10 интригующих описаний русских произведений, после прочтения которых даже школьник с двойкой по литературе бросится за книгами

Частенько на уроках литературы учителя рассматривают тонкости классических произведений, хотя на самом деле важнее сосредоточиться на общем смысле. Школьникам скучно слушать такие факты, и интерес к литературе пропадает и вовсе.

Мы в AdMe.ru без ума от русской литературы и готовы перечитывать ее днями напролет. Поэтому попробуем заинтересовать даже искушенного читателя свежим взглядом на классические произведения.

Лев Толстой, «Война и мир»

Эпопея, в которой 550+ персонажей, легко может соревноваться с циклом романов «Игра престолов», насчитывающим более 6 тыс. героев. В обоих произведениях и любовь с предательством, и эпичные сражения, и душевные терзания, и философия... К слову, сам Джордж Мартин сравнивал свое творение с «Войной и миром». Когда его спросили, не переживает ли он из-за утечки сценариев в сеть, он ответил, что читатели романа Толстого тоже знают, чем закончится война с Наполеоном, — ну и что?

Александр Пушкин, «Пиковая дама»

Книгу можно сравнить с современными ужастиками и триллерами. Слегка (а может, и не слегка) мистическая история начинается за игрой в карты. Строгая и странная пожилая женщина якобы хранит секрет выигрышной комбинации карт. За тайной начинает охоту жадный до денег Германн. Читатель знает, что герой постоянно видит странные сны и полувидения. Возможно, вся история с графиней и картами ему лишь приснилась. Может, Германн не совсем здоровый человек, поэтому и был так одержим тайной трех карт? Его зависимость стала прогрессировать в тот вечер, когда он пришел к графине? Он военный инженер, который никогда не играл в карты и только наблюдал за игроками возле стола. Возможно, вся история произошла не наяву, а только лишь у него в голове. По слухам, идею сюжета «Пиковой дамы» Пушкину подал князь Голицын. Он рассказал поэту, что сильно влез в долги и ему пришлось пойти на поклон к бабушке — особе надменной и властной. Денег она якобы не дала, но открыла магический секрет выигрышной комбинации, который оказался действенным.

Иван Тургенев, «Отцы и дети»

Базаров называет себя нигилистом. Мировоззрение героя построено на принципах отрицания, он отвергает все общепринятые общественные нормы. Но на самом деле за его скептицизмом скрывается неуверенность в себе. Базаров стесняется своего происхождения. Будучи довольно умным человеком, он ведет себя высокомерно, постоянно высмеивая других. Он «троллит» родителей и своих друзей, да и в целом ведет себя вызывающе. Этакий тургеневский неформал. Закончилось все грустно. Студент-медик отрицал дружбу, любовь, никого не уважал, из-за чего потерял друга и любимую, а старшее поколение его невзлюбило. Отвергнутый обществом, он поселился у стариков-родителей и умер, никем не понятый.

Федор Достоевский, «Идиот»

Наверняка читатель заметил, что князь не такой уж и идиот. Есть мнение, что Мышкин страдает аутизмом или синдромом Аспергера. В романе сказано, что он лечился от нервного расстройства, но так до конца в норму и не пришел. Он не глупец, напротив, очень даже умен. Он проявляет эмпатию, успешно интегрируется в общество, но все равно порой испытывает сложности в общении — это типичные черты такого типа отклонений. Князь непосредственный, наивный, а в каких-то вопросах выглядит даже настоящим простаком. Чего стоит только рассказанная им история об осле. Он до конца верит Настасье Филипповне, потому что сам простой, честный человек.

Александр Пушкин, «Евгений Онегин»

Банальная на первый взгляд история любви в стихах, которая не уступает бразильскому сериалу. Она его любит, он ее нет, но поступает благородно, честно признавшись в отсутствии чувств. Девушка страдает. Попутно, во время терзаний главных героев, трагически погибает Ленский. Затем Онегин уезжает, но через некоторое время возвращается. А что же Татьяна? Оказывается, она вышла замуж за другого. Онегина все еще любит, но его признание отвергает. Татьяна, к слову, молодец. Она раскусила Онегина, который на самом деле представляет собой что-то вроде современного хипстера, или, как тогда говорили, денди. Парень получил отличное образование, разбирается в культуре, но ведет праздный образ жизни. Кажется, Евгений хорошо вписался бы в современное общество: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

Александр Грибоедов, «Горе от ума»

Если упростить сюжет, то вот что получится. Парень сначала признается девушке в любви, затем уезжает и несколько лет не пишет ей. Когда возвращается, удивляется, что она полюбила другого. А тот одновременно ухаживает еще за одной девицей, у которой тоже имеется предмет воздыхания. История напоминает отношения подростков в средней школе: молодые люди быстро влюбляются и быстро охладевают к друг другу. Читатели сочувствуют Чацкому — непонятому герою, которого еще и дама сердца променяла на какого-то дурачка. Но если взглянуть на историю под другим углом, то Чацкий окажется не таким уж славным парнем. Он амбициозный бездельник, который любит подкалывать людей, хотя сам, по сути, ничего не делает. Он обижается, что девушка предпочла другого, хотя сам не написал ей ни строчки. По различным причинам пьесу не ставили в театрах. После выхода книги многие актрисы упорно отказывались исполнять роль Софьи, объясняя это тем, что порядочные женщины не участвуют в таких сценах. Они считали вульгарной ночную беседу юной красавицы и Молчалина, поскольку на тот момент он не являлся ее супругом.

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Первую версию романа автор сжег. Вторую не закончил... Если бы не жена Булгакова Елена Сергеевна, которая собрала рукопись и опубликовала, мы не узнали бы это противоречивое мистическое произведение. Книга легко соперничает с произведениями Стивена Кинга. Здесь и говорящий кот, и летающие всадники, да и Аннушка, которая разливает масло. Герои живые и яркие. Маргарита — типичная скучающая домохозяйка средних нет, которая от нечего делать ввязывается в странные истории, а потом и вовсе летает на метле. К слову, в первой рукописи не было ни Мастера, ни Маргариты. Во главе повествования был сам Дьявол, и произведение очень напоминало «Фауста» на русский лад. Во втором варианте романа главным персонажем становится ангел и уже появляются любимые нами Мастер и Маргарита. И только в третий раз Булгаков написал историю такой, какой мы видим сейчас.

Иван Гончаров, «Обломов»

Возможно, в герое этого произведения многие узнают себя. Илья Ильич целыми днями лежит на диване и отдыхает. Обломова можно назвать дауншифтером, который живет в лучших традициях гедонизма, «на чилле и на расслабоне». Он не глупый, а скорее ленивый и расслабленный. Благодаря роману у нас даже появилось новое слово — «обломовщина». Оно обозначает состояние личностного застоя, склонность человека к апатии и, в частности, к лени.

Лев Толстой, «Анна Каренина»

Несчастная судьба Анны Карениной тысячи и тысячи раз обсуждается на уроках литературы. Мнения о ней полярны. А мы попробуем посмотреть на нее со своей точки зрения. Во-первых, всю эту кашу заварила Анна. Она могла сразу дать Вронскому от ворот поворот, а не привечать его. А потом ответственность за содеянное она стала перекладывать на любовника, постоянно обвиняя его. Любовь вскружила Анне голову, и она совершала глупые поступки, которые принесли горе всем вокруг. Она доводила до скандала каждую ситуацию и не умела радоваться жизни. При этом Анна, кажется, патологическая лгунья: она постоянно обманывает то окружающих, то себя. Существует также предположение, согласно которому Анна в прямом смысле слова страдает от Вронского «зависимостью» — возможно, в этом ее проблема? Во-вторых, уехав с Вронским в Европу, она и там не почувствовала себя счастливой. Складывается впечатление, что Карениной не нужны спокойные отношения и она настоящий эмоциональный вампир.

Николай Гоголь, «Мертвые души»

Чичиков — аферист, которому нашлось бы место в команде друзей Оушена. Несмотря на проколы и ошибки, герой встряхивается и движется дальше. Удивительно целеустремленный человек. Он ловок и изворотлив и в самый последний момент выходит сухим из воды. Отчасти он напоминает Фрэнка Абигнейла — знаменитого персонажа Ди Каприо из фильма «Поймай меня, если сможешь». Только в конце произведений судьбы героев сложились по-разному.