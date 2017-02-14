Ученые выяснили, как действует на нас музыка. Оказывается, так же, как секс
Ученые открыли, что удовольствие от прослушивания любимой музыки сродни наслаждению, которые мы испытываем, когда занимаемся любовью, когда пьем вино или когда, сильно проголодавшись, набрасываемся на вкусную еду. Результаты исследований опубликовал авторитетный журнал Nature, и самое интересное мы в AdMe.ru перевели.
Ученые отметили, что механизмы воздействия музыки на мозг до сих пор не были как следует изучены. Но это одно из главных удовольствий в жизни — во время опросов люди называли музыку в ряду десяти вещей, которые доставляют наибольшую радость. При этом многие ставили ее выше денег, еды, а также других видов искусства.
Исследователи из канадского Университета МакГилла предположили, что музыка воздействует на систему вознаграждений — тех структур мозга и нервной системы, которые позволяют нам переживать удовольствия, формируют чувство эйфории, а также отвечают за появление зависимостей. Система вознаграждений состоит из двух фаз:
— фаза предвкушения, или желания, при которой вырабатывается дофамин, помогающий сохранить мотивацию и свернуть горы для достижения цели,
— завершающая фаза — непосредственного переживания удовольствия, которое становится возможным как за счет дофамина, так и за счет опиоидной системы мозга. Вместе они обеспечивают чувство комфорта и повышенного настроения, когда мы предаемся удовольствиям и любимым занятиям.
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Половине испытуемых ученые дали средство «Налтрексон», блокирующее работу системы вознаграждения, а второй группе — плацебо. «Налтрексон», кстати, используется для борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью и для снижения чрезмерной тяги к еде.
Затем исследователи попросили участников эксперимента включить свою самую-самую любимую композицию, от которой у них обычно бегут мурашки, и изучили их реакции: фиксировали, меняется ли мимика, учащается ли дыхание, пульс и прочие показатели.
Те, кто принял плацебо, реагировали на обожаемые песни как ожидалось: лицо выражало положительные переживания, пульс и дыхание становились чаще. А вот те, кто принял «Налтрексон», ничего не почувствовали и остались совершенно спокойны и равнодушны.
Ученые сделали вывод, что музыка стимулирует систему вознаграждений — те же отделы мозга, которые обеспечивают нам удовольствие от занятий любовью, еды и алкоголя. Прослушивание любимых композиций позволяет забыть о неудачах, испытать эйфорию, повысить чувство удовлетворенности жизнью и уровень гормонов удовольствия и комфорта в организме: серотонина, дофамина, окситоцина, пролактина.
Нет, мы, конечно, догадывались. Но теперь и ученые подтвердили — так что слушайте музыку и наслаждайтесь!
Фото на превью Cosmopolitan/ East News