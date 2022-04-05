10 положительных героинь из мировой литературы, с которыми в реальной жизни нам не хотелось бы водить дружбу

В сложных ситуациях мы нередко вспоминаем героинь из мировой литературы, которые стали для нас примером в любви, стойкости и умении приспособиться к любым обстоятельствам, а впоследствии даже обернуть их себе на пользу. Однако эти героини не всегда столь положительны, как мы привыкли считать.

Мы в AdMe.ru еще раз внимательно присмотрелись к известным женщинам из разных книг и поняли, что на самом деле и у них были свои скелеты в шкафу.

Маргарита, «Мастер и Маргарита» (М. А. Булгаков)

Маргарита была музой Мастера, бесконечно ему преданной. Ради воссоединения с ним она не побоялась связаться даже с темными силами. Но есть и обратная сторона ее поступков. Маргарита стала женой человека, которого не любила. Тем не менее он по-своему хорошо к ней относился, обеспечивал ее. И, несмотря на отсутствие эмоциональной близости, героиня все же продолжала жить с ним. Однако стоило появиться Мастеру, как Маргарита начала хладнокровно изменять своему мужу, а потом и вовсе бросила его. Как-то не очень честно получается по отношению к другому человеку.

Бриджит Джонс, «Дневник Бриджит Джонс» (Х. Филдинг)

Будто бы сотканная из несовершенств, которые всем нам так хорошо знакомы, Бриджит Джонс легко завоевала сердца многих. Она не похожа на девушку с обложки, не умеет вкусно готовить, но все равно смотрит на жизнь с оптимизмом, получает удовольствие от прожитых дней, и у ее истории счастливый финал. Однако, наблюдая за ней, мы становимся заложниками ошибки выжившего. Обретение любящего мужчины — это не результат работы над собой, а во многом череда случайностей. На самом же деле Бриджит Джонс сплошь состоит из комплексов, но не слишком стремится что-то изменить в своей жизни, а просто маскирует проблемы или убегает от них различными способами. На ее месте правильнее было бы обратиться к психологу.

Санса Старк, «Песнь льда и пламени» (Дж. Мартин)

Санса Старк — воплощение способности выживать в самых сложных ситуациях. Но все же ее методы порой вызывают сомнения, да и вообще поведение девушки часто весьма неоднозначно. Так, к примеру, поначалу она предстает перед читателями эдакой милой пташкой, которая верит в свою исключительность и пытается поступать «благочестиво». И этой правильностью она буквально упивается. Правда, порой это превращается в абсолютную солидарность с тиранами и дворцовыми интриганами. Впоследствии, преодолев множество сложностей и выжив, несмотря ни на что (за это она действительно достойна уважения), Санса впадает в другую крайность — чрезмерную жесткость, которая временами переходит в жестокость. Да и любит ли она по-настоящему свою семью, тоже порой непонятно.

Арья Старк, «Песнь льда и пламени» (Дж. Мартин)

Арья, по сути, целью своей жизни сделала месть. Каждый вечер она повторяет имена тех, кого хочет уничтожить. К тому же она совсем не умеет прощать, будто бы люди не могут измениться. Достаточно вспомнить потепление в их отношениях с Псом, которого она все равно оставляет погибать. Получается, что ее силу и целеустремленность дает не столько любовь (к семье, делу), сколько просто желание отомстить.

Джульетта, «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир)

История Ромео и Джульетты поколениями была примером истинной любви. Но давайте посмотрим на нее трезво. Девочка впервые влюбляется в молодого человека, который становится для нее всем миром. Чем закончилась эта история, мы знаем. Но можно ли тут говорить о силе любви? Скорее, о детской неразумности взрослеющей девочки, находящейся под властью гормонов и совершенно не умеющей ценить себя и жизнь.

Эсмеральда, «Собор Парижской Богоматери» (В. Гюго)

Эсмеральда у большинства вызывает симпатию. Особенно на фоне трагичности ее судьбы. Однако многие упускают из вида весьма значимую деталь. Ослепленная своей любовью к Фебу, она совершенно не замечала рядом тех, кому она действительно была дорога. Квазимодо — единственный, кто ценил ее не за внешность, а любил просто так. Но ее отношение к нему вряд ли можно назвать даже дружеским. Скорее, Эсмеральда просто жалеет его, а иногда и использует — например, для передачи посланий Фебу.

Шахерезада, «Тысяча и одна ночь»

Шахерезада — прекрасный пример хитрой, умной и находчивой женщины, которая умеет быстро ориентироваться в окружающей обстановке и приспосабливаться к обстоятельствам. Она знает, когда остановиться, чтобы заинтриговать своим рассказом, как польстить, чем заманить. И вот перед нами уже не скромная рассказчица историй, а ловкий манипулятор, умеющий влиять даже на столь сильных людей, как султан. Вряд ли кому-то из нас захотелось бы однажды понять, что в нашем ближайшем окружении имеется такой «друг».

Джейн Эйр, «Джейн Эйр» (Ш. Бронте)

Джейн Эйр готова отстаивать свои права и не соглашается с позицией общества, гласящей, что «призвание женщины только печь пудинги да вязать чулки, играть на рояле да вышивать сумочки». Она даже отказалась от брака с любимым, когда узнала, что это стало бы нарушением закона. Но несмотря на все свои слова и некоторые радикальные поступки, Джейн Эйр продолжает оставаться тихой и скромной девушкой, страдающей из-за любви и невозможности реализоваться. К тому же из-за ее высочайших моральных принципов она кажется чопорной, а ее поведение — излишне правильным и наигранным.

Соня Мармеладова, «Преступление и наказание» (Ф. М. Достоевский)

Сонечка Мармеладова — воплощение чистоты и самопожертвования. Девушка пошла на многое ради спасения своих близких, потом отправилась на каторгу за убийцей, веря, что он исправится. На самом же деле ей самой нужны помощь и поддержка. Соня примерила на себя роль вечной жертвы и призывала всех к покаянию и очищению через страдания. Однако такой подход вряд ли кому-то действительно поможет. Да и, скорее всего, достаточно быстро сломит саму героиню. Нельзя же брать на себя вину за все преступления на свете и страдать за всех, как она любит.

Наташа Ростова, «Война и мир» (Л. Н. Толстой)

Наташа Ростова — идеал Толстого. На первых страницах романа она предстает перед нами «некрасивой, но живой». Она искренняя, естественная, и даже ее наивность и влюбчивость придают героине особое очарование, а не раздражают. Однако в конце романа Наташа Ростова становится всего лишь «плодовитой самкой», в которой уже нет «огня оживления» и даже «души не видно». Однако она продолжает оставаться идеалом Толстого. Вряд ли можно согласиться, что именно к этому образу женщины стоит стремиться. Даже муж Наташи Пьер отказывает ей в уме, по сути, признавая за ней лишь биологическую роль в качестве матери его детей да прислуги.