10 книг о запретной любви, которые круче любых сериалов
AdMe.ru собрал 10 книг, которые точно не оставят вас равнодушными. Ведь в них рассказывается о чувствах, которые живут в сердцах героев вопреки любым обстоятельствам. Чувствах, которые проникают в самую душу.
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Сара Грюн
Воды слонам!
Судьба забрасывает студента-ветеринара в передвижной цирк, закулисье которого оказывается не таким чарующим и прекрасным, как представлялось сначала. Но именно здесь он встречает друзей, врагов и ту единственную, ради которой можно вытерпеть любые унижения и пойти на подвиг.Купить
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Натаниель Готорн
Алая буква
Эстер Принн оказалась у позорного столба с незаконнорожденной дочкой на руках. Среди свидетелей публичного унижения и муж Эстер, и ее соблазнитель — отец девочки. Трагедия, связавшая этих троих людей, обнажает их душевные качества, выявляя мужество и благородство одних и трусость и ничтожество других.Купить
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Алессандро Барикко
Шелк
История отношений молодого француза, его жены и гейши-европейки очаровывает читателя. Изящный эротизм, щемящая тоска и сладкая нежность, дальние путешествия, поиски настоящего счастья, которое мерцает вдалеке и манит за собой. Удивительно нежная и волнующая книга о любви.Купить
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Айрис Мёрдок
Черный принц
Брэдли Пирсон, стареющий писатель, переживает творческий кризис. Окруженный требующими постоянного внимания родственниками, терзаемый бывшей женой, он пытается найти утешение в любви к молодой дочери друга. Эта любовь, обреченная с самого начала, неминуемо ведет к катастрофе.Купить
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Алексей Иванов
Географ глобус пропил
Эта история не о том, что веселый парень Витька не может в своей жизни обрести опору, и не о том, что молодой учитель географии Служкин влюбляется в свою ученицу. Это роман о том, сколько нужно мужества человеку, чтобы жить по совести и... по любви.Купить
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Дэвид Герберт Лоуренс
Любовник леди Чаттерлей
Пронзительное поэтическое произведение о чистой и страстной любви, о поисках подлинной гармонии и единения между мужчиной и женщиной, возносящих их в мир высоких чувств и составляющих смысл их жизни.Купить
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Франсуаза Саган
Любите ли вы Брамса?
Обреченная любовь пылкого и взбалмошного юноши и зрелой женщины, измученной равнодушием и изменами любовника, камерный танец двух пар на долгом и порою грустном пути в вечность.Купить
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Владимир Набоков
Камера обскура
Искусствовед Бруно Кречмар, увлекшись бездарной 16-летней актрисой, тайной любовницей художника Роберта Горна, бросает семью и вовлекается в глумливый околоартистический круг, не подозревая, что последствия этой пошлой интрижки окажутся для него роковыми.Купить
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Колин Маккалоу
Тим
Мэри, одинокая 45-летняя женщина, влюбилась в 25-летнего Тима, который был умственно отсталым. Его доброта и беспомощность заворожили Мэри, и она решила его опекать. Постепенно юноша превращается в нормального человека, способного любить.Купить
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Харуки Мураками
К югу от границы, на запад от солнца
Спустя 25 лет в жизнь преуспевающего владельца джаз-бара возвращается возлюбленная его юности — и почти забытая страсть вспыхивает вновь. Но призрак смерти неотступно следует за ним. «Касабланка» по-японски. Роман о любви, которой не суждено сбыться.Купить
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Лев Толстой
Анна Каренина
Один из самых знаменитых романов Л. Толстого повествует о трагичной любви замужней аристократки к блестящему офицеру Вронскому. Любви, которую осуждал весь высший свет.Купить
Фото на превью 3 Arts Entertainment