10 героев знаменитых книг, о прототипах которых мало кто слышал

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Искусство не рождается на пустом месте. Ему нужны идеи и образы из реальной жизни или хотя бы из другого вида искусства. Поэтому художники рисуют прохожих, музыканты вслушиваются в щебет птиц, а писатели посвящают книги возлюбленным. Источником вдохновения может стать что угодно, порой даже довольно страшные истории, но узнать их стоит, чтобы любимое произведение раскрылось с новой стороны. Вы знаете, почему Дюма-сын написал о даме с камелиями, а не с какими-либо другими цветами?

Мы в AdMe.ru решили раскрыть истории 10 персонажей, за которыми прячутся неожиданные факты.

1. Джон Сильвер, «Остров сокровищ»

«...мне пришла в голову одна мысль насчет Джона Сильвера, которая обещала доставить немало забавных минут: взять одного своего приятеля, которого я очень любил и уважал (читатель, очень может статься, знает и любит его не меньше моего), откинуть его утонченность и все достоинства высшего порядка, ничего ему не оставить, кроме его силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и попытаться найти им воплощение где-то на уровне, доступном неотесанному мореходу». Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ

В детстве Уильям Эрнст Хенсли заболел туберкулезом кости, из-за чего ему ампутировали левую ногу до колена. До конца жизни он передвигался с костылем. Знакомые описывают его как крупного бородача с громким голосом. Одним из этих знакомых был Роберт Льюис Стивенсон. Позднее он так и написал в письме Уильяму: «Пришло время сделать признание. Долговязый Джон Сильвер родился при созерцании твоей увечной силы и властности... Мысль о калеке, который повелевает и внушает страх одним звуком своего голоса, родилась исключительно благодаря тебе».

2. Маргарита Готье, «Дама с камелиями»

Образ главной героини «Дамы с камелиями» вдохновлен Мари Дюплесси, возлюбленной Александра Дюма — сына. Туберкулез вынудил ее отказаться от цветов с сильным ароматом, например роз, и она полюбила камелии, у которых почти нет запаха.

3. Дейзи Бьюкенен, «Великий Гэтсби»

Джиневра Кинг родилась в семье богатого чикагского промышленника и была завидной невестой. В 16 лет она каталась с подругами на санках и тогда познакомилась с 18-летним Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом. Они сразу понравились друг другу, роман развивался стремительно и продлился 2 года, но потом Джиневра вышла замуж за сына одного из партнеров своего отца. Фрэнсису она сообщила о помолвке в письме. Биографы считают, что фразу «Бедные мальчики не должны думать о женитьбе на богатых девушках» Фицджеральд услышал именно от отца Джиневры.

4. Ван Хельсинг, «Дракула»

Австрийский врач голландского происхождения Герард ван Свитен заботился о здоровье самой императрицы Марии-Терезии и не преминул воспользоваться своим высоким положением на благо науки. Он инициировал ряд реформ, создал в Вене передовую по тем меркам систему обучения врачей, благодаря ему появились ботанический сад и химическая лаборатория. Также Герард был страстным противником суеверий и, когда к Австрии перешла часть Балкан, лично отправился в Моравию, чтобы расследовать «нападения вампиров», на которые жаловались местные жители. После этой поездки ван Свитен опубликовал доклад, в котором объяснил все эти случаи с точки зрения науки, таким образом доказав, что никаких вампиров там не было. Остальные врачи поддержали его, а императрица официально запретила убивать подозреваемых в вампиризме кольями и прочими традиционными приспособлениями. Считается, что именно он вдохновил Брэма Стокера на создание образа врача-голландца, который исследовал случаи вампиризма.

5. Древобород, «Властелин колец»

Клайв Степлз Льюис был прекрасным оратором с громким, хорошо поставленным голосом. Когда Льюис читал лекции, его было слышно даже из-за закрытых дверей. И Толкин подарил этот звучный гулкий голос старейшему из энтов.

6. Сантьяго, «Старик и море»

Грегорио Фуэнтес познакомился с Эрнестом Хемингуэем в 1928 году, за 24 года до первого издания повести «Старик и море». За это время Грегорио стал капитаном яхты писателя, готовил ему, неоднократно рыбачил с ним (однажды они вместе поймали 300-фунтового марлина) и отслеживал немецкие подлодки во время Второй мировой войны. Неудивительно, что именно Грегорио считают прототипом персонажа, чья история принесла Хемингуэю множество наград. Впрочем, Фуэнтес внакладе не остался: до конца жизни (а умер он в 104 года) к нему приходили журналисты, и каждое интервью было платным.

7. Тинтин, «Приключения Тинтина»

В честь 100-летия Жюля Верна датская газета Politiken объявила в 1928 году конкурс среди подростков. Победитель конкурса получал возможность объехать мир за счет издания, но сделать это нужно было максимум за 46 дней. Транспорт можно было выбрать любой, за исключением воздушного. Из сотен участников был выбран 15-летний юноша Палле Хулд. С задачей он справился за 44 дня, и в Копенгагене встретить его вышли 20 тыс. человек. Во время путешествия Палле посетил в том числе Германию, Британию, Польшу, СССР, Китай, Корею, Японию, Канаду. Комикс про Тинтина начал выходить в 1928 году, следующем после первого путешествия Хулда. Тинтин, как и его прототип, объехал весь мир и ввязывается во всяческие авантюры. Внешне Палле и Тинтин тоже похожи: круглолицые, с торчащим чубом, носят короткие брюки и тренч.

8. Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона»

Швед Стиг Ларссон не скрывал, что вдохновлялся персонажами коллеги и соотечественницы Астрид Линдгрен. Журналиста Микаэля Блумквиста в книгах нередко называют Калле Блумквистом, мальчиком-детективом из книг Линдгрен. Образ же Лисбет навеян тем, какой могла бы стать повзрослевшая Пеппи Длинныйчулок. Это отражается даже на внешности: от природы Лисбет рыжая.

9. Икабод Крейн, «Легенда о Сонной Лощине»

Во время англо-американской войны Вашингтон Ирвинг служил адъютантом генерала Томпкинса и тогда, сопровождая его в одной из инспекций, познакомился с капитаном Икабодом Крейном. Впрочем, у него писатель позаимствовал только имя. А вот образ провинциального учителя он списал с Джесси Мервина, который преподавал в городке Киндерхук, где Ирвинг прожил несколько месяцев в 1809-м. Это засвидетельствовал тогдашний президент США Мартин ван Бюрен, который хорошо знал и Ирвинга, и Мервина. Правда, в отличие от литературного учителя, Мервин спокойно дожил до старости, пользуясь всеобщим уважением.

10. Капитан Квинт, «Челюсти»

Питер Бенчли, написавший «Челюсти», долго вынашивал идею романа о гигантской акуле, но не мог придумать действительно стоящий сюжет. Озарило его в 1964 году. Тогда в американских газетах писали о необычайно удачливом рыбаке, Фрэнке Мундусе, которому удалось выловить нескольких белых акул. Одна из них весила больше 2 тонн. Бенчли даже познакомился с Мундусом и рыбачил с ним. Позже Фрэнк, как и Питер, стал выступать в защиту акул.

Когда Мундуса спросили, что он думает об экранизации «Челюстей», он раскритиковал детали фильма, заметив, например, что никакая акула не смогла бы так тащить лодку.