10 книг, после которых трудно начать читать новые
Бывают книги — прочитаешь и сразу забудешь. А бывают с долгим послевкусием, так называемым «книжным похмельем». После них трудно отойти — ведь в их истории ныряешь с головой и не хочешь потом возвращаться в скучную реальность.
AdMe.ru подобрал для вас 10 книг, от которых не оторваться во время чтения, а потом они еще долго не отпускают ваши мысли. И как потом вообще можно что-то читать!
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Элис Сиболд
Милые кости
Четырнадцатилетняя Сьюзи становится жертвой серийного убийцы. Заключенная между мирами, Сьюзи наблюдает за тем, как ее трагическое исчезновение меняет судьбу друзей и родных. Она отчаянно пытается хоть на мгновение вернуться в мир живых, чтобы помочь разоблачить убийцу и исполнить свое самое заветное желание.Купить
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Виктор Пелевин
Числа
Главный герой романа — бизнесмен Степа, лучший друг которого — число 34, а злейший враг — число 43...
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Диана Сеттерфилд
Тринадцатая сказка
Маргарет Ли получает от знаменитой писательницы Виды Винтер предложение стать ее биографом. Мисс Винтер знаменита тем, что еще не сказала ни одному интервьюеру ни слова правды. Перед Маргарет разворачивается история сестер-близнецов, которая странным образом перекликается с ее личной историей.Купить
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Харуки Мураками
Норвежский лес
...По вечерам я продавал пластинки. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники — некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал понимать, что к чему. "Что же это такое? — думал я. — Что все они хотят этим сказать?
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Эльчин Сафарли
Если бы ты знал...
«Если бы ты знал...» — это история одного женского отчаяния. О котором можно поведать только белоснежным листам дневника. Это история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких страхах, которые чаще всего помогают начать жизнь заново.Купить
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Нил Гейман
Никогде
Под улицами Лондона существует мир, о котором большинство людей и не подозревает. В нем слово становится настоящей силой. Туда можно попасть, только открыв Дверь. Этот мир полон опасностей, населен святыми и монстрами, убийцами и ангелами.Купить
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Патрик Зюскинд
Парфюмер. История одного убийцы
«Парфюмер» Зюскинда был издан в Швейцарии в 1985 году, переведен на десятки языков и занял прочное место среди мировых бестселлеров. Эта загадочная история, романтический детектив еще долго будет будоражить, притягивать и интриговать читателей и критику.Купить
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Уильям Сомерсет Моэм
Бремя страстей человеческих
На долю Филипа Кэри выпадает немало испытаний: ранняя смерть родителей, отчаянные поиски своего призвания в мире, обреченные отношения с легкомысленной женщиной. Претерпев немало разочарований, меняя свои взгляды от подчинения собственным страстям до самоотречения, Филип пытается нить за нитью сплести узор собственной жизни.Купить
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Дэниел Киз
Таинственная история Билли Миллигана
Билли просыпается в тюремной камере. Ему сообщают, что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. Но последнее, что он помнит, — это как хотел броситься с крыши здания школы. С тех пор прошло семь лет. Билли в ужасе: у него опять украли кусок жизни! Что это значит? И почему «опять»? Билли не может ответить, потому что Билли ушел.Купить
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Роберт Гэлбрейт
Зов кукушки
Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего пентхауса, разбивается насмерть, все решают, что это самоубийство. Но брат девушки не может смириться с таким выводом и обращается к услугам частного сыщика по имени Корморан Страйк.Купить
Фото на превью Castelao Producciones S.A.