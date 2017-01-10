10 книг, после которых трудно начать читать новые

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Бывают книги — прочитаешь и сразу забудешь. А бывают с долгим послевкусием, так называемым «книжным похмельем». После них трудно отойти — ведь в их истории ныряешь с головой и не хочешь потом возвращаться в скучную реальность.

AdMe.ru подобрал для вас 10 книг, от которых не оторваться во время чтения, а потом они еще долго не отпускают ваши мысли. И как потом вообще можно что-то читать!