Узнайте, какая русскоязычная песня была хитом в год вашего рождения

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Всегда интересно узнать, что происходило в мире в тот год, когда вы родились. Нам всем периодически нравится предаваться ностальгии и вспоминать, что носили, во что играли или, например, какие песни слушали в нашем детстве.

Мы в AdMe.ru уже писали о зарубежных хитах, покоривших весь мир. А теперь решили сделать подборку русскоязычных шлягеров. Послушайте, что в свое время пели ваши родители, и проверьте, совпадает ли ваша любимая песня с хитом, который появился в год вашего рождения.

Вы родились с 1950 по 1959 год

1950 — «Школьный вальс», сочиненный композитором Исааком Дунаевским на стихи Михаила Матусовского по просьбе выпускницы Воронежской женской школы. Первым исполнителем стал Георгий Виноградов. С тех пор эта композиция часто звучит на выпускных вечерах. 1951 — «Чернобровый, черноокий», песня из советского кинофильма «Большой концерт». Исполняет ее оперная певица Мария Максакова. 1952 — «Сибирский вечер», поет эстрадная певица и актриса Клавдия Шульженко. 1953 — «На крылечке твоем» из фильма «Свадьба с приданым», исполненная актерами Верой Васильевой и Виталием Дорониным. 1954 — «Что так сердце растревожено» из кинокомедии «Верные друзья». Первым ее спел актер и певец Александр Борисов. 1955 — «Подмосковные вечера», песня была написана по заказу к фильму о спартакиаде народов РСФСР. Популярный в те годы певец Марк Бернес отказался ее исполнять, тогда ее спел актер Московского Художественного театра Владимир Трошин. И неожиданно для всех она снискала любовь слушателей. 1956 — «Я люблю тебя, жизнь», написанная для Марка Бернеса. Также эта песня вошла в репертуар многих популярных исполнителей: Георга Отса, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Юрия Визбора, Бориса Моисеева, Дмитрия Харатьяна. 1957 — «Огней так много золотых», известная в исполнении Екатерины Семёнкиной вместе с Антониной Фроловой (по другим данным — с Людмилой Зыкиной) в фильме «Дело было в Пенькове». В Саратове есть памятник этой песне. Он изображает холостяка с букетиком полевых цветов, ожидающего свою девушку под фонарем и часами-курантами. Каждые четверть часа куранты играют мелодию песни. 1958 — «Ландыши», которую почти одновременно исполнили две певицы — Гелена Великанова и Нина Дорда. Песня сразу стала популярной, но в течение 23 лет подвергалась критике со стороны прессы и партийного руководства. Ее называли примером пошлости, «мелкотемьем» и «мелкодумьем». 1959 — «Между нами решено», песня из комедии «Неподдающиеся».

Вы родились с 1960 по 1969 год

1960 — «Московские окна», советский шлягер, первым его спел Леонид Утесов. 1961 — «А сердце так стучит» из кинофильма «Артист из Кохановки». Поет Олег Анофриев, который сыграл роль техника-строителя Миши. 1962 — «Старый клен», песня из советского фильма «Девчата», была написана поэтом Михаилом Матусовским и композитором Александрой Пахмутовой. В фильме ее исполнили Николай Погодин и Люсьена Овчинникова. 1963 — «Течет река Волга» была написана для фильма «Течет Волга» в 1962 году и спета Владимиром Трошиным. Но настоящую народную популярность песня получила годом позже, в исполнении Людмилы Зыкиной. 1964 — «Лучший город Земли» Муслима Магомаева сразу приобрела известность, но через месяц была запрещена Никитой Хрущевым «из-за легкомысленности». Однако в том же году Хрущева отправили в отставку, а песня вновь зазвучала на радио. 1965 — «Нежность», написанная Александрой Пахмутовой и поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым, посвящена советским летчикам. Она стала любимой песней Юрия Гагарина. Впервые ее исполнила Майя Кристалинская. 1966 — «Последняя электричка» настоящую известность получила после исполнения Владимиром Макаровым в радиопередаче «С добрым утром!». 1967 — «Наш сосед» Эдиты Пьехи стала настоящим шлягером. Автор песни — композитор-песенник и поэт Борис Потемкин. 1968 — «Трус не играет в хоккей» стала и до сих пор остается гимном хоккея и вообще спорта. Музыку к песне написала Александра Пахмутова, слова — Сергей Гребенников и Николай Добронравов. Впервые исполнил песню Вадим Мулерман. 1969 — «Журавли», песня, написанная на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Стала последней песней Марка Бернеса. Записывали композицию, когда Бернес был тяжело болен и едва передвигался. Песню записали с одного дубля.

Вы родились с 1970 по 1979 год

1970 — «Эти глаза напротив» композитора Давида Тухманова на слова Татьяны Сашко в исполнении Валерия Ободзинского сразу стала шлягером и до сих пор присутствует в репертуаре современных певцов. 1971 — «Надежда», написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Первой ее спела Эдита Пьеха, но самой известной версией данной песни стала композиция в исполнении Анны Герман. 1972 — «Кони привередливые» — одна из самых узнаваемых песен Владимира Высоцкого. Писалась для фильма «Земля Санникова», где на главную роль планировалось пригласить Высоцкого, но позже его кандидатура была отклонена. 1973 — «Есть только миг», песня из кинофильма «Земля Санникова», написанная поэтом Леонидом Дербеневым и композитором Александром Зацепиным. В фильме ее должен был петь Олег Даль, сыгравший главную роль. Но на запись актер пришел выпившим и не мог попасть в такт, поэтому исполнил ее с разрешения Даля Олег Анофриев. 1974 — «Голубой вагон» из детского мультфильма про Крокодила Гену и Чебурашку. Музыку к песне написал Владимир Шаинский на стихи Эдуарда Успенского. Поет Владимир Ферапонтов. 1975 — «День Победы» поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова. Песня была написана к 30-летию Великой Победы и впервые была исполнена в марте 1975 года, но долго не принималась Союзом композиторов из-за молодости Тухманова. Только в ноябре, когда ее спел Лев Лещенко, песня была окончательно одобрена и до сих пор звучит на всех концертах, посвященных Дню Победы. 1976 — «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой, музыка Марка Минкова на стихи Вероники Тушновой. 1977 — «Эхо любви», композитор — Евгений Птичкин, поэт — Роберт Рождественский. Первый исполнитель — Анна Герман, также известна версия дуэта Анны Герман и Льва Лещенко. 1978 — «Свеча» рок-группы «Машина времени», написанная Андреем Макаревичем. Критиками признана одной из лучших композиций группы, оказавших влияние на несколько поколений слушателей. 1979 — «Кто виноват?» группы «Воскресение», одна из наиболее узнаваемых песен музыкального коллектива. Занимает 9-е место в списке 100 лучших песен русского рока в XX веке по версии радиостанции «Наше радио».

Вы родились с 1980 по 1989 год

1980 — «Поворот» группы «Машина времени», написанная Александром Кутиковым (музыка) и Андреем Макаревичем (слова). Занимает 4-ю строчку в списке 100 лучших песен русского рока в XX веке по версии радиостанции «Наше радио». 1981 — «Я тебя никогда не забуду» из, пожалуй, самой известной и любимой советской рок-оперы «Юнона и Авось». Стихи к песне написаны Андреем Вознесенским, музыка — Алексеем Рыбниковым, исполнили песню Николай Караченцов и Елена Шанина. 1982 — «Восьмиклассница» Виктора Цоя вошла в дебютный альбом группы «Кино». Цой сочинил эту песню, вдохновившись дружбой с девушкой, студенткой ПТУ, при котором певец периодически играл в небольшой рок-группе. 1983 — «Полет на дельтаплане» из репертуара Валерия Леонтьева. 1984 — «Поверь в мечту», музыку для этой песни написал Юрий Антонов, первой ее спела группа «Земляне». В репертуар самого Антонова композиция вошла позже — в составе одноименного альбома. 1985 — «Прекрасное далеко», написанная композитором Евгением Крылатовым на стихи поэта Юрия Энтина, прозвучала в фильме «Гостья из будущего» в исполнении Татьяны Дасковской. По словам Крылатова, «это призыв, молитва, мольба о детях, чтобы они жили лучше, чем мы». 1986 — «Скованные одной цепью» («Круговая порука») группы «Наутилус Помпилиус», слова Ильи Кормильцева, музыка Вячеслава Бутусова. Песня стала одной из визитных карточек группы. В 1987 году прозвучала в фильме «Асса». 1987 — «Город золотой», песня была написана еще в 1972 году, первым исполнителем стал Алексей Хвостенко. Но особую популярность композиция приобрела в исполнении Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», после выхода фильма «Асса». 1988 — «Люси», которую Олег Газманов спел со своим сыном Родионом, которому тогда было 7 лет. 1989 — «Белые розы» группы «Ласковый май». Клип на песню «Белые розы» впервые был показан в январе 1989 года в выпуске передачи «Утренняя почта», после чего коллектив мгновенно стал популярным.

Вы родились с 1990 по 1999 год

1990 — «Никто не услышит» («Ой-йо») — песня, написанная Владимиром Шахриным для своей группы «Чайф», стала по-настоящему народной. Без нее не обходятся, наверное, ни одни посиделки с гитарой. 1991 — «Что такое осень» группы «ДДТ». На выступлениях зрители неизменно просят сыграть эту песню на бис. Чтобы не стать заложниками одной песни, группа целый год не исполняла популярную композицию. Позже они вернули ее в свой концертный репертуар. 1992 — «Фаина» поп-группы «НА-НА» стала настоящим хитом и визитной карточкой коллектива. 1993 — «Плачет девушка в автомате» первоначально называлась «Первый лед». Стихи были написаны еще в 1958 году. Первой исполнительницей стала Нина Дорда, пели ее и ВИА «Веселые ребята», но хитом она стала только в 90-е годы в версии Евгения Осина. 1994 — «Конь» на музыку Игоря Матвиенко и слова Александра Шаганова в исполнении группы «Любэ» стала народной песней. Игорь Матвиенко признавался, что писал ее для группы «Иванушки International», но в последний момент отдал Николаю Расторгуеву. 1995 — «Маленькая страна», сочиненная Игорем Николаевым и Ильей Резником, в исполнении Наташи Королевой. 1996 — «Тучи» поп-группы «Иванушки International» написана Игорем Матвиенко и Александром Шагановым. До выхода клипа на эту песню продюсеры подумывали о роспуске группы, но после трансляции на ОРТ на коллектив обрушилась невероятная популярность. 1997 — «Утекай» группы «Мумий Тролль» журналом Rolling Stone включена в список 40 песен, изменивших мир, и получила награду премии российской музыкальной индустрии «Рекордъ» 1998 года в номинации «Российский радиохит». 1998 — «Ариведерчи» в исполнении Земфиры долгое время занимала первые строчки хит-парадов. 1999 — «Крошка моя» группы «Руки Вверх!», благодаря этой песне коллектив стал лауреатом в номинации «Российский радиохит».

Вы родились с 2000 по 2009 год

2000 — «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2». Песня стала главным саундтреком к фильму «Брат-2», после чего заняла вершины хит-парадов. 2001 — «Ласковая моя» группы «Чай вдвоем», благодаря песне группа стала лауреатом премии «Золотой граммофон». 2002 — «Мой рок-н-ролл» в исполнении группы «Би-2» и Юлии Чичериной. Музыка написана Левой Би-2 и Шурой Би-2, текст песни сочинил родной дядя Шуры Михаил Карасев. 2003 — «Небо», сингл группы «Дискотека Авария», который стал хитом после перерыва в деятельности коллектива в связи со смертью одного из участников — Олега Жукова. 2004 — «Седьмой лепесток» группы Hi-Fi, долгое время песня занимала верхние строчки хит-парадов. 2005 — «Ресницы» группы «Братья Грим», после которой о коллективе заговорили. 2006 — «Останусь» рок-группы из Киргизии «Город 312». Песня стала саундтреком к фильму «Дневной Дозор» и принесла коллективу бешеную популярность. 2007 — «Сентябрь», сингл российской металкор-группы Stigmata. На это время приходится пик ее популярности, группу начинают приглашать на престижные рок-фестивали. 2008 — «Ода нашей любви» петербургской хип-хоп-группы «Т9». Стала узнаваемой после выхода молодежного сериала «Ранетки», где была основной музыкальной темой. 2009 — «Ева» группы «Винтаж». Одним из авторов песни стала Ева Польна (солистка группы «Гости из будущего»). В композиции использованы музыка и отрывки из текста песни «Беги от меня» коллектива «Гости из будущего».

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