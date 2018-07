Знакомьтесь, неизвестный барабанщик The Beatles. Нет, это не Ринго Старр

На вопрос «Кто является бессменным барабанщиком группы The Beatles?» ответит даже тот, кто никогда не слышал их песен. «Конечно, Ринго Старр!» — скажут вам. Но так было не всегда. Ответ на этот вопрос мог бы сейчас звучать совсем иначе: «Конечно, Пит Бест!»

1959 год, Ливерпуль. Группа The Beatles, которой совсем скоро суждено произвести фурор в мире музыки, еще совсем не знаменита и играет в пабах да маленьких клубах. А еще у группы была проблема: у них не было своего барабанщика. Случалось и так, что во время некоторых концертов участники звали кого-нибудь из зала постучать на барабанах.

Но летом 1960-го «битлам» улыбнулась удача: их позвали выступать с концертами в Гамбурге. Только вот какая же это группа, если в ней нет ударника? Тогда Пол Маккартни вспомнил про Пита Беста. Его мать, Мона, держала в Ливерпуле клуб Casbah, где The Beatles иногда выступали, а сам Пит уже имел опыт игры на барабанах в собственной группе The Blackjacks. Так The Beatles обзавелись собственным барабанщиком и отправились в свой первый зарубежный тур.