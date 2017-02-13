10 книг о запретной любви, которые круче любых сериалов

Алексей Иванов Географ глобус пропил Эта история не о том, что веселый парень Витька не может в своей жизни обрести опору, и не о том, что молодой учитель географии Служкин влюбляется в свою ученицу. Это роман о том, сколько нужно мужества человеку, чтобы жить по совести и... по любви. Купить