Ученые выяснили, как действует на нас музыка. Оказывается, так же, как секс

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Ученые открыли, что удовольствие от прослушивания любимой музыки сродни наслаждению, которые мы испытываем, когда занимаемся любовью, когда пьем вино или когда, сильно проголодавшись, набрасываемся на вкусную еду. Результаты исследований опубликовал авторитетный журнал Nature, и самое интересное мы в AdMe.ru перевели.

Ученые отметили, что механизмы воздействия музыки на мозг до сих пор не были как следует изучены. Но это одно из главных удовольствий в жизни — во время опросов люди называли музыку в ряду десяти вещей, которые доставляют наибольшую радость. При этом многие ставили ее выше денег, еды, а также других видов искусства.

Исследователи из канадского Университета МакГилла предположили, что музыка воздействует на систему вознаграждений — тех структур мозга и нервной системы, которые позволяют нам переживать удовольствия, формируют чувство эйфории, а также отвечают за появление зависимостей. Система вознаграждений состоит из двух фаз:

— фаза предвкушения, или желания, при которой вырабатывается дофамин, помогающий сохранить мотивацию и свернуть горы для достижения цели,

— завершающая фаза — непосредственного переживания удовольствия, которое становится возможным как за счет дофамина, так и за счет опиоидной системы мозга. Вместе они обеспечивают чувство комфорта и повышенного настроения, когда мы предаемся удовольствиям и любимым занятиям.