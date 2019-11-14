Я 10 лет работаю радиодиджеем и могу рассказать, почему в эфире часто играет одна и та же песня
Кто из нас хотя бы раз не пытался позвонить на радио, чтобы заказать свою любимую песню и передать привет. Дозвониться было практически невозможно. В эпоху без мессенджеров и интернета радиодиджей был просто музыкальным богом, который исполнял желания. Да и сейчас, несмотря на появление Instagram и YouTube, образ радиодиджея до сих пор окутан некой тайной.
Меня зовут Ольга, и я работаю радиодиджеем 10 лет. Читателям AdMe.ru хочу немного приоткрыть завесу тайны радийной «кухни», а главное, сказать, что мечту детства — стать радиоведущим — может исполнить каждый и в любом возрасте.
Первый раз
- Первый эфир – это всегда нервяк, но через 3 минуты отпускает. Проверено опытом. Примерно через месяц начинаешь ощущать приятное послевкусие от эфира. Через несколько месяцев уже ловишь кайф от самого процесса, когда находишься непосредственно в эфире.
- Самая распространенная ошибка новичка – забывать выключать микрофон. Представьте ситуацию: ладошки вспотели, голос дрожит, сердце выпрыгивает, а при этом надо читать текст. Где-то запнулся, сбился с мысли, перескочил на другую строчку и вот наконец кое-как дочитал до конца, весь этот ужас закончился, и ты выдохнул. Тут же вспоминаются все ошибки, глаза расширяются - и все, что ты думаешь о себе в данный момент (а чаще всего это нецензурная брань), льется в эфир потоком. Вообще очень весело слушать, когда стажируется новичок.
- Когда моя коллега Марина – сейчас уже матерый диджей – только начинала стажироваться, она очень нервничала. А нашего технического редактора звали Вова, он и следил за всем этим процессом. После каждого мандражного выхода в эфир, когда что-то не срабатывало, Марина громко звала Вову из соседнего кабинета: «Ааааа, Вова, помоги!» Так было каждый раз. Некоторые стали думать, что мы переквалифицировались в политическую радиостанцию.
Секреты эфира
- Два главных атрибута диджея — микрофон и пульт — это боль всех новичков. Но пульт осваивается быстро, технически это несложно. С микрофоном интереснее — он ловит каждую твою эмоцию, каждую фальшивую ноту, плохое настроение, грусть и дрожь в голосе. Как бы ты ни старался излучать позитив, микрофон тебя выдаст с потрохами. Если вы слышите всегда веселого диджея, скорее всего, он очень позитивный по жизни человек.
- На крупных радиостанциях все шоу готовят продюсеры. Это бойцы невидимого фронта. Они пишут тексты, придумывают шутки, разрабатывают игры, приводят гостей. Задача ведущего — харизматично и вовремя выдать это все в эфир. Вы спросите, за что тогда столичные шоу-ведущие получают столько денег? А я вот тоже задаюсь этим вопросом. За имя и бренд. Потому что на региональных радиостанциях всю продюсерскую работу выполняют сами ведущие. Несправедливо.
- Разминать рот перед эфиром очень полезно, это позволяет выговаривать тако-о-е, что потом сам от себя в шоке. Но есть нюансы: скороговорки только «запутывают» язык, их перед эфиром читать нельзя. А вот упражнения делать — лучше не придумаешь. Выглядит жутко, особенно если учитывать, что в студиях почти всегда стоят веб-камеры. 5 минут разминки — и ты просто бог эфира.
- Негласное правило: если тебе не нравится твой голос или твое выступление, скорее всего, все было отлично и начальник тебя похвалит. Если ты после эфира выходишь с чувством «Я молодец!», редактор скажет, что это было ужасно. Феномен этого момента не разгадан до сих пор.
Как песни попадают на радио?
- Это, наверное, главный вопрос всех радиослушателей. Есть официальные музыкальные сайты, которые занимаются онлайн-дистрибуцией новых песен, например tophit.ru. С ними заключают договор с одной стороны продюсерские центры, которые предоставляют песни, с другой стороны — радиостанции, которые потом скачивают эти песни. Когда радиостанция заключает договор, она обязана подтвердить, что она действительно радиостанция, а не частный пользователь.
- На радио есть такая должность — музыкальный редактор. Именно этот человек определяет, что будет звучать в эфире. Он и скачивает песни с сайтов-дистрибуторов. Таким образом формируется музыкальная база. Если песня попала в базу, значит она может звучать потом на радио хоть всю жизнь.
- В конце месяца музыкальный редактор формирует отчет о том, сколько раз песня звучала в эфире. Отчет отправляется в РАО (Российское авторское общество) и в ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности). С ними тоже заключены договоры, и каждый месяц радиостанция отстегивает определенную сумму. Как правило, коммерческие платят процент от прибыли, бюджетные — фиксированную сумму. Если радиостанция так не работает, значит она нарушает закон и в любой момент в дверь начальника могут постучать компетентные органы.
- Все песни в базе делятся на несколько категорий: хиты, Gold collection, ночные композиции и т. д. Категории формирует также музыкальный редактор. Поэтому иногда могут звучать и очень старые песни, но обязательно хитовые, например Майкл Джексон или «Земляне». Здесь все зависит от формата радиостанции.
Стать диджеем может каждый
- Это правда. Сейчас не столько важен голос, сколько харизма, интеллект, умение правильно говорить. Голос и дикцию можно поставить уже во время работы специальными упражнениями, если очень захотеть.
- Прежде чем вакансия радиоведущего попадает «вовне», сначала диджея ищут из «своих». Очень часто ведущими становятся курьеры, охранники, менеджеры по рекламе, маркетологи. То есть те, кто уже работает внутри радиостанции, понимает ее формат и всю кухню. Редактор уже знает этих людей, их возможности и что из них можно вылепить для эфира. Многие ведущие именно так попали в эфир. Так что, если есть мечта стать ведущим, а берут только курьером, соглашайтесь. Вы окажетесь в эфире гораздо быстрее любого человека «с улицы».
- С некоторых пор стали популярны школы радио, которые выросли по стране как грибы. Это отличная коммерческая находка, просто золотая жила. Но из всех выпускников устраиваются на работу всего 5 %. А все потому, что школа радио — это теория. Практики ничтожно мало. Придя на работу, вам нужно будет осваивать профессию с нуля. Редакторы не очень любят выпускников школ радио, потому что их уже научили неправильно. Правда, есть один плюс: занятия ведут профессионалы и мэтры эфира. Но за 2 часа у них мало чему научишься, особенно если к профессии не подготовлен.
О зарплате
- Есть стереотип, что диджеи много получают, потому что «ну они же звезды». Это не так. Радио — это вообще не про деньги, это про любовь к эфиру. Средняя зарплата радиодиджея в регионах — 15 тыс. рублей. В Москве — 50–60 тыс. рублей (в зависимости от количества смен), да и за эту сумму ты будешь выполнять еще много других обязанностей.
- У всех диджеев есть вторая работа или совмещение в пределах одной радиостанции. Начальство, как правило, не против. Я долгое время работала диджеем и копирайтером одновременно. Но чаще всего диджеи — это ведущие мероприятий и вечеринок в ночных клубах, комментаторы местных матчей, коучи и т. д.
- Много получают только действительно звезды. Например, «Мурзилки» с «Авторадио». Потому что «Мурзилки» — это уже бренд. Их зарплата — коммерческая тайна. Сейчас подобные бренды на радио создаются редко.
Ломаем стереотипы
- Диджеи на работе много болтают. Это неправда. Мы говорим гораздо меньше, нежели менеджер по рекламе или учитель, например. Но мы должны уметь много говорить, чтобы, если «упадет» эфир, могли долго и интересно говорить на любую тему, пока прибежит инженер техотдела и снова заработает музыка.
- «Диджей уже 10-й раз ставит эту Бузову!» Диджей никогда НЕ составляет плей-лист. Это делает специальная программа, а корректирует специальный человек — музыкальный редактор. Ведущий уже работает с тем, что есть. Менять песни в плей-листе нельзя, хотя все зависит от законов радиостанции. Поэтому очень часто приходится восхищаться музыкой, которую терпеть не можешь.
- Случай в баре: «Что это за песня играет? Как не знаешь? Ты ж диджей!» Ведущий не обязан знать все песни на планете и даже те, что звучат в эфире, тоже не обязан знать. Наша задача — подготовиться к эфиру и знать, какая композиция играет именно сейчас. Я могу исполнителя представить, рассказать про него и его творчество и тут же забыть, просто потому что это не мой формат. Кстати, чаще всего вне работы ведущие слушают совсем другую музыку.
- Все, что показывают в фильмах про радио, — это правда. Ну, может, немного преувеличено. Резко поменять тему эфира, потому что ее взяли конкуренты, вполне возможно, даже если до эфира осталось пару часов. Подшучивать над коллегами, когда те в эфире, — любимое дело всех радийщиков. Вообще легкий хаос на радио — это в порядке вещей: не стоит забывать, что радийщики — люди творческие на всю голову. Главное правило радио: весь хаос остается за эфиром. В эфире все должно быть идеально. И сделать эфир таковым — как раз задача ведущего.
Плюсы и минусы
- Ранние подъемы утренних ведущих — это самая что ни на есть жесть. Если в 7:00 начинается эфир, это значит, что в 6:00 ты должен быть уже в студии. Значит, до этого ты должен приготовиться к эфиру. Вот и посчитайте, во сколько нужно проснуться. Особенно зимой, когда вокруг темно и холодно. А потом еще и фонтанировать эмоциями. У моей коллеги, которая 3 года проработала на утреннем шоу, сбились все биологические ритмы, изменился метаболизм, и она поправилась на 18 кг. Так происходит не у всех, но по здоровью бьет сильно.
- О зарплате уже было сказано, здесь все понятно. И это, безусловно, минус.
- Творческое выгорание неизбежно. Каждый день идешь на работу и думаешь: что сегодня я должна сказать людям, чтобы им захотелось радоваться жизни? Когда за окном минус 30 °С, меня накануне бросил парень и я небеспричинно с большого похмелья — что я должна говорить людям? А ведь я должна создавать настроение. Иначе зачем это все?
- Многое зависит от коллег. Были эфиры, когда мы с коллегой смеялись от души, с нами смеялся и слушатель. А были моменты, когда выходишь в эфир, а напарник тебе как зайцу пятая лапа — не просто не помогает, но и мешает при этом. В такие моменты хочется наорать на него прямо в эфире. Ибо бесит.
- К плюсам можно отнести престижность профессии. Как только говоришь, что ты радиодиджей, сразу слышишь: «Че, правда? О, круто!» Тешит самолюбие, не спорю.
- А вообще, радиодиджей — работа мечты. Это правда. Эфир — он как наркотик: вызывает привыкание, получаешь дикий кайф. Многие бывшие диджеи, которые совсем ушли из профессии, жалеют и готовы вернуться. А многие, создав свой бизнес, все-таки возвращаются и работают за копейки, но для души.
Открылось ли для вас что-то неожиданное в работе радиодиджея?