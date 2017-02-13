10 книг о запретной любви, которые круче любых сериалов

10 книг о запретной любви, которые круче любых сериалов

AdMe.ru собрал 10 книг, которые точно не оставят вас равнодушными. Ведь в них рассказывается о чувствах, которые живут в сердцах героев вопреки любым обстоятельствам. Чувствах, которые проникают в самую душу.

Воды слонам!

Сара Грюн

Воды слонам!

Судьба забрасывает студента-ветеринара в передвижной цирк, закулисье которого оказывается не таким чарующим и прекрасным, как представлялось сначала. Но именно здесь он встречает друзей, врагов и ту единственную, ради которой можно вытерпеть любые унижения и пойти на подвиг.

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Алая буква

Натаниель Готорн

Алая буква

Эстер Принн оказалась у позорного столба с незаконнорожденной дочкой на руках. Среди свидетелей публичного унижения и муж Эстер, и ее соблазнитель — отец девочки. Трагедия, связавшая этих троих людей, обнажает их душевные качества, выявляя мужество и благородство одних и трусость и ничтожество других.

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Шелк

Алессандро Барикко

Шелк

История отношений молодого француза, его жены и гейши-европейки очаровывает читателя. Изящный эротизм, щемящая тоска и сладкая нежность, дальние путешествия, поиски настоящего счастья, которое мерцает вдалеке и манит за собой. Удивительно нежная и волнующая книга о любви.

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Черный принц

Айрис Мёрдок

Черный принц

Брэдли Пирсон, стареющий писатель, переживает творческий кризис. Окруженный требующими постоянного внимания родственниками, терзаемый бывшей женой, он пытается найти утешение в любви к молодой дочери друга. Эта любовь, обреченная с самого начала, неминуемо ведет к катастрофе.

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Географ глобус пропил

Алексей Иванов

Географ глобус пропил

Эта история не о том, что веселый парень Витька не может в своей жизни обрести опору, и не о том, что молодой учитель географии Служкин влюбляется в свою ученицу. Это роман о том, сколько нужно мужества человеку, чтобы жить по совести и... по любви.

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Любовник леди Чаттерлей

Дэвид Герберт Лоуренс

Любовник леди Чаттерлей

Пронзительное поэтическое произведение о чистой и страстной любви, о поисках подлинной гармонии и единения между мужчиной и женщиной, возносящих их в мир высоких чувств и составляющих смысл их жизни.

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Любите ли вы Брамса?

Франсуаза Саган

Любите ли вы Брамса?

Обреченная любовь пылкого и взбалмошного юноши и зрелой женщины, измученной равнодушием и изменами любовника, камерный танец двух пар на долгом и порою грустном пути в вечность.

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Камера обскура

Владимир Набоков

Камера обскура

Искусствовед Бруно Кречмар, увлекшись бездарной 16-летней актрисой, тайной любовницей художника Роберта Горна, бросает семью и вовлекается в глумливый околоартистический круг, не подозревая, что последствия этой пошлой интрижки окажутся для него роковыми.

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Тим

Колин Маккалоу

Тим

Мэри, одинокая 45-летняя женщина, влюбилась в 25-летнего Тима, который был умственно отсталым. Его доброта и беспомощность заворожили Мэри, и она решила его опекать. Постепенно юноша превращается в нормального человека, способного любить.

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К югу от границы, на запад от солнца

Харуки Мураками

К югу от границы, на запад от солнца

Спустя 25 лет в жизнь преуспевающего владельца джаз-бара возвращается возлюбленная его юности — и почти забытая страсть вспыхивает вновь. Но призрак смерти неотступно следует за ним. «Касабланка» по-японски. Роман о любви, которой не суждено сбыться.

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Анна Каренина

Лев Толстой

Анна Каренина

Один из самых знаменитых романов Л. Толстого повествует о трагичной любви замужней аристократки к блестящему офицеру Вронскому. Любви, которую осуждал весь высший свет.

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10 Комментарии
  • 13 февраля 2017
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