозголомных и шокирующих книг, которые дают богатую пищу для размышлений, а читаются на одном дыхании.
|
Патрик Несс
Больше, чем это
Подросток Сет решает покончить с собой. После смерти он оказывается в каком-то странном, заброшенном мире. Значит, это не конец, но что это за место? Яркий, интеллектуальный роман со множеством неожиданных поворотов.Читать
|
Диана Сеттерфилд
Беллмен и Блэк, или Незнакомец в черном
Однажды маленький Уильям убил грача. Прошло много лет, Уильям стал счастливым мужем и отцом. Но оказалось, что грачи все помнят. В жизни героя появляется незнакомец в черном, с которым он вынужден заключить сделку. Мрачная, атмосферная книга от автора «Тринадцатой сказки».Читать
|
Дэвид Николс
Один день
Герои этой книги когда-то побоялись стать любовниками, но сумели пронести дружбу сквозь десятилетия. Каждый год в один и тот же день они встречались, чтобы просто узнать, как дела. Это трогательная история о любви, взрослении и времени.Читать
|
Гиллиан Флинн
Острые предметы
Камилла — репортер в чикагской газете. Девушка мечтает сделать карьеру, и вот ей поручают ответственное задание. Она должна подготовить сенсационный материал об убийствах девочек в ее родном городке. Однако за фасадами домов в тихой провинции прячутся кошмары пострашнее серийного маньяка.Читать
|
Франк Тилье
Головоломка
Двое охотников за сокровищами решили попытать счастья в таинственной игре «Паранойя». Правила неизвестны, зато известен размер денежного приза для победителей — 300 тыс. евро. Но какую цену придется заплатить за победу 8 игрокам?Читать
|
Орхан Памук
Музей невинности
Необычная история любви богатого турка и его молоденькой дальней родственницы. Яркое чувство, граничащее с полной одержимостью, побуждает героя собрать свою коллекцию для «музея» их любви, состоящую из вещей, к которым прикасалась его любимая.Читать
|
Филипп Клодель
Дитя господина Лина
Господин Лин — беженец с маленькой внучкой на руках. Война прогнала их с родной земли и забрала близких людей. Вскоре Лин находит себе друга — пожилого француза, который становится его опорой в чужой стране. Пронзительная, неожиданная развязка мало кого оставит равнодушным.Читать
|
Герман Кох
Ужин
За столиком в ресторане собрались двое братьев с женами и детьми, чтобы просто поужинать и поговорить. Но обычная беседа принимает дурной оборот и больше напоминает драму, чем разговор по душам. Растущее напряжение и грязные семейные тайны не отпускают до последней страницы.Читать
|
Иэн Макьюэн
Искупление
Одна девочка с очень богатой фантазией совершила непоправимое, обвинив человека в том, чего он не делал. Девочка разрушила судьбы его и старшей сестры, в чем всю жизнь раскаивалась. Одна из лучших книг о прощении, любви и утраченном времени.Читать
|
Мариша Пессл
Ночное кино
Кордова — режиссер, который уже 30 лет не появлялся на людях, а его фильмы показывают только на тайных просмотрах под названием «Ночное кино». Дочь Кордовы находят мертвой. Журналист Скотт Макгрэт начинает свое расследование, которое приводит его в весьма жуткий мир тайн и иллюзий.Читать
Фото на превью Universal Pictures
По материалам mybook.ru