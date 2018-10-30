Тест: Сможете ли вы угадать звезду по костюму на Хеллоуин?
Хеллоуин дарит взрослым возможность снова побыть детьми, переодеться в необычные костюмы и отлично повеселиться. Например, некоторые звезды очень любят этот современный праздник, поэтому подходят к выбору своего образа весьма оригинальным способом.
AdMe.ru собрал для вас самые веселые и необычные костюмы звезд для празднования Хеллоуина. Глядя на представленные фотографии, попробуйте угадать, кто же на самом деле скрывается под образом.
1. Джессика Рэббит или современная девушка в Instagram
2. Борат на спецзадании
3. Когда наконец-то Хеллоуин и можно не краситься
4. Пожалуй, от мяса на ужин сегодня стоит отказаться
5. Лайфхак, как скрыть, что вчера всю ночь веселилась в клубе
6. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
7. Воплотить образ Хиллари Клинтон могла лишь...
8. Кукла-убийца Аннабель с очень красивыми ресницами
9. Старик Хоттабыч и его маленький помощник
10. Она просто хотела быть злой как Ядовитый Плющ
11. В образе мертвой кошки
12. Ксена или кошмар девушек с маленькой грудью?
13. Бледность этой парочке к лицу
14. Уснул на Хеллоуин в метро
15. Черно-белая классика всегда в тренде
16. Парочка влюбленных зомби на самом деле выглядит так
17. Малефисента заколдует любого своим вокалом
18. Салли и Джек Скеллингтон собственной персоной
19. У кого тут просто кость тонкая?
20. И «Оскар» за лучший костюм получает...
А какой костюм впечатлил вас больше всего?