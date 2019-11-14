Я 10 лет работаю радиодиджеем и могу рассказать, почему в эфире часто играет одна и та же песня

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Кто из нас хотя бы раз не пытался позвонить на радио, чтобы заказать свою любимую песню и передать привет. Дозвониться было практически невозможно. В эпоху без мессенджеров и интернета радиодиджей был просто музыкальным богом, который исполнял желания. Да и сейчас, несмотря на появление Instagram и YouTube, образ радиодиджея до сих пор окутан некой тайной.