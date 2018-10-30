Тест: Сможете ли вы угадать звезду по костюму на Хеллоуин?

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Хеллоуин дарит взрослым возможность снова побыть детьми, переодеться в необычные костюмы и отлично повеселиться. Например, некоторые звезды очень любят этот современный праздник, поэтому подходят к выбору своего образа весьма оригинальным способом.

AdMe.ru собрал для вас самые веселые и необычные костюмы звезд для празднования Хеллоуина. Глядя на представленные фотографии, попробуйте угадать, кто же на самом деле скрывается под образом.

1. Джессика Рэббит или современная девушка в Instagram

2. Борат на спецзадании

3. Когда наконец-то Хеллоуин и можно не краситься

4. Пожалуй, от мяса на ужин сегодня стоит отказаться

5. Лайфхак, как скрыть, что вчера всю ночь веселилась в клубе

6. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?

7. Воплотить образ Хиллари Клинтон могла лишь...

8. Кукла-убийца Аннабель с очень красивыми ресницами

9. Старик Хоттабыч и его маленький помощник

10. Она просто хотела быть злой как Ядовитый Плющ

11. В образе мертвой кошки

12. Ксена или кошмар девушек с маленькой грудью?

13. Бледность этой парочке к лицу

14. Уснул на Хеллоуин в метро

15. Черно-белая классика всегда в тренде

16. Парочка влюбленных зомби на самом деле выглядит так

17. Малефисента заколдует любого своим вокалом

18. Салли и Джек Скеллингтон собственной персоной

19. У кого тут просто кость тонкая?

20. И «Оскар» за лучший костюм получает...

А какой костюм впечатлил вас больше всего?