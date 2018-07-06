Знакомьтесь, неизвестный барабанщик The Beatles. Нет, это не Ринго Старр

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На вопрос «Кто является бессменным барабанщиком группы The Beatles?» ответит даже тот, кто никогда не слышал их песен. «Конечно, Ринго Старр!» — скажут вам. Но так было не всегда. Ответ на этот вопрос мог бы сейчас звучать совсем иначе: «Конечно, Пит Бест!»

AdMe.ru предлагает узнать, что за история случилась в самом начале становления легендарной группы и кто этот загадочный Пит Бест.

1959 год, Ливерпуль. Группа The Beatles, которой совсем скоро суждено произвести фурор в мире музыки, еще совсем не знаменита и играет в пабах да маленьких клубах. А еще у группы была проблема: у них не было своего барабанщика. Случалось и так, что во время некоторых концертов участники звали кого-нибудь из зала постучать на барабанах. Но летом 1960-го «битлам» улыбнулась удача: их позвали выступать с концертами в Гамбурге. Только вот какая же это группа, если в ней нет ударника? Тогда Пол Маккартни вспомнил про Пита Беста. Его мать, Мона, держала в Ливерпуле клуб Casbah, где The Beatles иногда выступали, а сам Пит уже имел опыт игры на барабанах в собственной группе The Blackjacks. Так The Beatles обзавелись собственным барабанщиком и отправились в свой первый зарубежный тур.

В Гамбурге группа жила в тесноте и получала копейки, но именно там им удалось отточить свое мастерство. The Beatles играли по 6−7 часов в день и научились исполнять композиции совершенно разных жанров. Их звучание становилось все лучше и лучше, они работали не покладая рук, и в Ливерпуль вернулась уже совсем другая группа. Вскоре The Beatles стали регулярно собирать аншлаги в том самом ливерпульском клубе Cavern. Популярность росла, у них стали появляться поклонники (особенно молодые девушки). Больше всего фанаткам нравился Пит Бест: он был настоящим красавчиком, поэтому именно его лицо первым появлялось в журналах. Некоторые даже считали, что лидером группы должен быть именно Пит, а не Пол или Джон.

В июле 1962 года группе наконец-то удалось получить согласие на запись первых синглов. До мировой славы и битломании оставались считаные месяцы! Но, как оказалось, в коллективе не все было хорошо. Тот самый барабанщик, Пит Бест, которого группа так долго искала, должен был покинуть The Beatles. Об этом решении Питу сообщил менеджер группы Брайан Эпстайн. Он сказал прямо: «Парни больше не хотят, чтобы ты был в группе». О настоящих причинах своего увольнения Бесту оставалось только догадываться. А место барабанщика совсем скоро занял Ринго Старр, которого группа хорошо знала. Но все-таки почему «битлы» так поступили со своим коллегой? Версий множество. Пит ладил только с Джоном, а с остальными участниками группы дружеских отношений не вышло: когда те музицировали вместе или просто общались, Бест проводил время в одиночестве. Некоторые предполагали, что дело могло быть в банальной ревности. Пит был популярнее остальных участников группы, и фанатки сходили по нему с ума. Когда на сцену выходили Пол, Джордж и Джон, раздавались аплодисменты, но с появлениям на сцене Пита зал разрывали девчачьи визги.

Джордж Харрисон, Пит Бест, Пол Маккартни и Джон Леннон.

Основная же причина, которую озвучивали участники: им не слишком нравилась игра Пита на ударных. С другой стороны, если бы Бест дружил со всеми участниками, вряд ли бы группа стала его увольнять, даже несмотря на проблемы в игре, ведь всегда можно помочь другу развивать свое мастерство. К слову, во время записи первых синглов Ринго Старр так нервничал, что пришлось позвать сессионного ударника. Какими бы ни были причины, расставание вышло болезненным и некрасивым. Спустя годы Пол, Джон и Джордж не раз заявляли, что очень сожалеют о своем поведении. «Мы были трусами, когда уволили Беста», — скажет впоследствии Леннон. В 2007 году перед Бестом публично извинился и продюсер группы Джордж Мартин. «Я чувствовал свою вину. Может быть, я был катализатором, изменившим его жизнь. Я очень сожалею об этом, Пит», — сказал он.

Прошли какие-то полгода после исключения ударника из коллектива, и мир захватила битломания. Тем временем Пита Беста охватила депрессия: попытки снова играть музыку проваливались одна за другой, а вскоре он чуть не наложил на себя руки, остановившись лишь благодаря поддержке матери. Но в 1968 году Пит встретил девушку Кэйти, которая изменила его жизнь. Парень решил оставить музыку, поступил на государственную службу и завел семью.

«Я ушел из шоу-бизнеса в 1968 году, потому что понял, что это будет лучше для моей семьи. Я понял, что для меня гораздо важнее проводить больше времени с женой и двумя детьми. Однажды моя дочь пришла домой и спросила: „Одноклассники говорят, что ты играл в The Beatles, это правда?“ Я ответил: „Да, они выгнали меня, прежде чем стали богатыми и знаменитыми. Но у меня есть ты. У меня есть моя семья. Я счастлив быть с тобой, с твоей сестрой и с твоей мамой. Я более счастлив, чем был бы, оставшись в The Beatles“». Пит Бест

После 20-летнего перерыва в музыке, в 1988 году, Пит собрал свою группу, и с тех пор время от времени они выступают в клубах, ездят на гастроли и записывают синглы. Выходит, что же он потерял за эти годы — внимание публики, большие деньги и обожание фанаток? Да, это так. Его карьера и жизнь могли сложиться совсем иначе, но смог ли бы он в таком случае встретить свою жену? Ценности Пита Беста изменились, он взглянул на жизнь под другим углом. И пусть Бест не стал «битлом», но обретенное им семейное счастье оказалось гораздо важнее и ценнее.

Пит Бест вместе со своей группой Pete Best Band. Пит — второй справа.